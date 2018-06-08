 Освобождение украинских политзаключенных будет приоритетом на переговорах глав МИД нормандской четверки, - Порошенко встретился с семьями украинских пленников. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "11 июня Павел (Климкин - ред.) отправляется на встречу министров иностранных дел стран Нормандского формата. И первым вопросом, кроме введения миротворческой миссии, режима прекращения огня и имплементации Минских соглашений, вопрос заложников. Мы уже согласовали и скоординировали нашу позицию, французская и немецкая стороны нас поддерживают ", - рассказал Президент. Он также отметил, что на встрече трехстороннего группы в Минске Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко официально передала письмо со списком из 23 россиян, которые осуществляли шпионскуе деятельность в Украине, для передачи РФ в обмен на украинском политзаключенных.

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Петр Порошенко также обратился к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой совершить необходимые шаги, чтобы получить возможность посетить политзаключенных в Крыму. Президент также сообщил, что встретился с Принцессой Княжества Лихтенштейн Софией, которая является одним из руководителей Международного комитета Красного Креста, и было договорено, что она поднимет вопрос об обеспечении регулярного допуска и гуманитарной помощи МККК украинским политзаключенным.

Президент подчеркнул, что вопрос освобождения украинских заложников присутствует во всех его международных переговорах. В частности, Петр Порошенко во время телефонных разговоров с Государственным секретарем США Майком Помпео и Премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил необходимость поднятия вопроса украинских политзаключенных на встрече лидеров стран "Большой семерки". Также этот вопрос Глава государства обсудил в Аахене с Канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. "И получили четкое заверение, что международная солидарность и давление на Россию продолжится", - отметил Глава государства.

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Президент выразил поддержку всем украинским заложникам и попросил передать им, что Украина и в дальнейшем будет бороться за их освобождение. Он также обратился к тем, кто голодает: "Вы все нужные нам живыми".

Во время встречи заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз зачитал обращение заключенного Владимира Балуха, который голодает уже более 80 дней. Он призвал к активным действиям государства по консолидации усилий патриотически настроенных граждан и представителей общественных организаций, которые ведут "святую борьбу с московитскими оккупантами".

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"Считаю, что создание консультативно-координационного совета при Президенте Украины значительно повысит эффективность действий государства по освобождению политзаключенных, защиты прав и свобод граждан Украины во временно оккупированном Крыму и качественно улучшит информационную составляющую в борьбе с российской пропагандой. Объединив усилия государства и украинского общества Крыма мы значительно приблизим время торжества высшей справедливости достойно хозяйничать на своей, Богом данной земле. Крым - это Украина", - подчеркнул Владимир Балух.

Глава государства поддержал создание такого совета и поручил проработать этот вопрос и подготовить соответствующий Указ".

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