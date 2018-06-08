 Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов Скифского периода. Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона.

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Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.