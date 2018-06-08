 Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов Скифского периода. Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона.
Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
- Насколько вам, дядечка, ягоды отсыпать, - спросила у меня сегодня шустрая девчушка, помогавшая матери управляться с товаром на черешневом рынке под Мелитополем.
- Ну, отсыпь, тётечка, - в тон ей ответил я, - гривен на двести, если не жалко!
-Та вы шо! - воскликнула девчушка. - Кода мы для таких, как вы, шо то жалели.
И отсыпала от души.
Два ведра. Настоящей мелитопольской черешни.
Вот так это выглядит:
Ну, а если по самому большому секрету, в Мелитополе находится опытная станция садоводства института садоводства НАНУ, одна из черешневых плантаций которой - причем огромная, находится непосредственно в Мелитополе, на улице Вакуленчука.