EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Фоторепортаж
  2076  16
Все про:граница (3022) контрабанда (1481) Россия (69548) СБУ (12581)

 Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали контрабанду археологических культурных ценностей на территорию страны-агрессора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ 01

Во время осмотра поезда международного сообщения Днепр-Москва на одном из пунктов пропуска Харьковской таможни правоохранители обнаружили у жителя Днепра 47 предметов Скифского периода. Злоумышленник скрыл антиквариат в так называемых технологических полостях вагона.

Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ 02

Смотрите: Гражданин Молдовы пытался вывезти в РФ скрипку Stradivarius, - ГФС. ФОТО

Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ 03
Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ 04

Изъятые предметы старины направлены на искусствоведческую экспертизу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей из страны. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3070557
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Небольшие деньги чтобы подвергаться риску быть пойманным на таможне.
 показать весь комментарий
 
Очень странно, что СБУ это не квалифицировало как контрабанду оружия, очень странно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да. Ему, хи-хи, подкинули провокаторы.
 показать весь комментарий
 
прекрасно. на мордовских болотах зарождалась Киевская Русь. Карл!!! Киевская русь зародилась на удмуртии!!!
 показать весь комментарий
 
там перлов к ЧМ хватает, оно же хромосома=))
Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ - Цензор.НЕТ 4800
 показать весь комментарий
 
И о ценностях послескифского периода
- Насколько вам, дядечка, ягоды отсыпать, - спросила у меня сегодня шустрая девчушка, помогавшая матери управляться с товаром на черешневом рынке под Мелитополем.
- Ну, отсыпь, тётечка, - в тон ей ответил я, - гривен на двести, если не жалко!
-Та вы шо! - воскликнула девчушка. - Кода мы для таких, как вы, шо то жалели.
И отсыпала от души.
Два ведра. Настоящей мелитопольской черешни.
Вот так это выглядит:
Предотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ - Цензор.НЕТ 7312
 показать весь комментарий
 
 
Я по секрету вам скажу , что в самом Мелитополе черешни нету. Ее выращивают в пригородных селах.
 показать весь комментарий
 
Дык я по секрету вам отвечу, что покупал ее в пригородом селе Терпенье. Из этого села, если тоже по секрету, вся мелитопольская черешня пошла - там ее культивировать начали.
Ну, а если по самому большому секрету, в Мелитополе находится опытная станция садоводства института садоводства НАНУ, одна из черешневых плантаций которой - причем огромная, находится непосредственно в Мелитополе, на улице Вакуленчука.

 показать весь комментарий
 
 
я ще люблю з жовтої вишні варення варити - виходить, як прозорий бурштин з "цікавинками" всередині))))))
 показать весь комментарий
 
А как там дела с нашими экспонатами в Голландии?Вернули или в Крым отдали?
 показать весь комментарий
 
 
тю и ету хреноту еше ЕЗБЕУ пасет?)))))) занимались бы своими прямыми обязаностями ловили б сепаров и ,например арестовали б кивалова мураева бойка ху%йка а то словили какого то пионера с сумкой металлолома или полицейского со взяткой 3к гривен и пиарятся во всех украинских сми
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПредотвращена попытка вывоза в Россию культурных ценностей Скифского периода, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх