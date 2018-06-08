EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество, Фоторепортаж
  3418  53
Материалы по теме:
Все про:засуха (12) Крым (20147) фото (1282) вода (97)

 Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Оккупированный Крым страдает из-за засухи. В четырех северных, степных районах полуострова оккупанты объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

"Оккупированное село Дер-Емес (до декоммунизации Правда. - Ред.) – типичная крымская глубинка. До Симферополя отсюда около 110 километров, до райцентра Первомайское напрямую не более пяти. С 4 июня оккупированный Дер-Емес, как и весь район, живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за засушливой погоды местное хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн гривен). Значительные потери хозяйство понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня", - пишет издание Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода" – сказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты оценивают ущерб от засухи в Крыму более чем в 160 миллионов руб.

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 01

Остановка "Правда". Сразу за ней на километры тянется бетонный желоб, по которому раньше на поля подавалась вода из Северо-Крымского канала

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 02

Теперь желоба пересохли

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 03

Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 04

А далее подается в поле на дождевальную установку "Бауер". Но из-за такого полива, признают специалисты, урожайность овощных культур за последние годы упала в 2-3 раза. Почва нуждается в обязательном гипсовании

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Засуха и рост цен на топливо нанесут "невосполнимый удар" по аграриям , - оккупационные власти Крыма

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 05

Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей. Уцелели 240 гектаров, полностью погибли – 760

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 06

Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка уже началась

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 07

Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь тут выпадал три раза

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 08

Кукурузу пытаются спасти поливом из скважин. После высыхания на поверхности грунта остается сероватый солевой налет

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 09

Успел набраться сил в кооперативе лишь рапс

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму 10

Земля в Дер-Емес просит влаги

Источник: https://censor.net.ua/p3070530
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ничего. вот мостъ крысьчанам скоро построят они заживут по новому по богатому.
 показать весь комментарий
 
 
значит еще один им нужно строить, теперь поперек.
 показать весь комментарий
 
надеюсь, путина уринотерапии хватит на засохшие поля, или по мосту воду пустить надо
 показать весь комментарий
 
 
Содом и Гомора...
Крысчане))) читайте Библию...там все написано!)))
 показать весь комментарий
 
 
Крысчане))) вам скотам не нравилось СОСАТЬ СИСЮ МАМКИ УКРАИНЫ? теперь сосите п..сю ОТЧИМА РАИССИ!
 показать весь комментарий
 
 
Не туристов...не промышленности...вот уже и не сх...
Чего вы добились?)))
Хачи отжимают у комерсов все под ноль...
Куча понаешавшего титульного кацапья...
Вы в Крыму у себя не до человеки для русни...

НО ЗАТО БИНДЕРЫ НЕ ПРИЕХАЛИ!))))
А МОЖЕЛ ЛУТШЕ БЫ ОНИ ТОГДА ПРИЕХАЛИ? а крысчане...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
расп это обавка к рошенкам?
 показать весь комментарий
 
З телевізора нехай воду видобувають.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
в Бессарабии тоже засуха
 показать весь комментарий
 
Ага, пам"ятаю, як колись кримчаки шипіли: - Панаєхалі еті хахли са сваєй картошкай. )))
 показать весь комментарий
 
Вот с этой "картошкой с собой" прикол еще тот. Вот сколько ездил в Крым ни разу не видел чтобы украинцы что то сами себе готовили, даже если на базе была кухня. А вот белорусы и россияне - сплошь и рядом.
 показать весь комментарий
 
 
Ми готували трохи, але продукти купували на базарчику. А в місцевих кафешках харчуватись було неможливо. Не вміють вони готувати. Це був Тарханкут, Оленівка.
 показать весь комментарий
 
Странно. Мне в Черноморске (тоже Тарханкут) понравилось. единственное - надо завести дружбу с местными чтобы подсказали где нормально готовят. В Евпатории - все чудно даже в районе пляжа на "курзале". В Керчи - аналогично но уже поглубже в город от пляжей.

Мы готовили только шашлыки сами. А так - или пансионатовская столовая (если была) или кафе которых было море
 показать весь комментарий
 
естественное состояние Крыма, как до жадных хохлов было.....
Татарская земля и автономия, которую они просят....- пускай так и будет...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
не знаю насколько хохлы жадные. Как могут быть бомжи жадные если ничего не имеют? Это евреи жадные, коих хохлы себе в руководство поназначили. А может и не поназначили, а просто те пришли, сели на шею, и давай хохлами погонять. Тогда это хохлы дурные.
 показать весь комментарий
 
 
Это наглядный распад Советского Союза. К сожалению, на руинах ничего не растет.
 показать весь комментарий
 
 
то, что Украина приводила в жилое состояние 60 лет, свинособаки угробили за 4 года.
 показать весь комментарий
 
 
Путя энергомост и просто мост построил, пущай теперь пилит бабло на строительстве водяного моста: Байкал - Севастополь!
 показать весь комментарий
 
 
Капельным орошением поливают ....КУКУРУЗУ
Но не дебилы б...ь?
У них засолена не почва...а мозги
 показать весь комментарий
 
 
У кацапів все життя одна відмазка - нє растьот нічево.)))
 показать весь комментарий
 
 
Только лобода выше их хат...
А так ничего и не родит.
Климат не тот...везде...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да плевать, расскажите лучше о засухе в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, в Украине засуха в Крыму...
Технические работы по выведению паразитов...)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас тебя ватником обзовут
 показать весь комментарий
 
Всё чего только коснётся "русский мир", начинает чахнуть, тупеть, вонять и превращаться в кучу говнища...
 показать весь комментарий
 
 
И тут упали смерды на колени и взмолились: "Путин, введи воду! Погибаем за веру в Русь! Земля не родит! Крокодил не ловится, кокоса на пропитание едва хватает! Спаси нас, отец родной - на тебя одного уповаем!" И услышал их царь-батюшка. И приспустил он величественным жестом штаны свои и оросил мощной струей своих подданных, и спас их от бедствия неминуемого. И возликовали смерды, захлебываясь от счастья! И подняли иконы православные, и препоясались они коричнево-черными лентами победоносными, и обошли трижды свои поселения во славу идеи Земли Русской.

Россия, XXI век.
 показать весь комментарий
 
 
Ясний соняшний день. Пташки співають, коник-стрибунець десь в траві торохкотить.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А между тем Минсістерство сільского господарства прогнозирует потери до 50% урожая зерновіх в Украине из-за засухи.
Так что на материковой Украине радоваться тоже особо нечему.
 показать весь комментарий
 
В рот Путину потные ноги, а не днепровскую воду!

Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5805
 показать весь комментарий
 
 
то все херня.
Медвед же сказал "держитесь здесь", вот и держитесь, как никак, скрепу через пролив построили...
 показать весь комментарий
 
Хай насадять пальм, набудують готелів і зроблять Лас - Вегас.)
 показать весь комментарий
 
дайте лучше воду на Кировоградщину, в этом году там тоже сушит. а воду крысчанам Бойко и жоппоблок включат после выборов. После мудака Ющенка пришел Янукович сейчас или Вона или Бойко.
 показать весь комментарий
 
не включат. Технически уже никак - запорная аппаратура и насосы давно сданы на металлолом и с нашей, и с той стороны.
 показать весь комментарий
 
Новоизбранный премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о возвращении России в G8.
"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал он в Twitter.
 показать весь комментарий
 
Крымчанам пофиг на эту засуху. Проблема касается степного Крыма, а точнее его северной части, где земледелием занимаются в основном крымские татары. А вата живет в той части где полей нет и им глубоко плевать на это все, они даже не узнают если по телеку не покажут.
 показать весь комментарий
 
 
Ну да ну да...их лично Путин накормит сладкити персиками и нальет в рот Изабеллы)))
 показать весь комментарий
 
Ну, не нальет в рот, а насует. И не только Изабелле. Крысчан много, но всем хватит.
 показать весь комментарий
 
путєн тільки солдатню вміє вводити, а воду ще не навчився.)))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПотрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх