 Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

"Оккупированное село Дер-Емес (до декоммунизации Правда. - Ред.) – типичная крымская глубинка. До Симферополя отсюда около 110 километров, до райцентра Первомайское напрямую не более пяти. С 4 июня оккупированный Дер-Емес, как и весь район, живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за засушливой погоды местное хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн гривен). Значительные потери хозяйство понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня", - пишет издание Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода" – сказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.
Остановка "Правда". Сразу за ней на километры тянется бетонный желоб, по которому раньше на поля подавалась вода из Северо-Крымского канала
Теперь желоба пересохли
Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин
А далее подается в поле на дождевальную установку "Бауер". Но из-за такого полива, признают специалисты, урожайность овощных культур за последние годы упала в 2-3 раза. Почва нуждается в обязательном гипсовании
Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей. Уцелели 240 гектаров, полностью погибли – 760
Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка уже началась
Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь тут выпадал три раза
Кукурузу пытаются спасти поливом из скважин. После высыхания на поверхности грунта остается сероватый солевой налет
Успел набраться сил в кооперативе лишь рапс
Земля в Дер-Емес просит влаги
Крысчане))) читайте Библию...там все написано!)))
Чего вы добились?)))
Хачи отжимают у комерсов все под ноль...
Куча понаешавшего титульного кацапья...
Вы в Крыму у себя не до человеки для русни...
НО ЗАТО БИНДЕРЫ НЕ ПРИЕХАЛИ!))))
А МОЖЕЛ ЛУТШЕ БЫ ОНИ ТОГДА ПРИЕХАЛИ? а крысчане...
Мы готовили только шашлыки сами. А так - или пансионатовская столовая (если была) или кафе которых было море
Татарская земля и автономия, которую они просят....- пускай так и будет...
Но не дебилы б...ь?
У них засолена не почва...а мозги
А так ничего и не родит.
Климат не тот...везде...
Технические работы по выведению паразитов...)))
Россия, XXI век.
Так что на материковой Украине радоваться тоже особо нечему.
Медвед же сказал "держитесь здесь", вот и держитесь, как никак, скрепу через пролив построили...
"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах каждого", - написал он в Twitter.