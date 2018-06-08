 Потрескавшаяся земля, погибшие посевы и солевой налет на поверхности грунта: засуха в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

"Оккупированное село Дер-Емес (до декоммунизации Правда. - Ред.) – типичная крымская глубинка. До Симферополя отсюда около 110 километров, до райцентра Первомайское напрямую не более пяти. С 4 июня оккупированный Дер-Емес, как и весь район, живет в режиме чрезвычайной ситуации. Из-за засушливой погоды местное хозяйство полностью потеряло 75% урожая пшеницы, ущерб составил около 10 млн рублей (более 4 млн гривен). Значительные потери хозяйство понесет и в озимом ячмене, сбор которого начался 5 июня", - пишет издание Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация катастрофическая. Похожая засуха у нас была и в 2008, и в 2012 годах. Но тогда выручала днепровская вода" – сказал главный агроном хозяйства Павел Талалов.

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Остановка "Правда". Сразу за ней на километры тянется бетонный желоб, по которому раньше на поля подавалась вода из Северо-Крымского канала

Теперь желоба пересохли

Теперь же по подземным трубам вода качается исключительно из артезианских скважин

А далее подается в поле на дождевальную установку "Бауер". Но из-за такого полива, признают специалисты, урожайность овощных культур за последние годы упала в 2-3 раза. Почва нуждается в обязательном гипсовании

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Одно из пострадавших от засухи пшеничных полей. Уцелели 240 гектаров, полностью погибли – 760

Колосья озимого ячменя так и не набрали нужной кондиции. Его уборка уже началась

Почва на кукурузном поле потрескалась от жары. За всю весну дождь тут выпадал три раза

Кукурузу пытаются спасти поливом из скважин. После высыхания на поверхности грунта остается сероватый солевой налет

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Успел набраться сил в кооперативе лишь рапс

Земля в Дер-Емес просит влаги