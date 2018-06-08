 Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Самый гуманный способ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО
Рупор кремля
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО
Пища для ваты
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО
#ПрямаяЛиния
Правильный ответ
Посыл для "Интера"
Выпьем, закусим... О делах наших скорбных покалякаем..
"Новичок"- 2018
Бесславные ублюдки
Российские сувениры
"Иди к нам в банду.Я тебе устрою про-тэ-же"- Попандопулло.
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Черни лишь бы "Ату его, ату !"