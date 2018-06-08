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 Фоторепортаж
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 Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Самый гуманный способ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Рупор кремля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Пища для ваты

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

#ПрямаяЛиния

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Правильный ответ

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Посыл для "Интера"

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Выпьем, закусим... О делах наших скорбных покалякаем..

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Новичок"- 2018

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Бесславные ублюдки

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Российские сувениры

Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

"Иди к нам в банду.Я тебе устрою про-тэ-же"- Попандопулло.

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3070508
 
   
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вот любят стебатся над Кивой..., но если внимательно на него посмотреть - довольно приличный Чел .... Играет свою игру на грани фола...., но патриот Украины на все 100...
Черни лишь бы "Ату его, ату !" Мураєв - рупор Кремля, російські сувеніри, сучасний Попандопуло. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1896




Мураєв - рупор Кремля, російські сувеніри, сучасний Попандопуло. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8687



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А по-моему обычный прохиндей. При чём с кокаиновым уклоном.
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что-то не смешно последнее время, вообще
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ну да, шеф твой вон как зашкварился! ему при лучшем раскладе чемодан, а ты при любом без зарплаты останешься Мураєв - рупор Кремля, російські сувеніри, сучасний Попандопуло. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8730
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бляяя, как вы достали, однообразные недоноски
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Ну вот Бойко, Новинский, Вилкул, Шуфрич, Скорик и т.д. не скрываясь шпарят по кремлевским методичкам и штампами руссоСМИ, но СБУ до них дела нет. Торговые партнеры
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажМураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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