 Мураев - рупор Кремля, российские сувениры, современный Попандопулло. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Самый гуманный способ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Мураев назвал умирающего пленного РФ Сенцова "человеком, который готовил поджоги и взрывы", а также террористом. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - Аваков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о заявлении Мураева относительно Сенцова: Это реальные враги Украины. Нужно принимать жесткие меры. ВИДЕО

Рупор кремля

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коалиция требует наказать Мураева за высказывания по Сенцову: "Сколько мы будем терпеть рупоры Кремля в Украине!?". ВИДЕО

Пища для ваты

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО

#ПрямаяЛиния

Правильный ответ

Посыл для "Интера"

Выпьем, закусим... О делах наших скорбных покалякаем..

"Новичок"- 2018

Бесславные ублюдки

Российские сувениры

"Иди к нам в банду.Я тебе устрою про-тэ-же"- Попандопулло.

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