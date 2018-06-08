 Программировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Работники Причерноморского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с оперативниками управления уголовного розыска Шевченковского отдела полиции Одесской области уличили в противоправных действиях 35-летнего жителя Луганщины.

Злоумышленник в течение последних нескольких недель совершил несколько попыток инфицирования различных банкоматов на территории Одесской области. Для этого он использовал метод прямого диспенса (установление и активация вредоносного программного обеспечения, что приводит к выдаче всех денег, загруженных в кассеты банкомата).

В рамках уголовного производства начатого по ст. 361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) полицейские провели комплекс оперативных мероприятий. По их результатам злоумышленник был задержан сразу после совершения преступления.

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При осмотре места происшествия правоохранители изъяли у него программные и аппаратные средства для вмешательства в работу банкоматов, а также банковские платежные карточки. С удаленной техникой сейчас работают специалисты. Назначен ряд экспертиз. Задержанного проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории всей страны.



