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 Программировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО. ФОТО

В Одессе полиция задержала мужчину за инфицирование банкоматов вредоносным программным обеспечением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

Работники Причерноморского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины совместно с оперативниками управления уголовного розыска Шевченковского отдела полиции Одесской области уличили в противоправных действиях 35-летнего жителя Луганщины.

Злоумышленник в течение последних нескольких недель совершил несколько попыток инфицирования различных банкоматов на территории Одесской области. Для этого он использовал метод прямого диспенса (установление и активация вредоносного программного обеспечения, что приводит к выдаче всех денег, загруженных в кассеты банкомата).

Программировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО 01

В рамках уголовного производства начатого по ст. 361 УК Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) полицейские провели комплекс оперативных мероприятий. По их результатам злоумышленник был задержан сразу после совершения преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители раскрывают около 80% преступлений, связанных с кибермошенничеством, - Демедюк

Программировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО 02

При осмотре места происшествия правоохранители изъяли у него программные и аппаратные средства для вмешательства в работу банкоматов, а также банковские платежные карточки. С удаленной техникой сейчас работают специалисты. Назначен ряд экспертиз. Задержанного проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории всей страны.

Программировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО 03
Программировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО 04

Источник: https://censor.net.ua/p3070472
 
   
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Охрененные банкоматы, у которых, без вскрытия, можно поменять ПО.
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Я канєшна ізвіняюсь, а шо то за програмка така інтересна ? )))
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Злачінна влада пресує ІТ-сферу та малий бізнес на догоду олігархам. Доколє? Програмував на безконтрольну видачу готівки: в Одесі затримано мешканця Луганщини, який інфікував банкомати шкідливим ПЗ - Цензор.НЕТ 1933
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрограммировал на бесконтрольную выдачу наличных: в Одессе задержан житель Луганщины, инфицировавший банкоматы вредоносным ПО. ФОТО
 
 
 
 
 
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