 Глава МИД Турции Чавушоглу подтвердил готовность и дальше поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины, опубликованном в Facebook.

Вчера за 7 июня министр Павел Климкин осуществил визит в Анкару, где вместе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и Уполномоченным Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым принял участие в ифтаре (обеды-разговения во время священного для мусульман месяца Рамазан).

Во время своего выступления П.Климкин отметил, что совместное проведение ифтара начинает новый формат взаимодействия, а также демонстрирует, что партнерство между Украиной и Турцией, которое строится не только на уважении взаимных интересов, но и на разделении универсальных ценностей.

Министр иностранных дел Украины отметил, что Украина является многонациональным государством и мусульмане являются неотъемлемой частью нашего народа.

В свою очередь, глава МИД Турции, подчеркивая стратегическое партнерство между Украиной и Турцией, подтвердил незыблемость позиции Турецкой Республики относительно территориальной целостности и суверенитета Украины, а также готовность и в дальнейшем поднимать вопрос Крыма на всех международных площадках.

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В мероприятии также приняли участие представители крымскотатарской общины Турции, органов государственной власти, дипломатического корпуса, деловых и журналистских кругов.

В ходе визита проведена двусторонняя встреча министров, в ходе которой обсуждались вопросы сотрудничества между Украиной и Турцией.