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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:археолог (124) Днепр_река (188) история (1456) корабль (948) дайвинг (3)

 Затонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра. ФОТОрепортаж

Гидроархеологи из Запорожья, Херсона и Одессы 7 июня в устье Днепра начали исследования османской галеры второй половины ХVII века, которая лежит на дне одной из проток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода

Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты - пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет в длину 38 метров и от пяти до шести метров в ширину. Работы в рамках гидроархеологической экспедиции "Османская галера: в поисках турецких флотилий XVII века" продлятся две недели. Пока поднимать судно не планируют.

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Стоит отметить, что работы начались при поддержке Цензор.Нет.

"Первые результаты работы. Это результат почти двух часов работы под водой руководителя экспедиции, кандидата исторических наук Дмитрия Кобалия. Для примера - левая часть рисунка размером с бригантину в реставрационном ангаре Хортицкого заповедника", - написал в Facebook участник экспедиции, заведующий научной библиотекой национального заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев. Он проиллюстрировал сообщение фотографиями результатов работы гидроархеологов.

Затонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра 01
Затонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра 02
Затонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра 03

Источник: https://censor.net.ua/p3070424
 
   
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В случае чего, запасайся впечатлениями!
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Что, к сожалению, не скажешь о тебе! Затонулу османську галеру ХVII століття досліджують у гирлі Дніпра - Цензор.НЕТ 3200 Согревай лаской, но не пудри мозги!
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"Стоит отметить, что работы начались при поддержке Цензор.Нет."

Бутусову респект!
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в 16 веке москва исправно платила дань крымскому ханству
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Мстят за свои рваные пуканы в 17-м веке.
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І в 17 також, ПетроІ був кримським васалом половину свого правління. Державою московія стала тільки в 1700 році, коли нарешті звільнилася від влади своїх кримських господарів. Цій помийці всього-то трохи більше 300 років, і давно час звернути цей невдалий проект, який, крім річок безневинної крові, людству нічого не дав.
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Московія стала могутніти після приєднання України. Б.Хмельницький мудак.
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орда..она такая))))
Вот только ни цивилизации,ни блага...только захват ЧУЖИХ территорий.
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Это вам не амфора из музея новоделов.
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Чет это за рисунки???...в на камеру подводной сьемки денех не хватило?
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осталось только отреставрировать, посадить за весла депутатов и выпороть канчуком
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Речь Брежнева "осталось только отреставрировать, посадить за весла депутатов и выпороть канчуком" - а потом обратно на дно речное....
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Молодцы ребята, будущее - продожение прошлого! Нужно знать свою историю, какой бы она ни была и не повторять ошибки совка, жить как иваны не помнящие родства.
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Это история Османской Империи, а не Украины.
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...это история Украины, которая ВСЕГДА отсаивала свою независимсть всеми доступными средствами. Затопленный османский корабль тому подтверждеине.
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Я знаю... глобус Украины.... погонщики динозавров... тыры-пыры....
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нифуя ты кроме своих гебешных методичек не знаешь.
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Судя по обилию крестиков даже под такой статьей нельзя ничего писать.
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писать можн, но только не из дурных методичек, как ты умеешь.
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А может это и не османское судно?
Историю можно придумать любую.
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А чье, украинское? У украинцев галер не было
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Цензор.НЕТФотоОбществоЗатонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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