 Затонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты - пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет в длину 38 метров и от пяти до шести метров в ширину. Работы в рамках гидроархеологической экспедиции "Османская галера: в поисках турецких флотилий XVII века" продлятся две недели. Пока поднимать судно не планируют.

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Стоит отметить, что работы начались при поддержке Цензор.Нет.

"Первые результаты работы. Это результат почти двух часов работы под водой руководителя экспедиции, кандидата исторических наук Дмитрия Кобалия. Для примера - левая часть рисунка размером с бригантину в реставрационном ангаре Хортицкого заповедника", - написал в Facebook участник экспедиции, заведующий научной библиотекой национального заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев. Он проиллюстрировал сообщение фотографиями результатов работы гидроархеологов.





