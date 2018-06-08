 Затонувшую османскую галеру ХVII века исследуют в устье Днепра. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Судно было найдено в 90-х годах херсонскими дайверами. Они подняли на поверхность уникальные артефакты - пушку, личные вещи, керамику. Судно имеет в длину 38 метров и от пяти до шести метров в ширину. Работы в рамках гидроархеологической экспедиции "Османская галера: в поисках турецких флотилий XVII века" продлятся две недели. Пока поднимать судно не планируют.
Стоит отметить, что работы начались при поддержке Цензор.Нет.
"Первые результаты работы. Это результат почти двух часов работы под водой руководителя экспедиции, кандидата исторических наук Дмитрия Кобалия. Для примера - левая часть рисунка размером с бригантину в реставрационном ангаре Хортицкого заповедника", - написал в Facebook участник экспедиции, заведующий научной библиотекой национального заповедника "Хортица" Вячеслав Зайцев. Он проиллюстрировал сообщение фотографиями результатов работы гидроархеологов.
Бутусову респект!
Вот только ни цивилизации,ни блага...только захват ЧУЖИХ территорий.
Историю можно придумать любую.