 Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью - безопасностью США, безопасностью стран НАТО", - отметил во время диалога господин Джеймс Мэттис.



Фото: сайт Минобороны

Кроме того, во время встречи было отмечено, что недавно было принято решение в отношении очередного транша помощи со стороны США для нужд ВС Украины. Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы, которая происходит в оборонном ведомстве Украины.

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"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине", - отметил Джеймс Мэттис.