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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис. ФОТО

7 июня, во время встречи Министра обороны Украины с министрами обороны Великобритании, Канады, Литвы, Польши и США, министр обороны США Джеймс Мэттис в своем выступлении, подчеркнул тот огромный вклад, который, ценой жизни своих сыновей, делает народ Украины, чтобы отстоять территориальную целостность и независимость страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с нашей общей безопасностью - безопасностью США, безопасностью стран НАТО", - отметил во время диалога господин Джеймс Мэттис.

Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис 01
Фото: сайт Минобороны

Кроме того, во время встречи было отмечено, что недавно было принято решение в отношении очередного транша помощи со стороны США для нужд ВС Украины. Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы, которая происходит в оборонном ведомстве Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО продолжит поддержку Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность, - Столтенберг

"РФ нарушает международные нормы и права. Мы считаем нужным продолжать встречи на высшем уровне и помогать Украине", - отметил Джеймс Мэттис.

Источник: https://censor.net.ua/p3070409
 
   
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Джавелины-РАБссия 5:0... какая боль,какая боль... Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис - Цензор.НЕТ 2128
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Кажуть что КБ Южное придумало какую то новую рОкету...Брешуть люди... Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис - Цензор.НЕТ 1609 Успешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис - Цензор.НЕТ 1596
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"Эта помощь позволит нарастить динамику и содержание широкомасштабной реформы, которая происходит в оборонном ведомстве Украины." Источник: https://censor.net.ua/p3070409
Це для тих, хто заперечує наявність реформ в Україні.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУспешное проведение оборонной реформы в Украине напрямую связано с безопасностью США и стран НАТО, - Мэттис. ФОТО
 
 
 
 
 
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