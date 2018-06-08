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Все про:Киевская область (1447) наркотики (1320) прокуратура (3153)

 Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура Киевской области разоблачила организованную преступную группу из четырех человек, которые распространяли на территории области наркотические вещества

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"При санкционированных обысках у фигурантов уголовного производства обнаружено и изъято наркотиков на общую сумму более 1 млн.грн, боевые гранаты и денежные средства", – говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 28-летняя женщина организовала и возглавила преступную группу, участники которой имели среди наркозависимых лиц связи и опыт общения.

Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 01

Как отмечается, в состав организованной группы входила поставщик наркотического средства, который она получала из России.

"Обнаружено и изъято полкилограмма метадона на сумму 1 млн.грн, 200 г марихуаны на сумму 10 тыс. грн, а также боевые гранаты, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и денежные средства в сумме 50 тыс.грн", – отметили в отчете прокуратуры.

Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 02

Три человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, сейчас проводятся неотложные оперативные мероприятия по розыску и задержанию четвертого злоумышленника.

Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 03

Кроме того, решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.307 (незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и сбыт наркотических веществ, совершенное организованной группой) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 04

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Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 05
Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 06
Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 07
Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 08
Группа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура 09
Фото: прокуратура/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3070406
 
 
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Ця кримінальна група була етнічною?
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Метадон тут используется при лечении/реабилитации наркозависимых( опиоидных),а канабис в половине штатов - легален. Как по мне,то одержана очередная великая победа над очередной ветряной мельницей.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГруппа торговцев наркотиками разоблачена на Киевщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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