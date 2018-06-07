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Все про:боеприпасы (1061) взрывчатка (603) Краматорск (1819) Нацполиция (7565)

 76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция. ФОТО

76-летняя жительница Краматорска (Донецкая область) добровольно сдала в полицию 26 кг взрывчатки и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция 01

В Краматорский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее дома находится большое количество боеприпасов. По указанному адресу правоохранители изъяли 57 тротиловых подрывных шашек весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез.

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Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция 02

Женщина объяснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.

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Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будут освобождены от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/p3070400
 
   
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В местном ЖЭКе, газконторе, РЭС и собезе перекрестились все, даже атеисты и мусульмане...
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Хз как можно подобное прокоментировать...
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Как ни парадоксально, но бесхозный тротил так похож на хозяйственное мыло!
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Савченко и Гарбузюку это бы не помешало. Вот придурки. ТОгда можно было бы не только Раду, но и АП взорвать.
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Буду краткой - Мирная жительница Дамбаса.... 76-річна мешканка Краматорська добровільно здала 26 кг вибухівки, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 607
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Думаю, что склероз у нее частичный. Что запас феервеков у нее был она помнила, но вот откуда он взялся у нее, она точно из-за склероза не помнит.
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Ах, протокольный слог: "предметы, внешне похожие на пистолет и обрез"... тогда уж "прямоугольные продолговатые бруски, внешне и на запах похожие на дешевое мыло..."
А бабуля малацца. избежала зажопинга, сдав "мыловарню" мужа...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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