 76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Краматорский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее дома находится большое количество боеприпасов. По указанному адресу правоохранители изъяли 57 тротиловых подрывных шашек весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез.
Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.
Женщина объяснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.
Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будут освобождены от уголовной ответственности.
А бабуля малацца. избежала зажопинга, сдав "мыловарню" мужа...