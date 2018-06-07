 76-летняя жительница Краматорска добровольно сдала 26 кг взрывчатки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Краматорский отдел полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее дома находится большое количество боеприпасов. По указанному адресу правоохранители изъяли 57 тротиловых подрывных шашек весом по 400 г каждая, 13 фрагментов тротила общей массой около 3 килограммов, 3 электродетонатора, а также предметы, внешне похожие на пистолет и обрез.

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Кроме того, в тайнике были армейский взрывпакет и 165 патронов калибром 5,6 мм и 7,62 мм.

Женщина объяснила, что арсенал она нашла в сарае, где когда-то хранил свои вещи ее покойный муж.

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Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. После проведения проверки, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины женщина будут освобождены от уголовной ответственности.