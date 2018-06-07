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Все про:вымогательство (239) рэкет (56) СБУ (12574) Запорожская область (564)

 Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожской области организованную преступную группировку, участники которой под видом представителей СБУ занимались вымогательством у частных предпринимателей региона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ранее судимый местный житель, который является председателем одной из общественных организаций, создал банду из двух уголовников и бывшего сотрудника органов МВД. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после которых, представляясь сотрудниками СБУ, требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа уплаты "возмещения", участники группировки угрожали создать препятствия в предпринимательской деятельности и физической расправой.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства с местного предпринимателя 80 тысяч долларов.

Правоохранители задержали двух злоумышленников на одной из центральных улиц Мелитополя при получении очередного "транша" в размере 8 тысяч долларов. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение рэкетирами 65 тысяч долларов.

Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области 01

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Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области 02

Во время проведения обысков по месту жительства участников группировки изъято автоматическое оружие и боеприпасы.

Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области 03
Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области 04

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Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по розыску двух других злоумышленников.

Источник: https://censor.net.ua/p3070386
 
 
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...создал банду из двух уголовников и бывшего сотрудника органов МВД...

Близкие духом.
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І ніхто не поділився такими грошима на форумі😥
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Ах ты ж. Это же нарушение авторских прав и использование чужой торговой марки. Совсем пираты обнаглели.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБанда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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