 Банда рэкетиров, выдававшая себя за сотрудников СБУ, задержана в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ранее судимый местный житель, который является председателем одной из общественных организаций, создал банду из двух уголовников и бывшего сотрудника органов МВД. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации после которых, представляясь сотрудниками СБУ, требовали от потерпевших деньги за "решение" инцидента. В случае отказа уплаты "возмещения", участники группировки угрожали создать препятствия в предпринимательской деятельности и физической расправой.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства с местного предпринимателя 80 тысяч долларов.

Правоохранители задержали двух злоумышленников на одной из центральных улиц Мелитополя при получении очередного "транша" в размере 8 тысяч долларов. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение рэкетирами 65 тысяч долларов.

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Во время проведения обысков по месту жительства участников группировки изъято автоматическое оружие и боеприпасы.





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Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по розыску двух других злоумышленников.