 Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка. ФОТОрепортаж

Процесс увольнения министра в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Общение бывших соратников Олега Ляшко и Юлии Тимошенко. Год назад между ними не было такого взаимопонимания: "Эта скотыняка говорила, что будет гордиться президентом Тимошенко", - лидер "Батькивщины" и Ляшко повздорили во время заседания Рады. ВИДЕО
А два года назад Ляшко требовал от Президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства Юлию Тимошенко и Михеила Саакашвили - "Я хочу сделать официальное заявление: Юля - дура, Саакашвили - абрек"
Но 7 июня общения Тимошенко и Ляшко закончилось рукопожатием - их фракции проголосовали за отставку Данилюка
Общение представителя президента в Раде Ирины Луценко и Нины Южаниной, которую прочат на место Данилюка.
!Оппозиционер! Игорь Шурма и Владимир Литвин
Нападающий на журналистов Александр Пономарев с Татьяной Бахтеевой из "Оппоблока"
Нина Южанина из БПП и Максим Бурбак с Александром Киршом из Народного фронта, представитель котоого ранее заявил, что фракция будет голосовать за отставку министра
Виталий Хомутынник и Андрей Иванчук
Последнее выступление Данилюка в Раде в качестве министра финансов в правительстве Гройсмана. Он жестко раскритиковал работу ГФС - она пронизана коррупцией и конфликтами интересов.
Татьяна Острикова, Андрей Денисенко и Евгений Рыбчинский
Жесткая критика министра со стороны премьер-министра Гройсмана
Данилюк пока еще в ложе Кабмина
Улыбка на лице уже экс-министра финансов
Результаты голосования - против отставки была только "Самопомич"
Экс-министр благодарит коллег
Прощается с руководством ВР
Диалог с Парубием
Фото - Цензор.НЕТ
БПП-98
НФ-64
Видродження- 21
Радикалы Ляшка- 17
Воля народу- 16
И уж потом Батькивщина- только 12.
Вами манипулируют, а вы до сих пор не научились анилизировать информацию. Так кто уволил этот Данилюка?
Бабе Йуле- пенсию и внуков. Данилюка под суд вместе со свеми остальными.
"Я хочу сделать официальное заявление: Юля - дура, Саакашвили - абрек"Источник:
а тут как один голосовали
министара утопили бпп и нф. а виноваты юля и дырявый. позор цензору. ганьа за такие новости. тьфу.
НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. (Почему я могу по прозьбе изложить).
Развешивайте ухи, лохторат.
Придёт другой, которому так же глубоко будет до лампочки стратегическое развитие Украины через восстановление производства как и этому.
Кто ещё не понял что они одинаковые?
Смерть ворогам!
Только кто враг, осталось уточнить...
1. Люди читают заголовок. В нем емко должна быть сформулирована гадость.
2. Смотрят фото. Поэтому на первом месте очень удачное фото, где Йулька шушукается с Ляшком. Их даже три! потом идут никакие снимки. Их много. И где-то незаметно среди этой туфты табло с результатами голосования, из чего видно, что большинсво голосов дала не Жужа, а отять таже сраная коалиция.
Мелко, подло, не профессионально. Жужу не уважаю ни капли, но хочу правды!