 Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка. ФОТОрепортаж

Процесс увольнения министра в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Общение бывших соратников Олега Ляшко и Юлии Тимошенко. Год назад между ними не было такого взаимопонимания: "Эта скотыняка говорила, что будет гордиться президентом Тимошенко", - лидер "Батькивщины" и Ляшко повздорили во время заседания Рады. ВИДЕО

А два года назад Ляшко требовал от Президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства Юлию Тимошенко и Михеила Саакашвили - "Я хочу сделать официальное заявление: Юля - дура, Саакашвили - абрек"





Но 7 июня общения Тимошенко и Ляшко закончилось рукопожатием - их фракции проголосовали за отставку Данилюка

Общение представителя президента в Раде Ирины Луценко и Нины Южаниной, которую прочат на место Данилюка.

!Оппозиционер! Игорь Шурма и Владимир Литвин

Нападающий на журналистов Александр Пономарев с Татьяной Бахтеевой из "Оппоблока"





Нина Южанина из БПП и Максим Бурбак с Александром Киршом из Народного фронта, представитель котоого ранее заявил, что фракция будет голосовать за отставку министра





Виталий Хомутынник и Андрей Иванчук

Последнее выступление Данилюка в Раде в качестве министра финансов в правительстве Гройсмана. Он жестко раскритиковал работу ГФС - она пронизана коррупцией и конфликтами интересов.

Татьяна Острикова, Андрей Денисенко и Евгений Рыбчинский

Жесткая критика министра со стороны премьер-министра Гройсмана





Данилюк пока еще в ложе Кабмина

Улыбка на лице уже экс-министра финансов





Результаты голосования - против отставки была только "Самопомич"





Экс-министр благодарит коллег





Прощается с руководством ВР

Диалог с Парубием

Фото - Цензор.НЕТ