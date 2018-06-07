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 Политика Украины, Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:ВР (22031) отставка (2284) Данилюк (194)

 Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка. ФОТОрепортаж

7 июня 254 народных избранника проголосовали за отставку министра финансов Александра Данилюка.

Процесс увольнения министра в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 01

Общение бывших соратников Олега Ляшко и Юлии Тимошенко. Год назад между ними не было такого взаимопонимания: "Эта скотыняка говорила, что будет гордиться президентом Тимошенко", - лидер "Батькивщины" и Ляшко повздорили во время заседания Рады. ВИДЕО

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 02

А два года назад Ляшко требовал от Президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства Юлию Тимошенко и Михеила Саакашвили - "Я хочу сделать официальное заявление: Юля - дура, Саакашвили - абрек"


Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 03

Но 7 июня общения Тимошенко и Ляшко закончилось рукопожатием - их фракции проголосовали за отставку Данилюка

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 04

Общение представителя президента в Раде Ирины Луценко и Нины Южаниной, которую прочат на место Данилюка.

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 05

!Оппозиционер! Игорь Шурма и Владимир Литвин

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 06

Нападающий на журналистов Александр Пономарев с Татьяной Бахтеевой из "Оппоблока"


Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 07

 Нина Южанина из БПП и Максим Бурбак с Александром Киршом из Народного фронта, представитель котоого ранее заявил, что фракция будет голосовать за отставку министра

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 08

Виталий Хомутынник и Андрей Иванчук

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 09

Последнее выступление Данилюка в Раде в качестве министра финансов в правительстве Гройсмана. Он жестко раскритиковал работу ГФС - она пронизана коррупцией и конфликтами интересов.

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 10

Татьяна Острикова, Андрей Денисенко и Евгений Рыбчинский 

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 11

Жесткая критика министра со стороны премьер-министра Гройсмана 


Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 12

Данилюк пока еще в ложе Кабмина

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 13

Улыбка на лице уже экс-министра финансов 


Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 14

Результаты голосования - против отставки была только "Самопомич"


Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 15

Экс-министр благодарит коллег

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 16
Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 17

Прощается с руководством ВР

Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка 18

Диалог с Парубием 

Фото - Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3070384
 
   
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Дырявый и ботоксная = политические лузеры Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка - Цензор.НЕТ 1932
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Вы на табло посмотрите. Больше всего голосов дали
БПП-98
НФ-64
Видродження- 21
Радикалы Ляшка- 17
Воля народу- 16
И уж потом Батькивщина- только 12.
Вами манипулируют, а вы до сих пор не научились анилизировать информацию. Так кто уволил этот Данилюка?
Бабе Йуле- пенсию и внуков. Данилюка под суд вместе со свеми остальными.
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Нет. Новость про то , что именно благодаря союзу Йули и Ляшка удалось убрать Данилюка. Это не правда. Йуля в этой ситуации не при чем. Кто дал большую часть голосов за его отставку? Данилюка в тюрьму со всеми остальными. Вместе с Йулей, Ляшком, Порошенко, Яценюком, Рабиновичем... Не знаю только кто такие Видродження. Скорее всего такое же ..авно.
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новость про то что бутусов продажная шлюха.
министара утопили бпп и нф. а виноваты юля и дырявый. позор цензору. ганьа за такие новости. тьфу.
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Отёк, поясни свою принципиальную порохоботскую позицию. Ты за отставку Данилка как БудкаПП или против, потому шо "за" клята Йулька?
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Если Путин говорит - белое, вы должны говорить "рябое" - иначе будет ваш союз с Путиным...
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Цензор, вы самый доступный ежеминутный инфо, за это я и с вами,,, а , если, эти бл..яди уйдут с инфо - вы тоже уйдете в небытие. Жаль.
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Главное- это вовремя смыться. Грядут перемены, то есть большой шухер. Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка - Цензор.НЕТ 5876
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а шо у нее в папках?под училку в очках косит?или там компромат на всех.никому и подержать доверить нельзя? Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка - Цензор.НЕТ 4110
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А гыга кругом гаманець взглядом выискивает
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а,так то гаманэць? Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка - Цензор.НЕТ 7994а чего именно в день таких важных голосований она его с собой таскает?
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Вона его не таскает, а катит. Он с выдвижной ручкой и на колёсиках. )
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ВЫ прочитали только заголовок. Посмотрите на табло голосования. Вами манипулируют. Не понимаю почему Бутусов позволяет себя такие дешевые трюки.
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потому, что сидит под голодным фронтом, а на Юлю тут столько вылили, что ему тоже боязно
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А потому что этот Бутусов хотел полпасть в "зраду" от Батькивщины.
НО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. (Почему я могу по прозьбе изложить).
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АКТУАЛЬНО . прошу звернути УВАГУ - зомботролі "працюють" рольовими іграми - СТАДАМИ .. нападають ..лайкають ..тому кількість лайків НЕкритерій .. в ІГНОР цих злочинців … ШАНОВНІ будьте ПИЛЬНІ . технологія олігархічної влади 26 років ВБИВАЄ майбутнє Наше .. Дітей і Онуків …
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Ніколи не будуть ці дві персони на посаді президента України по тій причині що Порошенко буде знову обраний на другий термін .
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Ты, порохобот, сейчас чисто по Фрейду подтвердил древнюю аксиому порохобот=хуйлоподданный. И все это благодаря одной маленькой промашке - слову "нiколи" Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка - Цензор.НЕТ 510
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не перевелись бараны в стране, готовы снова выбрать однотурового, который не выполнил НИ ОДНОГО из своих многочисленных обещаний
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В Киеві які прапори майорять,поліцейські чиї,військові в якій уніформі ходять,гроші ,яка влада на місцях ? Українська даю відповідь а це значить що Порошенко зберіг державу що і є його головною місією.
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да, сберег, лично, отстреливался из окопов. мальдивских.
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ну ты вообще палец о палец не ударил. только ноешь и стонешь. ты в порно не снимался?
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как говорится, не в бровь, а в глаз Союз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка - Цензор.НЕТ 6904
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Яке їхало - таке здибало. Ляшко, Юлька - та гнати в шию треба тих двох перверзів.
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даздавствует петрлексеич отныне и навека!
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Єдина, насправді парламентська партія - це "Самопоміч"..
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Не сміши півників в курятнику. Ще одні мені кухкудахкали.
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порошенко оценит твою собачью преданность.
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Он поссорился с Премьером, который не дал поставить замом его протеже, и тут же стал "оппозиционером". Во рту сразу появились слова "Украина", "интересы государства" и прочая "патриотическая" лапша.
Развешивайте ухи, лохторат.
Придёт другой, которому так же глубоко будет до лампочки стратегическое развитие Украины через восстановление производства как и этому.
Кто ещё не понял что они одинаковые?
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Український народ вірить в справи а не словам. Популізм та брехня Тимошенко і Ляшка не варті нічого в порівнянні тих справ які виконав Порошенко. Україна йде вперед через реформи до стандартів Європи.
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Слава, слава, что же ещё?...
Только кто враг, осталось уточнить...
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"...бала жаба гадюку- гадюка плакала, а жаба квакала." (С) )))
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не отмазыаайся, поздно - взгреет тебя куратор за критику хозяина
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І що ти тоді тут забув? Безкоштовний туалетний папір?
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Как это делается?
1. Люди читают заголовок. В нем емко должна быть сформулирована гадость.
2. Смотрят фото. Поэтому на первом месте очень удачное фото, где Йулька шушукается с Ляшком. Их даже три! потом идут никакие снимки. Их много. И где-то незаметно среди этой туфты табло с результатами голосования, из чего видно, что большинсво голосов дала не Жужа, а отять таже сраная коалиция.
Мелко, подло, не профессионально. Жужу не уважаю ни капли, но хочу правды!
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Союз Ляшко и Тимошенко. Дурдом...Юля, вроде, срок тянула, от Алега, должна, дистанцию, в километр, держать)))
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Юлина беспринципность войдет в аналы не только ляшкина, но и украинского "парламентаризма". Как в принципе можно иметь дело с ляшкиным в серьезном вопросе и особенно после громогласных воплей последнего - юля кукушка и мать украинской коррупции
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Тимошенко і Ляшко-це пара одних чобіт. Гидкі,брехливі,зрадливі,злодійкуваті персоналії .
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За гроші Тимошенко і Ляшко душу Хуйло продадуть а може вже і продали-ждуть свого часу та прутень їм в дупи а не влада.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСоюз Ляшко и Тимошенко - как депутаты Рады увольняли министра финансов Данилюка. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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