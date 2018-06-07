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 Землеустроитель и депутат сельсовета задержаны на Кировоградщине при получении 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке землеустроителя и депутата одного из сельских советов Кировоградской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Землеустроитель и депутат сельсовета задержаны на Кировоградщине при получении 900 долл. взятки, - СБУ 01

Правоохранители установили, что должностные лица требовали от местного жителя почти полторы тысячи долларов за содействие в предоставлении в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью один гектар.

Оперативники задержали обоих фигурантов дела на рабочих местах после получения первой части взятки в размере 900 долларов.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3070380
 
 
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Землеустроитель и депутат сельсовета задержаны на Кировоградщине при получении 900 долл. взятки,от парагвайского разведчика-шпиона
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А повыше рангом кишки тонки ?? ... там все праведники !!
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Главное не каКчество, а колиКчество. Те, что по-каКчественней могут и по рогам надавать.
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Пока не будет нормальных законов о земле, и цены на гар, будут пиздить лица приближенные , к кому вы все знаете.. ОСТАЛАСЬ ОДНА ЦЕННОСТЬ У НАС !
Больше нехрена нет!!!!
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Ты это Тимошенко расскажи, которая выступает против свободной продажи земли, только дебил надеется получить объективную рыночную цену на землю без её свободной продажи.
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А причем здесь Тимошенко? Это же не газ а овощи и фрукты.
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Тимошенко оформила договорняк с хуйлом по газу, в результате которого у на война, а также всегда выступала за продление моратория на продажу земли, что привело к истощению земли, падению цены, к нерациональному использованию, а так же скупке паёв за бесценок.
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Я тебе посоветую. Подготовся , потом ты меня переспоришь.
ТЫ ПАРЕНЬ СЛАБАК ВООБЩЕ. Землевпорядник і депутат сільради затримані на Кіровоградщині під час отримання 900 дол. хабара, - СБУ - Цензор.НЕТ 6168
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Ты хрен что получишь вообще. Ты свои ваучеры заводов придурок продал за копейку.
А ТЕПЕРЯ ХОЧЕШЬ И БАБКИНУ И ДЕДА ЗЕМЛЮ ПРОДАТЬ СУКА....
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Кто хочет землю продать за копейки ( лимита городская, их чада). Те что переселились с села в этот город - муравейник).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗемлеустроитель и депутат сельсовета задержаны на Кировоградщине при получении 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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