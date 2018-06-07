 Землеустроитель и депутат сельсовета задержаны на Кировоградщине при получении 900 долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что должностные лица требовали от местного жителя почти полторы тысячи долларов за содействие в предоставлении в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью один гектар.
Оперативники задержали обоих фигурантов дела на рабочих местах после получения первой части взятки в размере 900 долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Больше нехрена нет!!!!
ТЫ ПАРЕНЬ СЛАБАК ВООБЩЕ.
А ТЕПЕРЯ ХОЧЕШЬ И БАБКИНУ И ДЕДА ЗЕМЛЮ ПРОДАТЬ СУКА....