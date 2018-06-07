 В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.
В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.
1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.
Саме так сказав редактор Вєстєй (а потім Срана.ua) Гужва, коли в нього в кабінеті в сейфі при обшуку мільйон баксів найшли.
как будто оправдываются...
о срани...
уже приватизировали?