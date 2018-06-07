 В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция





Также читайте: "Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - Путин о возможном обмене Сенцова на Вышинского

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.