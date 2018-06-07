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Все про:обыск (1172) СБУ (12574) Вышинский (43)

 В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили договор с российским пропагандистским СМИ у задержанного руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с Россия Сегодня, - СБУ 01

"В ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тысяч долларов, предмет, внешне похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Вышинский не может выйти из украинского гражданства, - Госмиграция

В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с Россия Сегодня, - СБУ 02
В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с Россия Сегодня, - СБУ 03

Также читайте: "Это совершенно разные, несопоставимые вещи, поэтому мы пока об этом не думали", - Путин о возможном обмене Сенцова на Вышинского

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3070378
 
   
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Пусть пороются в ячейках всех сотрудникоа ТВ Интер, не такое найдут.
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Порой молчание бывает дороже золота,чем боьше пиара, тем меньше верят барыгам.
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А кремлядям веришь? Понимаешь, ты либо с Украиной, либо против нее. Третьего не существует. В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ - Цензор.НЕТ 5012
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Утилизатор уважаемый,почему вы такой влюбленный в барыг?
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Можно любить или не любить власть, но поливать грязью украинских силовиков в угоду Кремлю - это неправильно в любом случае. Да и фигурантом дела является не какой-то оппозиционер, а обыкновенный кацап. И получается так, что ты вольно или невольно его выгораживаешь. В банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ - Цензор.НЕТ 8166
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Идет следствие и одновременно выкладывается информация,возникает вопрос - кому это нужно?
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Зараз він скаже, що це не його гроші, це друг попросив у банківському ящику потримати...

Саме так сказав редактор Вєстєй (а потім Срана.ua) Гужва, коли в нього в кабінеті в сейфі при обшуку мільйон баксів найшли.
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Объем зеленого вещдока тянет на фото максимум на 30-40К
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а когда идет следствие... обязательно все его "шаги" освещать в прессе?
как будто оправдываются...
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обьязательно, иначе будет как в хуйляндии мокши садят только по приказу свыше или спускают молча на тормозах.
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Тобто саме по вашому сценарію і було в росії, коли ви кинули багатьох українців на зону.
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Да куда нам до тебя... Ты вон, Германию умудрился во "ВнутроМКАДье" перенести...
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надо его ПОНЯТЬ и ПРОСТИТЬ пускай дальше ГАВКАЕТ на нас !!!
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А если обыскать всех "интеровских" холуёв?
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хранение оружия(в банковской ячейке) карается исправительными работами пожизненно или каторгой на 25 лет.
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Пистолетик без боеприпаса... А можэ в стволе? Загнан последний патрон...
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- Эй, это всего лишь заначка от жены!
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тут за всю жизнь на квартиру собираешь х..без соли доедаешь а у когото по 200.штук в ячейках лежит
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Не завидуй.. Зависть - это смертный грех... Человек, не покладая рук (и языка), трудился... Учись, как работать нужно...
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А что там с тайной следствия, личными данными и презумпцией невиновностью ? Или блюстители закона х на эти мелочи ложили.
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И что делают в банковской ячейке ножницы?
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200 щтук баксов - а евры где?
уже приватизировали? У банківському сейфі пропагандиста Вишинського виявлено 200 тис. дол., пістолет і договір з "Россия Сегодня", - СБУ - Цензор.НЕТ 953
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Сумма, конечно, офигенная. Шутка сказать, 200 кил зелени! Тут у меня знакомая САМА мясом торгует, у ней и то поболее в заначке. Вот стволик, да! тут уже ничего не скажешь. По любаку придётся Кирюхе 3 годика оттрубить. А у меня тут правнук как раз появился. Тоже Кирюхой назвали. Не в честь, конечно, но тем не менее. Може кто поздравит?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ банковской ячейке пропагандиста Вышинского обнаружены 200 тыс. долл., пистолет и договор с "Россия Сегодня", - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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