 Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.



В сообщении отмечается: "За соответствующий законопроект № 0189 проголосовали 227 народных депутатов.



Соглашение было подписано между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты 29 мая, в Париже.



Документ подписали от имени Правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Министр внутренних дел отметил, что сумма сделки между Францией и Украиной составляет 555 млн евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствования под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.



"Мы получим по очень хорошей цене за три с половиной года целый пул вертолетов, которые обеспечат новую систему безопасности страны", - подчеркнул Арсен Аваков.



Министр подчеркнул, что новые вертолеты помогут решить вопрос санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты будут привлекать к тушению пожаров.



Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай отметил, что цель этого проекта - создание одной из лучших служб безопасности и оперативной помощи для населения.

"Среди основных задач новой единой системы авиационной безопасности и защиты: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы, безопасность на дорогах. По условиям контракта Украина получит 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 ", - сказал Алексей Тахтай.

Н225 (21 единица) - двухмоторный вертолет среднего класса, с самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности. Разработанный на основе проверенных технологических решений и опыта эксплуатации по всему миру.

Модель Н125 (24 единицы). Это легкий одномоторный вертолет, который превосходит все другие вертолеты этого класса по производительности и универсальности. Модель не требует значительного уровня обслуживания. Демонстрирует высокие показатели работы в высокогорной местности и экстремальных средах. Этот вертолет будет использоваться нашими пограничниками для оперативного прикрытия границы и воздушного патрулирования.



Модель Н145 (10 единиц). Это новая модель среди легких двухмоторных вертолетов. Определяется высокой эксплуатационной готовностью в различных условиях.







Он отметил, что специалисты летного дела всех без исключения ведомств системы выбрали продукцию производителей вертолетов Airbus Helicopters, в первую очередь по критерию "цена-качество". Каждый вертолет будет оборудован в соответствии с требованиями и потребностями подразделений МВД.



Государственный секретарь МВД отметил, что кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников. А также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.



