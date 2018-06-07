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 Общество
  2006  70
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Все про:Аваков (2513) вертолет (510) ВР (22031) ратификация (367)

 Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Верховная Рада ратифицировала Соглашение между Правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МВД.

В сообщении отмечается: "За соответствующий законопроект № 0189 проголосовали 227 народных депутатов.

Соглашение было подписано между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты 29 мая, в Париже.

Документ подписали от имени Правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и Государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан.

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 01

Министр внутренних дел отметил, что сумма сделки между Францией и Украиной составляет 555 млн евро. Эти средства Украина получит через специальное заимствования под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

"Мы получим по очень хорошей цене за три с половиной года целый пул вертолетов, которые обеспечат новую систему безопасности страны", - подчеркнул Арсен Аваков.

Министр подчеркнул, что новые вертолеты помогут решить вопрос санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты будут привлекать к тушению пожаров.

Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай отметил, что цель этого проекта - создание одной из лучших служб безопасности и оперативной помощи для населения.

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 02

"Среди основных задач новой единой системы авиационной безопасности и защиты: спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы, безопасность на дорогах. По условиям контракта Украина получит 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 ", - сказал Алексей Тахтай.

Н225 (21 единица) - двухмоторный вертолет среднего класса, с самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузка и надежности. Разработанный на основе проверенных технологических решений и опыта эксплуатации по всему миру.

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 03

Модель Н125 (24 единицы). Это легкий одномоторный вертолет, который превосходит все другие вертолеты этого класса по производительности и универсальности. Модель не требует значительного уровня обслуживания. Демонстрирует высокие показатели работы в высокогорной местности и экстремальных средах. Этот вертолет будет использоваться нашими пограничниками для оперативного прикрытия границы и воздушного патрулирования.

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 04


Модель Н145 (10 единиц). Это новая модель среди легких двухмоторных вертолетов. Определяется высокой эксплуатационной готовностью в различных условиях.

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 05


Он отметил, что специалисты летного дела всех без исключения ведомств системы выбрали продукцию производителей вертолетов Airbus Helicopters, в первую очередь по критерию "цена-качество". Каждый вертолет будет оборудован в соответствии с требованиями и потребностями подразделений МВД.

Государственный секретарь МВД отметил, что кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников. А также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 06

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 07


Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД 08

Источник: https://censor.net.ua/p3070377
 
   
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Каждому олигарху - по персональному вертолету за государственный счет!
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У меня возник вопрос - Когда они их ухайдокают как Приусы?! за год? или два? и сколько откат?
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За день. Порошенко особисто візьме молоток і кожен буде ломати.
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Причем тут Порох?! Приусы что он почти все уничтожил?
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А що не він? Він сідав за кермо кожного пріуса, і з розгону в ліхтар на ньому, так приуси зкінчилися, тепер буде молотком гелікоптери ломати.
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Ну тут ты прав - Оно село за кермо не имея прав по вождению страны Украина и розбил все мечты Украинцев на достойную и счастливую жизнь...
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Да сто відсотків, хто б сумнівався, сміття не прибране біля будинку то люди накидали а Порошенко не прибрав, я ж про те і кажу.
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550 миллинов евро коту под хвост. Армии они конечно не нужны, вертолёты возить генеральско прокурорские сраки для МВД конечно важней..
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А поліція, що вони непотрібні? В усіх цивілізованих країнах є такі гелікоптери і набагато більше, а у в Україні тільки з'явилися.
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Не берусь судити, скільки такої техніки в інших країнах. Поліція штату New Jersey має 2 гелікоптери. 55 гелікоптерів розділити на 26 (чи скільки їх там у вас) областей то вийде 2 на область. Але я думаю, що будь-яка, найбільша українська область не може рівнятись з New Jersey по валовому продукту.
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О чем Вы тут говорите?
В стране война, в бюджете ярдная дыра....
А ВР ментам вертолетики покупает. Которые нах-н не нужны в теперешней обстановке.
Это сделку с Богданами вам не напоминает?
Вот денег больше девать некуда.
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А возить наших олигархов на рыбалку? Нам нужней вертолеты, чем в NJ.
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А чому справи, у кожного гелікоптера своє призначення, то коли їх більше це вже погано по вашому. Коли янукович будував площадки для гелікоптерів де ви всі були, не для людей будував, а для себе. А тут прямо трагедія ціла, зовсім нема погано, купили теж погано, мало купили, то багато купили, вічно незадоволені.
В настоящее время полицейские Лос-Анджелеса имеют в распоряжении 14 вертолетов Eurocopter AS350B2, 5 машин Bell 206 Jet Ranger и один легкомоторный самолет.
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Почитай який валовий продукт Лос Анджелесу а тоді порівнюй.
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А що читати, купили гелікоптери відома практика всіх цивілізованих країн, гелікоптери різного призначення, що не так? Ти вже знаєш як їх розподілили, щоб порівнювати бюджети? До чого ці розмови, а ні до чого.
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А то, що країна як бродяга з подертими кишенями, а замашки як у пана з фільварком.
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Розмова не про що, гроші на гелікоптери знайшли, то це добре, значить кишені не такі диряві. Всім все потрібно, лікарям зарплати, пенсії пенсіонерам, військовим зброю, ізавжди буде не вистачати. Завжди можливо знайти, що щось не так. Нічого поганого в цій новині нема, йди краще гівном полий мураєва, а то там я тебе не бачу.
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будуть дивитись, де бабці з села продають петрушку і де дідусі продають картоплю аби кайданки вдіти і в пріус заштовхати
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Ні, всі 550 мілліонів не пішли коту під хвіст. Частина пішла на пару "хатинок" на французькі рів'єрі. Не все так і погано. Всі гроші не пропали. Частина використана по призначенню.
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Коли для фронту гелікоптери закуплятимуться?
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кто-нибудь представляет пилота Авакова и стюардессу Антонину?
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Буде на чому тікати і бабло вивозити ... Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 6730
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И вертолетный майданчик на Парковой аллее, построенный для злочынця Януковича аккурат пригодится. Для патриотичных целей ессесна
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Януквощь когда драпал грузил всё на КАМАЗы. Новые бандюки учли ошибки папередника, теперь будут вывозить на вертолётах..грузоподьёмность выше 10 тонн, летит намного быстрее КАМАЗа....т.е и влезет больше, и свалят быстрее.
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Будуть мати на чому на полявання літати і "бл..дей" катати. Слава Україні!. Смерть дуракам!
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А ви знаєте, що поляки відмовились їх купляти тому що там дефекти і проблеми !

Потім ще бюджетні кошти витрачатимуть на ремонт у Франції їх .... Класно французи бабло заробляють !
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Ми не знаємо, які дефекти виявили поляки, якщо їх не купляли? А ну кинь ссилку, що поляки відмовилися купувати найсучасніші вертольоти, по причині якихось там дефектів.
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Эти дурачки наивно полагают ,что эти вертолёты увезут их от восставшего народа Украины.. Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 743
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А зачем их увозить? По рейтингам ведь потрошенко лидирует
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Да,по рейтингам кому придётся улетать первому петя лидирует ...
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Спитайте поляків чому відмовились від цієї покупки ?! Французи молодці, спихнули Авак"яну.... тепер ще на ремонтах зароблятимуть гроші Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 211
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Дороги убиты, теперь они по воздуху решили, раз уж у Омеляши ничего не вышло.
А как же модернизированный МоторСичевский Ми-2 (МСБ-2)? Витчизняный товаровыробнык пущай сосёт канхветы?
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Стараюсь, але ніяк не можу зрозуміти цю країну. Одне слово - жах.
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Мотор січ працює на россію все виробництво майже повністю заточене на росію, у нас же демократія і цих зрадників по законам демократії не чіпають, і якщо я не помиляюсь то була прес-конференція де пояснили, що іменно по цій причині не замовляли гелікоптери у мотор січ.
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Янукович тоже вертолетом пользовался Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 3073
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Тут в Штатах, люди по церквах збирають гроші, щоби передати в Україну на лікування поранених, а вони купують 55 гелікоптерів. Для чого? Що кримінальна ситуація в Україні погіршиться без цих забавок?
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Конечно! зачем армии вертолеты, тем более во время войны Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 8664
Лучше пусть ментовское руководство на охоту и по грибы за наши с вами бабки летает
Авакян ведь заявил, что возмет Донбас силами ментов, а ЗСУ в это время будут курить в сторонке
Я бы конечно с удовольствием посмотрел картину - Авакян с криком "Смерть хуйлу" бросается на вражеский опорник со связкой гранат, а еще лучше закрывает амбразуру пулемета своим мощным телом
Но что то мне подсказывает, что даже при всех раскладах, хуйло этого не допустит- штирлицы на дорогах не валяются, тем более которые пробрались в высшее руководство Украини
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Заводи Франції і робітники французи дуже раді такій інвестиції! Виробництво..... Потім запчастини..... ремонт..... обслуговування...........

Слава Україні !!!!!!!! робітники "Мотор Січ", їдьте на заробітки в Польщу, там полуниц нема кому збирати !
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Соро з ними буде то саме, шо з пріусами ! Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 6525

Рада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД - Цензор.НЕТ 952
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дорог нету, так давайте по воздуху летать Рада ратифікувала угоду про закупівлю 55 французьких вертольотів для МВС - Цензор.НЕТ 1345
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МВС - це ще й прикордонники, та рятувальники:"... вертолеты помогут решить вопрос санитарной авиации, будут эвакуировать людей в горах, во время пожаров и наводнений. Кроме того, специальные 10-тонные вертолеты будут привлекать к тушению пожаров" ( С)

Погано тільки те, що це не Україна будує гвинтокрили, а ми підтримуємо закордонних виробників.
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Украина ещё с 18 века была мировым лидером вертолётостроения. Но пришёл путен и всё поломал. Пичалька.
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А звідки такі дані? 18 сторіччя - то це з 1700 до 1800 років. І де ж українці тоді літали? В Крим за сіллю?
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Точной информации мало. Тогда интернет был очень медленный и серверы слабые. Рада ратифікувала угоду про закупівлю 55 французьких вертольотів для МВС - Цензор.НЕТ 7162
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Ех, скільки палива тепер списуватимуть з бюджету ! Самий час для України ! Рада ратифікувала угоду про закупівлю 55 французьких вертольотів для МВС - Цензор.НЕТ 5893
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И как мы раньше без них жили? А полярда для Украины ерунда.
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для наших генеральских жопп-апаччи жесткие, да и пульнуть могут..а тут сел в куеве и через час на закарпатти на рыбалочке....
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а тебе киевляне в борщ насрали, что ты так пренебрежительно об их городе отзываешься?
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мусорские рюкзачки сбились в кучу и рыдают в сторонке.
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Это, я так понял, реклама французских вертушек. Не?
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Чтобы содержать такую эскадрилью, нужно еще раз в несколько больше, запланированная "черная дыра", плюс регулярные командировки во Францию и еще куча нисчаков разных. А толку от них хрен, ну тока шо пецю в пожарной каске покатают.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРада ратифицировала соглашение о закупке 55 французских вертолетов для МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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