EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  490  16
Материалы по теме:
Все про:Пашинский (562) Путин (23886) Савченко (2754) Бабченко Аркадий (133) Герман_Борис (17)

 Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционный) обратился с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием проверить информацию о якобы финансировании людей из окружения депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт") из личного фонда президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала пресс-служба нардепа на странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ

"Недавно, во время прямой трансляции из зала судебных заседания, при избрании меры пресечения Борису Герману, он публично заявил, что люди из окружения народного депутата Украины от "Народного фронта", председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Сергея Пашинского финансируются из личного фонда российского диктатора Владимира Путина. Заявление Бориса Германа прозвучало в данной им клятве, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей. Продолжая исполнять обязанности народного депутата Надежда Савченко обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием предоставить информацию о том, какие меры реагирования были приняты, предоставлялась ли правовая оценка органами Службы безопасности Украины заявлениям Германа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ":"Все это должно было плохо кончиться, даже если б не было "фонда Путина" и журналиста Бабченко…", - экс-совладелец "Шмайсера" Валерий Павлюк о Борисе Германе, его окружении, оружейном бизнесе и рейдерстве

Также сообщается, что Савченко обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" по факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 ЗУ "О предотвращении коррупции".

Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 01

Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 02
Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 03

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 04

Источник: https://censor.net.ua/p3070359
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Vadym Tsyrkalyuk -

проверить не помешает.....
Савченко подала запрос - ну и что?
В чем проблема?Если тот же куйло говорит, что Украину поглотила коррупция, то где он в этом врет?
 показать весь комментарий
 
 
у тебя каминг-аут. куйло придет порядок наведет, ага...
 показать весь комментарий
 
 
Увы, Вадим, каминг-аут - именно у тебя. Человек сказал то, что твои скудные полторы извилины осилить не в состоянии. И поэтому ты его отправляешь в бан. Ты и зеркало дома бьешь, когда видишь в нем свое отражение?
 показать весь комментарий
 
Вышиватники - это копия ватников. Для них все, что имеет в своем предложении слово "Путин", однозначно вызывает реакцию идиосинкразии. Мозги отключаются. Если они там вообще есть )
 показать весь комментарий
 
Гадя,досить вже вєдьмєччуковську маячню транслювати. Голодуй вже потихеньку...
 показать весь комментарий
 
Свабоду папугаям!!! Ніколя, нє пропускайтє уколи.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свободу Савченко!
 показать весь комментарий
 
та да... забыли чумичку
голодает-голодает... а никто не переживает по этому поводу
 показать весь комментарий
 
 
Дятлы радуются. Надю посадили.. А гамно которое крадет миллиарды смеется. Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным - Цензор.НЕТ 8695
 показать весь комментарий
 
 
Дуре Гаде повезло попасть в ВРУ, стать знаменитой во всём мире и так всё просрать......тупая жлобиха.
 показать весь комментарий
 
 
Цитата: "Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционный) обратился с депутатским..."

Я так понял, Гадя в тюрьме доголодалась до того, что у нее женские половые признаки слиплись в мужской? Интересно, если посадить в камеру Ляшко, у него произойдет обратная метаморфоза?
 показать весь комментарий
 
Лушпайка, поросюк, михо, Левченко, егорка и гадя сравченко сдулись совсем без денег курченко Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным - Цензор.НЕТ 8983
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСавченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх