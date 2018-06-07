 Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала пресс-служба нардепа на странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ

"Недавно, во время прямой трансляции из зала судебных заседания, при избрании меры пресечения Борису Герману, он публично заявил, что люди из окружения народного депутата Украины от "Народного фронта", председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Сергея Пашинского финансируются из личного фонда российского диктатора Владимира Путина. Заявление Бориса Германа прозвучало в данной им клятве, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей. Продолжая исполнять обязанности народного депутата Надежда Савченко обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием предоставить информацию о том, какие меры реагирования были приняты, предоставлялась ли правовая оценка органами Службы безопасности Украины заявлениям Германа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ":"Все это должно было плохо кончиться, даже если б не было "фонда Путина" и журналиста Бабченко…", - экс-совладелец "Шмайсера" Валерий Павлюк о Борисе Германе, его окружении, оружейном бизнесе и рейдерстве

Также сообщается, что Савченко обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" по факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 ЗУ "О предотвращении коррупции".





Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.