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Все про:Пашинский (562) Путин (23886) Савченко (2754) Бабченко Аркадий (133) Герман_Борис (17)

 Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционный), находящаяся в СИЗО, обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием проверить информацию о якобы финансировании людей из окружения депутата Сергея Пашинского ("Народный фронт") из личного фонда президента России Владимира Путина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала пресс-служба нардепа на странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в организации покушения на Бабченко Герман не имел и не имеет отношения к Службе внешней разведки, - заявление СВРУ

"Недавно, во время прямой трансляции из зала судебных заседания, при избрании меры пресечения Борису Герману, он публично заявил, что люди из окружения народного депутата Украины от "Народного фронта", председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Сергея Пашинского финансируются из личного фонда российского диктатора Владимира Путина. Заявление Бориса Германа прозвучало в данной им клятве, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей. Продолжая исполнять обязанности народного депутата Надежда Савченко обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием предоставить информацию о том, какие меры реагирования были приняты, предоставлялась ли правовая оценка органами Службы безопасности Украины заявлениям Германа", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ":"Все это должно было плохо кончиться, даже если б не было "фонда Путина" и журналиста Бабченко…", - экс-совладелец "Шмайсера" Валерий Павлюк о Борисе Германе, его окружении, оружейном бизнесе и рейдерстве

Также сообщается, что Савченко, находясь в СИЗО, обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" по факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 ЗУ "О предотвращении коррупции".

Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 01

Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 02
Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 03

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным 04

Источник: https://censor.net.ua/p3070359
 
   
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Гадя прагаладалась..а..ха..ха..ха..ха
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Vadym Tsyrkalyuk -

проверить не помешает.....
Савченко подала запрос - ну и что?
В чем проблема?Если тот же куйло говорит, что Украину поглотила коррупция, то где он в этом врет?
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Увы, Вадим, каминг-аут - именно у тебя. Человек сказал то, что твои скудные полторы извилины осилить не в состоянии. И поэтому ты его отправляешь в бан. Ты и зеркало дома бьешь, когда видишь в нем свое отражение?
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Vadym Tsyrkalyuk - то есть Пашинского проверять не стоит? Пашинский честный, да?

http://ua1.com.ua/rus/politics/pashinskiy-prodaval-minoborony-starye-bmp-v-10-raz-dorozhe-41900.html

Пашинский продавал Минобороны старые БМП в 10 раз дороже



https://replyua.net/news/90205-obogaschenie-na-voyne-pashinskomu-i-vinniku-predyavleny-sereznye-obvineniya.html

Обогащение на войне: Пашинскому и Виннику предъявлены серьезные обвинения

Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным - Цензор.НЕТ 1411
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Вышиватники - это копия ватников. Для них все, что имеет в своем предложении слово "Путин", однозначно вызывает реакцию идиосинкразии. Мозги отключаются. Если они там вообще есть )
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после твоего случая новое слово в психиатрии сказать невозможно.
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Valentin Nasus- все правильно, только путин пишется с маленькой буквы.....

А слово вишиватник придумал кажется Бирюков и подхватил Филатов...
Оба они ни разу не украинцы...., и все украинское вызывает у них аллергию...
Ну а потом ватники - люмпины разнесли это слово дальше....
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Гадя,досить вже вєдьмєччуковську маячню транслювати. Голодуй вже потихеньку...
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А чому б Пашинського не перервірити? Комусь від того гірше стане? Може, не така вже й маячня. Про це й Герман говорить. Не будемо забувати, що йде війна з кацапстаном.
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Свободу Савченко!
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Свабоду папугаям!!! Ніколя, нє пропускайтє уколи.
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Свободу Савченко!
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та да... забыли чумичку
голодает-голодает... а никто не переживает по этому поводу
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Дятлы радуются. Надю посадили.. А гамно которое крадет миллиарды смеется. Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным - Цензор.НЕТ 8695
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Говно, крадущее миллиарды, ничем не оправдывает тупое говно, пробирающееся с гранатами в женской сумочке в Раду. Причем - тупое настолько, что позволяет собой манипулировать из Кремля.
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Цитата: "Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционный) обратился с депутатским..."

Я так понял, Гадя в тюрьме доголодалась до того, что у нее женские половые признаки слиплись в мужской? Интересно, если посадить в камеру Ляшко, у него произойдет обратная метаморфоза?
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Ну что-же, доктор, давайте попробуем вашу теорию. Но запомните. Я предлагал пересадить головы. )
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гадя прокололась на детекторе,теперь хочет всех через него протянуть Савченко просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным - Цензор.НЕТ 6275.
мол, не одна я в поле кувыркалась...
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А що там перевіряти і, головне - який сенс? Чи мало справ, в яких цей квазімодо встиг засвітитись? І що?! Доки при владі Петро, - нічого ані йому, ані іншим не буде! А от тільки зміниться Влада, - тоді подивимось...
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уже 4 года пишут-говорят,что пашинский психопат и вор,но от этой гребанной власти таких же воров, никакой реакции.
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Обменять ее с Рубаном на наших людей и дело с концом.
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Так уже второй запрос на обмен в рашку направляют, а они говорят, что у них почтовый ящик сломался, а слесарь забухал.
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Я щось не розумію,а що
в лікарні номер 1 імені Павлова вже зовсім не залишилось спеціалістів? Фахових,які розуміються на психічних розладах,і які знають,як їх лікувати?
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корупціонера падонка Пашинського на НАРИ до савченко!!! Ще повинен відповісти що то за снайперські гвинтівки які він ховав у машину, може то його люди стріляли по майданівцям?!
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пора уже пациентку отправлять в палату к Наполеону и лечить галоперидолом.
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Як у неї кортить, що не змогла налещним чином у СБУ затертись...
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В цьому випадку я їй вірю- від Пашинського можна чекати чого завгодно.
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извини гадя, сбу занято проверкой информации про распятого мальчика.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСавченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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