 Савченко из тюрьмы просит СБУ проверить заявления подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа о финансировании людей Пашинского Путиным. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала пресс-служба нардепа на странице в Facebook.
"Недавно, во время прямой трансляции из зала судебных заседания, при избрании меры пресечения Борису Герману, он публично заявил, что люди из окружения народного депутата Украины от "Народного фронта", председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, Сергея Пашинского финансируются из личного фонда российского диктатора Владимира Путина. Заявление Бориса Германа прозвучало в данной им клятве, в присутствии СМИ и большого количества свидетелей. Продолжая исполнять обязанности народного депутата Надежда Савченко обратилась с депутатским обращением к председателю СБУ с требованием предоставить информацию о том, какие меры реагирования были приняты, предоставлялась ли правовая оценка органами Службы безопасности Украины заявлениям Германа", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Савченко, находясь в СИЗО, обратилась к генеральному директору ГК "Укроборонпром" по факта нахождения на должности руководителя одного из департаментов указанного стратегического предприятия сына Сергея Пашинского - Антона Пашинского, что противоречит, как минимум, ст. 1 ЗУ "О предотвращении коррупции".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
проверить не помешает.....
Савченко подала запрос - ну и что?
В чем проблема?Если тот же куйло говорит, что Украину поглотила коррупция, то где он в этом врет?
http://ua1.com.ua/rus/politics/pashinskiy-prodaval-minoborony-starye-bmp-v-10-raz-dorozhe-41900.html
Пашинский продавал Минобороны старые БМП в 10 раз дороже
https://replyua.net/news/90205-obogaschenie-na-voyne-pashinskomu-i-vinniku-predyavleny-sereznye-obvineniya.html
Обогащение на войне: Пашинскому и Виннику предъявлены серьезные обвинения
А слово вишиватник придумал кажется Бирюков и подхватил Филатов...
Оба они ни разу не украинцы...., и все украинское вызывает у них аллергию...
Ну а потом ватники - люмпины разнесли это слово дальше....
голодает-голодает... а никто не переживает по этому поводу
Я так понял, Гадя в тюрьме доголодалась до того, что у нее женские половые признаки слиплись в мужской? Интересно, если посадить в камеру Ляшко, у него произойдет обратная метаморфоза?
мол, не одна я в поле кувыркалась...
в лікарні номер 1 імені Павлова вже зовсім не залишилось спеціалістів? Фахових,які розуміються на психічних розладах,і які знають,як їх лікувати?