 В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям. ФОТОрепортаж

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев ряда известных торговых сетей, осуществляющих реализацию косметических средств и бытовой химии, оказывали им услуги по занижению таможенной стоимости импортируемых товаров. Это позволяло выгодополучателям уклоняться от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, сообщили в ГФС.

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Для реализации преступных намерений организатором ЦММП была создана группа предприятий-импортеров, от имени которых заключались внешнеэкономические контракты с нерезидентами - поставщиками продукции из Польши, Германии, Южной Кореи, Японии и других стран.







После этого злоумышленники изготавливали бланки с оттисками печатей указанных иностранных компаний, которые в дальнейшем использовались для изготовления поддельных документов этих нерезидентов (инвойсы, ЦМР, контракты и другие), в которые вносились недостоверные сведения о стоимости импортируемых товаров. Поддельные документы передавались таможенному брокеру для таможенного оформления товаров по заниженной таможенной стоимости и главному бухгалтеру для уплаты таможенных платежей, начисленных с заниженной таможенной стоимости.

Таким образом в течение 2016 - 2018 гг. Украину было импортировано товаров на 200 млн. грн.

В дальнейшем импортированная продукция передавалась заказчикам - физическим лицам - предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющим реализацию товаров в торговых центрах и сетях супермаркетов, и юридическим лицам - владельцам торговых сетей.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения в налоговом учете.

На основании постановлений суда было проведено 3 обыска в офисных и складских помещениях, используемых участниками ЦММП для осуществления незаконной деятельности, по результатам которых изъяты электронные файлы, в которых содержатся бланки документов с реквизитами и печатями предприятий - нерезидентов, являющихся поставщиками импортируемой продукции, печати 7 подконтрольных предприятий импортеров и транзитных СХД, черновая бухгалтерия и черновые записи, а также документы складского учета.

Следствие продолжается.