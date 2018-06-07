EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество, Фоторепортаж
  2521  2
Все про:торговля (781) ГФС (2602)

 В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 остановили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который работал с известными торговыми сетями и "специализировался" на занижении таможенной стоимости импортируемых косметических средств и бытовой химии.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые по заказу владельцев ряда известных торговых сетей, осуществляющих реализацию косметических средств и бытовой химии, оказывали им услуги по занижению таможенной стоимости импортируемых товаров. Это позволяло выгодополучателям уклоняться от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах, сообщили в ГФС.

Также читайте: Налоговая милиция на Кировоградщине ликвидировала два крупных "конвертационных центра" с оборотом 455 млн грн. ФОТО

Для реализации преступных намерений организатором ЦММП была создана группа предприятий-импортеров, от имени которых заключались внешнеэкономические контракты с нерезидентами - поставщиками продукции из Польши, Германии, Южной Кореи, Японии и других стран.

В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям 01
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям 02
В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям 03

После этого злоумышленники изготавливали бланки с оттисками печатей указанных иностранных компаний, которые в дальнейшем использовались для изготовления поддельных документов этих нерезидентов (инвойсы, ЦМР, контракты и другие), в которые вносились недостоверные сведения о стоимости импортируемых товаров. Поддельные документы передавались таможенному брокеру для таможенного оформления товаров по заниженной таможенной стоимости и главному бухгалтеру для уплаты таможенных платежей, начисленных с заниженной таможенной стоимости.

Таким образом в течение 2016 - 2018 гг. Украину было импортировано товаров на 200 млн. грн.

В дальнейшем импортированная продукция передавалась заказчикам - физическим лицам - предпринимателям, находящимся на упрощенной системе налогообложения и осуществляющим реализацию товаров в торговых центрах и сетях супермаркетов, и юридическим лицам - владельцам торговых сетей.

За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными без отражения в налоговом учете.

На основании постановлений суда было проведено 3 обыска в офисных и складских помещениях, используемых участниками ЦММП для осуществления незаконной деятельности, по результатам которых изъяты электронные файлы, в которых содержатся бланки документов с реквизитами и печатями предприятий - нерезидентов, являющихся поставщиками импортируемой продукции, печати 7 подконтрольных предприятий импортеров и транзитных СХД, черновая бухгалтерия и черновые записи, а также документы складского учета.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3070326
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну, ці ділки надавали послуги кримінального характеру "відомим торгівельним мережам" і, звісно, проти них буде (можливо!!!) відкрито кримінальне провадження! Але, мене більше хвилює питання: "А що буде з замовниками та користувачами цієї самої послуги, а саме з "відомими торгівельними мережами", керівні особи яких саме ухилялись від сплати законних платежів на користь Державі і йшли на це свідомо?! В Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям - Цензор.НЕТ 173
 показать весь комментарий
 
 
Оштрафовать эти торговые сети за контрабанду, и закрыть!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоВ Киеве ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, предоставлявший услуги известным торговым сетям. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх