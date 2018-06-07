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 За систематическое взяточничество задержаны двое сотрудников таможенного поста "Пища" на Волыни, - прокуратура. ФОТО

Правоохранительными органами раскрыта коррупционная деятельность должностных лиц Волынской таможни ГФС в пункте пропуска "Пища".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

За систематическое взяточничество задержаны двое сотрудников таможенного поста Пища на Волыни, - прокуратура 01

Таможенники наладили на участке белорусско-украинской границы механизм системного получения взяток от лиц, перемещающих в Украину автомобили на так называемых еврономерах. Правоохранители зафиксировать 6 эпизодов незаконного обогащения чиновников таможенного органа в размере более 2 тыс. долларов.

Смотрите: Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сегодня, 7 июня 2018, во время очередного распределения полученной неправомерной выгоды между должностными лицами таможенного поста, разоблачен инспектор и один из его руководителей, с ведома которого подчиненные устроили системные поборы в пункте пропуска.

За систематическое взяточничество задержаны двое сотрудников таможенного поста Пища на Волыни, - прокуратура 02

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Проводятся следственные действия также по другим должностным лицам таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству и получению взяток от водителей.

Источник: https://censor.net.ua/p3070324
 
 
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Це тільки 1% від вартості "перемоги." у конкурсі на цю посаду . Назва стимулювала і " конкурсантів" і "прохідний бал".
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За систематическое взяточничество,для простого украинца звучит как ЗА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Гос служащие и государство играют между с собой в футбол,а мы наблюдаем за договорняком.
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А если бы они не систематически брали взятки, тогда бы их никто не задерживал. Так что лучше реже но больше)))
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Прокуратура: систематическое взяточничество!это плюс! После первой взятки слабо задержать двоих сотрудников тамож.поста? Или всё-таки здесь что-то пошло не так. Не отстегнули два сотрудника вам? Систематическое взяточничество у вас, прокуратура. Отстегнёт задержанный по- больше вам, прокуратура, и широко закрытые глаза у вас, и гуляй!штраф может быть, или не может быть "систематическим" , как колесо фортуны повернётся, цена вопросика.
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бгггггг...."Пища"?странно...кто в теме знают что бляхи только на "Доманово" ....но там копать низзззяяяя)))))))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа систематическое взяточничество задержаны двое сотрудников таможенного поста "Пища" на Волыни, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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