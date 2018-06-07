 За систематическое взяточничество задержаны двое сотрудников таможенного поста "Пища" на Волыни, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Таможенники наладили на участке белорусско-украинской границы механизм системного получения взяток от лиц, перемещающих в Украину автомобили на так называемых еврономерах. Правоохранители зафиксировать 6 эпизодов незаконного обогащения чиновников таможенного органа в размере более 2 тыс. долларов.

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Сегодня, 7 июня 2018, во время очередного распределения полученной неправомерной выгоды между должностными лицами таможенного поста, разоблачен инспектор и один из его руководителей, с ведома которого подчиненные устроили системные поборы в пункте пропуска.

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Проводятся следственные действия также по другим должностным лицам таможенной и пограничной служб, которые по данным материалов следствия могут быть причастны к вымогательству и получению взяток от водителей.