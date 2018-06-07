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 В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса. ВИДЕО+ФОТО

Родственники погибших в войне с РФ украинских воинов договорились с первым заместителем главы КГГА Николаем Поворозником о осздании рабочей группы, которая разработает план реализации требований протестующих.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, документ с требованиями протестующих был зарегистрирован в КГГА. В состав рабочей группы вошли родственники погибших.

После согласования действий Поровозник вместе с представителяим семей погибших направился к Стене памяти возложить цветы. Ранее родственники погибших воинов высказывали преензии, что за все время существования Стены памяти ни один предстаитель государственной или местной власти не возлогал цветы к стелле.

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Архимнадрит Свято-Михайловского монастыря подчеркнул о необходимости чествования памяти тех, "кто свою душу отджал за ближних своих".

ПРедставитель семей воинов Николай Шанский отметил, что они нашли общий язык с городскиим властями и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Представитель КГГА заверил, что готов реагировать на все предложения по поводу благоустройства Стеллы и придания ей официалного статуса.

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 01

В пути к Стене памяти протестующие и чиновник продолжали обсуждать пути решения проблемы.

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 02
В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 03

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 04

Возле Стены памяти Поровозник и родственники погибших воинов возложили цветы и почтили минутой молчания их память.

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 05
В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 06

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 07
В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 08

Напомним, сегодня, 7 июня, у Стены памяти возле Михайловского Златоверхого Монастыря собрались семьи украинских воинов, погибших в войне с Россией на Донбассе. Затем они вышли с протестом под здание КГГА с требованием предоставить Стене памяти и близлежащей территории официальный статус охраняемого объекта. Собрались представители семей погибших из 15 областей Украины.

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 09

На сегодняшний момент возле Стены нет биотуалетов и больших мусорных баков, которые были установлены там накануне. Большой мусорный бак перенесен на противоположную сторону улицы в парк. Парковка для автомобилей остается по-прежнему под Стеной памяти.

В КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса 10

Источник: https://censor.net.ua/p3070304
 
 
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Это же такой сложный вопрос, понадобилось четыре года, это вам не здесь...
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Мы сами приезжие, говорим по немецки, нам мозги еще не вставилиииии...
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВ КГГА создана рабочая группа для реализации требований родственников погибших воинов по предоставлению Стене памяти официального статуса. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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