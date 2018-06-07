 Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с "Оппоблоком" и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

В начале рабочего дня нардепы завершили рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Затем перед народными избранниками выступил Президент Украины Петр Порошенко. Он призвал депутатов принять закон об Антикоррупционном суде.

В это время под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: "Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев".

После этого в работе Рады был объявлен перерыв, в ходе которого продолжались консультации.

В итоге Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. На это Порошенко заявил: Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины.

Затем Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ.

Далее нардепы приняли закон "О дипломатической службе" с предложениями Президента Украины.

После этого Рада уволила Данилюка с должности министра финансов.

Сегодня также комитет ВР рассмотрит представление на привлечение к уголовной ответственности Пономарева.

День работы ВР 7 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 7 июня.

Президент Петр Порошенко пришел выступить перед нардепами.

Депутаты слушают выступление Порошенко.

В это время сектор Радикальной партии Ляшко был практически пуст.

Порошенко наблюдает за работой Рады.

Президиум Верховной Рады (слева на право): первый вице-спикер Ирина Геращенко, спикер Андрей Парубий, вице-спикер Оксана Сыроид.

Олег Ляшко подошел к Порошенко поздороваться.

Порошенко здоровается с Сыроид.

Оксана Корчинская (РП) подошла к Порошенко о чем-то поговорить.

Ляшко что-то выписывает, пока спикер Андрей Парубий разговаривает с Григорием Немырей ("Батькивщина").

Тем временем, к Порошенко выстроилась очередь желающих поговорить нардепов.

Порошенко проводит прием нардепов в зале Рады. Своей очереди побеседовать с президентом дождался Сергей Шахов ("Воля народа").

Представитель президента в Раде Ирина Луценко (БПП) о чем-то перешептывается с Порошенко.

К ним побеседовать подошел премьер-министр Владимир Гройсман.

К беседе присоединился вице-премьер-министр Павел Розенко.

Тем временем, Михаил Гаврилюк (НФ) увлечен чтением.

Игорь Грынив (БПП, по центру) в преддверии голосования за законопроект об Антикоррупционном суде подошел переговорить с внефракционными депутатами Виктором Балогой (в очках, читает), Александром Марченко (крайний слева).

Министры Кабмина также пришли на сегодняшнее заседание.

Министр образования Лилия Гриневич (по центру) объятиями приветствует коллегу.

Тем временем, к беседе Грынива и Балоги присоединились нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич (крайний справа), Игорь Шурма (второй справа) и Михаил Папиев (третий справа).

Юрий-Богдан Шухевич (РП).

Александра Кужель ("Батькивщина", по центру в белом) в гостях у фракции БПП.

Фракция "Батькивщины".

Сергей Власенко ("Батькивщина") наклонился пообщаться с главой фракции Юлией Тимошенко.

Министр экологии Остап Семерак (крайний слева) общается с Ириной Луценко и Виктором Пинзеником (БПП).

Егор Соболев ("Самопомич") выступает с трибуны Рады.

Затем слово взяла Юлия Тимошенко.

Журналисты пристально следят за происходящим в сессионном зале.

Порошенко вернулся в Раду накануне голосования за законопроект об Антикоррупционном суде.

Кабмин во главе с Гройсманом затаив дыхание следит за голосованием по Антикоррупционному суду.

Гройсман аплодирует нардепам за принятие закона об Антикоррупционном суде.

Также аплодирует нардепам и Порошенко.

Порошенко выступает после принятия закона об Антикоррупционном суде.

Фото: Цензор.НЕТ