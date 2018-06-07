 Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с "Оппоблоком" и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

В начале рабочего дня нардепы завершили рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.
Затем перед народными избранниками выступил Президент Украины Петр Порошенко. Он призвал депутатов принять закон об Антикоррупционном суде.
В это время под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: "Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев".
После этого в работе Рады был объявлен перерыв, в ходе которого продолжались консультации.
В итоге Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. На это Порошенко заявил: Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины.
Затем Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ.
Далее нардепы приняли закон "О дипломатической службе" с предложениями Президента Украины.
После этого Рада уволила Данилюка с должности министра финансов.
Сегодня также комитет ВР рассмотрит представление на привлечение к уголовной ответственности Пономарева.
День работы ВР 7 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 7 июня.
Президент Петр Порошенко пришел выступить перед нардепами.
Депутаты слушают выступление Порошенко.
В это время сектор Радикальной партии Ляшко был практически пуст.
Порошенко наблюдает за работой Рады.
Президиум Верховной Рады (слева на право): первый вице-спикер Ирина Геращенко, спикер Андрей Парубий, вице-спикер Оксана Сыроид.
Олег Ляшко подошел к Порошенко поздороваться.
Порошенко здоровается с Сыроид.
Оксана Корчинская (РП) подошла к Порошенко о чем-то поговорить.
Ляшко что-то выписывает, пока спикер Андрей Парубий разговаривает с Григорием Немырей ("Батькивщина").
Тем временем, к Порошенко выстроилась очередь желающих поговорить нардепов.
Порошенко проводит прием нардепов в зале Рады. Своей очереди побеседовать с президентом дождался Сергей Шахов ("Воля народа").
Представитель президента в Раде Ирина Луценко (БПП) о чем-то перешептывается с Порошенко.
К ним побеседовать подошел премьер-министр Владимир Гройсман.
К беседе присоединился вице-премьер-министр Павел Розенко.
Тем временем, Михаил Гаврилюк (НФ) увлечен чтением.
Игорь Грынив (БПП, по центру) в преддверии голосования за законопроект об Антикоррупционном суде подошел переговорить с внефракционными депутатами Виктором Балогой (в очках, читает), Александром Марченко (крайний слева).
Министры Кабмина также пришли на сегодняшнее заседание.
Министр образования Лилия Гриневич (по центру) объятиями приветствует коллегу.
Тем временем, к беседе Грынива и Балоги присоединились нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич (крайний справа), Игорь Шурма (второй справа) и Михаил Папиев (третий справа).
Юрий-Богдан Шухевич (РП).
Александра Кужель ("Батькивщина", по центру в белом) в гостях у фракции БПП.
Фракция "Батькивщины".
Сергей Власенко ("Батькивщина") наклонился пообщаться с главой фракции Юлией Тимошенко.
Министр экологии Остап Семерак (крайний слева) общается с Ириной Луценко и Виктором Пинзеником (БПП).
Егор Соболев ("Самопомич") выступает с трибуны Рады.
Затем слово взяла Юлия Тимошенко.
Журналисты пристально следят за происходящим в сессионном зале.
Порошенко вернулся в Раду накануне голосования за законопроект об Антикоррупционном суде.
Кабмин во главе с Гройсманом затаив дыхание следит за голосованием по Антикоррупционному суду.
Гройсман аплодирует нардепам за принятие закона об Антикоррупционном суде.
Также аплодирует нардепам и Порошенко.
Порошенко выступает после принятия закона об Антикоррупционном суде.
Фото: Цензор.НЕТ
Енергетика погана.
корупція буквально пожирає країну, нищить, знекровлює.
А у нас, знаешь хоть одного, у которого отобрали все имущество и отправили трудится на благо обворованного народа???
Так что у них и у нас - большая разница!
https://youtu.be/1A1erB8FHLg
Хорошо обсуждать Китай, побывав только в Житомире???
А по поводу Китая - мой совет, съезди и посмотри. Я съездил и был удивлен, как он поменялся за 5 лет. Сейчас туда едут из Европы работать, потому как и зарплаты и уровень жизни очень достойный!
Или на деньги одесситов, которые платили налоги в бюджет города?
Трухан вор, но хороший? Ворует из бюджета, но не досуха все?
И чем ты отличаешься от ваты с таким подходом???
Что, за то что 20% оставил- Трухану памятник рядом с Решелье поставить?
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Как думаешь, что можно сделать в Одессе, если ваших одесских коррупционеров- руководителей, заставить вернуть все украденное за 25 лет?
На побережье как в Монако хватит?
Интеллектуальная собственность Microsoft и других магнатов никакого отношения к коррупции не имеет.
Сокращают уродов, которые не дают жить стране - и правильно делают, поэтому и страна развивается, а не в офшоры все утекает!
Бред твой, с кацапских пропагандистских каналов взятый, просто утомляет!
https://youtu.be/2ZVYzdfQfbQ
Вот завод смартфонов
https://youtu.be/avJtxaQ-7y8
Как в собачьем Сердце!
https://youtu.be/1UeFQebh29s
Которых устраивают воры-коррупционеры при власти.
Который ждет что с неба свалится благодать!
Вот из-за таких наивных простаков у нас дерьмо в стране происходит, надо быть мудрым, а не простофилей который орет "все коррупционеры!" и при этом ни*** не делает) Тебя ипет кто меня устраивает?
Титан
Вепрь
Вулкан
Апполон
Гром
Тайфун ...
Лолита
какой стыд...Лолита...
Люди,
вдумайтесь, что означает навязанная олигархами Украины избирательная система,
когда вам (нам) разрешают голосовать только за этикетки, которые они назвали
«партиями»… Вам (нам) говорят - вы лохи и продажное быдло, которому нельзя
самостоятельно доверить избрать депутата… Вы вот изберите предложенные вам
названия, а те, кто этими названиями распоряжается назначит вам «правильного»
депутата… по списку… Не чувствуете в этом «избирательном» законе презрения к
себе?...
списки... открытые и закрытые...
Сенат Польши без поправок принял Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов. За проголосовало 58 сенаторов, один был против, двое - воздержались, сообщает «Радио Польша».
Принятый Сенатом закон предусматривает сокращение зарплат польских парламентариев
на 20%.
По мнению авторов закона, изменение размера окладов парламентариев связано с «социальными ожиданиями относительно вознаграждений депутатов и сенаторов» и призвано поспособствовать «положительным социальным и экономическим эффектам».
Теперь Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов будет ожидать подписи президента Польши Анджея Дуды.