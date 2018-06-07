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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с "Оппоблоком" и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде, назначила аудитора НАБУ, приняла закон о дипслужбе с предложениями президента и уволила Данилюка с должности министра финансов.

В начале рабочего дня нардепы завершили рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Затем перед народными избранниками выступил Президент Украины Петр Порошенко. Он призвал депутатов принять закон об Антикоррупционном суде.

В это время под Радой проходит акция в поддержку принятия законопроекта об Антикоррупционном суде: "Это возродит доверие к реформам миллионов украинцев".

После этого в работе Рады был объявлен перерыв, в ходе которого продолжались консультации.

В итоге Рада 315 голосами приняла закон об Антикоррупционном суде. На это Порошенко заявил: Принятие Закона об Антикоррупционном суде - это победа Украины

Затем Рада назначила Василенко на должность аудитора НАБУ.

Далее нардепы приняли закон "О дипломатической службе" с предложениями Президента Украины.

После этого Рада уволила Данилюка с должности министра финансов

Сегодня также комитет ВР рассмотрит представление на привлечение к уголовной ответственности Пономарева

День работы ВР 7 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 01

Пленарное заседание Верховной Рады 7 июня.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 02

Президент Петр Порошенко пришел выступить перед нардепами.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 03

Депутаты слушают выступление Порошенко.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 04

В это время сектор Радикальной партии Ляшко был практически пуст.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 05

Порошенко наблюдает за работой Рады.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 06

Президиум Верховной Рады (слева на право): первый вице-спикер Ирина Геращенко, спикер Андрей Парубий, вице-спикер Оксана Сыроид.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 07

Олег Ляшко подошел к Порошенко поздороваться.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 08

Порошенко здоровается с Сыроид.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 09

Оксана Корчинская (РП) подошла к Порошенко о чем-то поговорить. 

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 10

Ляшко что-то выписывает, пока спикер Андрей Парубий разговаривает с Григорием Немырей ("Батькивщина"). 

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 11

Тем временем, к Порошенко выстроилась очередь желающих поговорить нардепов. 

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 12

Порошенко проводит прием нардепов в зале Рады. Своей очереди побеседовать с президентом дождался Сергей Шахов ("Воля народа").

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 13

Представитель президента в Раде Ирина Луценко (БПП) о чем-то перешептывается с Порошенко.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 14

К ним побеседовать подошел премьер-министр Владимир Гройсман.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 15

К беседе присоединился вице-премьер-министр Павел Розенко.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 16

Тем временем, Михаил Гаврилюк (НФ) увлечен чтением.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 17

Игорь Грынив (БПП, по центру) в преддверии голосования за законопроект об Антикоррупционном суде подошел переговорить с внефракционными депутатами Виктором Балогой (в очках, читает), Александром Марченко (крайний слева).

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 18

Министры Кабмина также пришли на сегодняшнее заседание. 

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 19

Министр образования Лилия Гриневич (по центру) объятиями приветствует коллегу.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 20

Тем временем, к беседе Грынива и Балоги присоединились нардепы от "Оппоблока" Нестор Шуфрич (крайний справа), Игорь Шурма (второй справа) и Михаил Папиев (третий справа).

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 21

Юрий-Богдан Шухевич (РП).

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 22

Александра Кужель ("Батькивщина", по центру в белом) в гостях у фракции БПП.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 23

Фракция "Батькивщины".

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 24

Сергей Власенко ("Батькивщина") наклонился пообщаться с главой фракции Юлией Тимошенко.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 25

Министр экологии Остап Семерак (крайний слева) общается с Ириной Луценко и Виктором Пинзеником (БПП).

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 26

Егор Соболев ("Самопомич") выступает с трибуны Рады.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 27

Затем слово взяла Юлия Тимошенко.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 28

Журналисты пристально следят за происходящим в сессионном зале.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 29

Порошенко вернулся в Раду накануне голосования за законопроект об Антикоррупционном суде.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 30

Кабмин во главе с Гройсманом затаив дыхание следит за голосованием по Антикоррупционному суду.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 31

Гройсман аплодирует нардепам за принятие закона об Антикоррупционном суде.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 32

Также аплодирует нардепам и Порошенко.

Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с Оппоблоком и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня 33

Порошенко выступает после принятия закона об Антикоррупционном суде.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3070297
 
   
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Вже були пропозиції перенести парламент в інше місце, а тут зробити музей корупції.
Енергетика погана.
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Везде есть коррупция, в некоторых странах это просто называется подругому, например - лоббирование интересов. А вот воровку пора бы выкинуть оттуда.
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є розумні межі і для корупції, в нас цей процес переріс в патологічний.
корупція буквально пожирає країну, нищить, знекровлює.
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То-есть украл 1 млн это норм? А 10 уже много? Пусть делают для людей гораздо больше чем сейчас, а считать их бабки не хочу. Философская тема😊 проголосовали за анти суд ну и отлично, ждем реакции от союзников всем ли довольны. Главное мвф послать и коррупции не будет, а то долги растут, а что-то ничего не меняется.
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В Китае за последние пять лет наказали 125 тысяч чиновников-коррупционеров (не выговор, а конфискация всего имущества и 10 лет на рудниках или публичная казнь....)
А у нас, знаешь хоть одного, у которого отобрали все имущество и отправили трудится на благо обворованного народа???
Так что у них и у нас - большая разница! Черга нардепів до Порошенка, бесіда Гриніва й Балоги з "Опоблоком" і Кужель у гостях у БПП, - день роботи ВР 7 червня - Цензор.НЕТ 5765


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Пс кстати после этого задумайся, если они херачат своих без капли жалости что будет с тобой когда ты заключил с ними договор? У них исторически так сложено, народ это просто скотт. Вот и покупай после этого made in china...
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Кстати ПС, все что угодно для тебя, абы не трогали коррупционеров. И интеллектуальная собственность не так защищается и к людям не так относятся...
Хорошо обсуждать Китай, побывав только в Житомире???
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Не угадал, я с Одессы, не становись кацапом... у них обычно привычка клеймить всех подряд. Вот ты например намекнул что я нищеброд)) хотя бывал в разных городах и уж точно не в Житомире. а ты думаешь все немцы или американцы могут позволить себе путешествия?))) Вот заплатишь за коммуналку эдак баксов 800 за обычную квартиру сразу поймешь что не так все медом намазано. Просто фасады домов надо красить, транспорт общественный менять, общественные места реконструировать и будет тебе не хуже Европы) ну и экономику как-то подымать... вот только как? Когда Германия нас давит СП2? А макрон вместо инвестиций в наш патронный завод инвестирует в рашу 2 млрд.. или снова Порох виноват? Вот если б ты Норвегию привел в пример я бы понял, но бля засранный китай... капец просто))
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Из Одессы? Почему я не удивлен? У вас там заповедник ватников, один Пидрахуй с его домиком на море - дорогого стоит. Это не вспоминая Трухана... Черга нардепів до Порошенка, бесіда Гриніва й Балоги з "Опоблоком" і Кужель у гостях у БПП, - день роботи ВР 7 червня - Цензор.НЕТ 2325
А по поводу Китая - мой совет, съезди и посмотри. Я съездил и был удивлен, как он поменялся за 5 лет. Сейчас туда едут из Европы работать, потому как и зарплаты и уровень жизни очень достойный!
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Да, ваты много)) но я к ним себя не отношу, хотя вновь клеймиш!😁 Трух конечно ворует, но вот смотри Аркадию сделали, 6 ст фонатана, Старосенная площадь, Приморский бульвар, Стамбульский парк и еще много чего сделанно. Фотки до и после сам поищи с телефона не удобно. Насчет китая, подышать выхлопами?)) Не спасибо, я уж лучше во Львов или во Францию)
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Сделали на деньги Трухана?
Или на деньги одесситов, которые платили налоги в бюджет города?
Трухан вор, но хороший? Ворует из бюджета, но не досуха все?
И чем ты отличаешься от ваты с таким подходом???
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А что раньше мешало? Вот ты странный 25 лет никто, никогда, ничего не делал. Ни одной площади, ни одной) за три года сделанно 70% ... я за руку его не хватал когда он взятку берет. отличаюсь от ваты ? Долго перечислять. На личности переходишь.
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25 лет воровали, а сейчас 20% не украли и ты рад как помытый слон?
Что, за то что 20% оставил- Трухану памятник рядом с Решелье поставить?
--
Как думаешь, что можно сделать в Одессе, если ваших одесских коррупционеров- руководителей, заставить вернуть все украденное за 25 лет?
На побережье как в Монако хватит?

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ты его за руку хватал? ипать ты тупой. Подозревать и доказать это абсолютно разные вещи.
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выдадите яныка я думаю будет отличным примером для начала возврата денег.
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О бля нашел кого в пример ставить. И этот же китай плевал на все интелектуальные собственности. Просто сокращают и без того огромное население под предлогом борьбы, а тут еще бюджет можно пополнить.
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Ты не петляй!
Интеллектуальная собственность Microsoft и других магнатов никакого отношения к коррупции не имеет.
Сокращают уродов, которые не дают жить стране - и правильно делают, поэтому и страна развивается, а не в офшоры все утекает!
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Посмотри какая зп на заводах в китае айфон и тп. Нет там борьбы, есть целенаправленное сокращение населения и пополнение бюджета все. Я не петляю это факты. США думаешь просто так давят китай... еще раз плохой пример, очень плохой.
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На Китайских заводах зарплата больше твоей раза в три, а очень часто бесплатные обеды, кабинеты психологической разгрузки и общежития, лучше чем у тебя квартира.
Бред твой, с кацапских пропагандистских каналов взятый, просто утомляет!
https://youtu.be/2ZVYzdfQfbQ

Вот завод смартфонов
https://youtu.be/avJtxaQ-7y8
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А вот реальность. https://youtu.be/bKLsWLbnr3U вообще конечно вроде кацап снимал... но все равно не все так радужно)) на вашем видео красивый офис для туристов, если честно не смотрел) каждому доказывать свою позицию жизни не хватит))
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У тебя позиция совковая: " Не читал, но осуждаю!
Как в собачьем Сердце!
https://youtu.be/1UeFQebh29s
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Посмотрел...(( мне типа визжать от счастья теперь? Епт там ничего особенного. Надо спросить Трампа почему у нас таких заводов в Украине нет))
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Нет таких заводом из-за тебя и таких же как ты.
Которых устраивают воры-коррупционеры при власти.
Который ждет что с неба свалится благодать!
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ты ведешь себя как чмо и быдло)) Это ответ на все клеймо что ты вешал на меня.
Вот из-за таких наивных простаков у нас дерьмо в стране происходит, надо быть мудрым, а не простофилей который орет "все коррупционеры!" и при этом ни*** не делает) Тебя ипет кто меня устраивает?
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Пс. Ну да, они даже овчарку скопировали на свой лад...))) в чем тут корпоративность?)) Китайцы тырят все подряд и плевать они хотели на тебя и кто это придумал.
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Известно же,что спец службы своим агентам дают позывные исходя из личных качеств и инд. особенностей человека.
Титан
Вепрь
Вулкан
Апполон
Гром
Тайфун ...
Лолита
какой стыд...Лолита...
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Учора був "список СБУ, а це список "інвесторів", що нічого не отримали обіцянного...
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Люди,
вдумайтесь, что означает навязанная олигархами Украины избирательная система,
когда вам (нам) разрешают голосовать только за этикетки, которые они назвали
«партиями»… Вам (нам) говорят - вы лохи и продажное быдло, которому нельзя
самостоятельно доверить избрать депутата… Вы вот изберите предложенные вам
названия, а те, кто этими названиями распоряжается назначит вам «правильного»
депутата… по списку… Не чувствуете в этом «избирательном» законе презрения к
себе?...
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Пока такие как Кужелиха будут в Батькивщине, надеяться на эту партию нельзя.
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Я, тоже так, хочу... Давить на кнопки, и деньги за это получать. ЭТО КРУЧЕ ТЕЛЕФОНА.
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фото 7 - як Порох розуміє Очередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с "Оппоблоком" и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня - Цензор.НЕТ 5822 , яке чьмо та гидота те гЄйзаЛященко ... - бридко , гидко , але мусить вітатись...
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Яг гельмінти в Отці Пегідії кишать, падлюки...😁
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Украинцы любят
списки... открытые и закрытые...
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Верные бизнес-соратники однотурового президента...
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Парламент --просто вывеска! Президентская ,культурно говоря, страна. Подобострастие депутатов аж глаза режет перед ....
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Списочные депутаты... и "народные" к тому же!...
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Хто мені роз'яснить: нафуя для нашиих 30 з копійками мильйонів громадян 450 піздаболів?
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палата Конгресса США. В ней представлен каждый штат пропорционально численности населения. Количество мест в палате постоянно и составляет 435
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Согласно федеральному закону от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ «О выборахдепутатов Государственной Думы Федерального собрания РоссийскойФедерации» по федеральному избирательному округу, который включает в себя всю территорию Российской Федерации, избирались все 450 депутатов
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Я особисто проголосую за того кандидата, хто зменшить кількість дармоїдів хоч на 30 відсотків
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*/*
Сенат Польши без поправок принял Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов. За проголосовало 58 сенаторов, один был против, двое - воздержались, сообщает «Радио Польша».
Принятый Сенатом закон предусматривает сокращение зарплат польских парламентариев
на 20%.
По мнению авторов закона, изменение размера окладов парламентариев связано с «социальными ожиданиями относительно вознаграждений депутатов и сенаторов» и призвано поспособствовать «положительным социальным и экономическим эффектам».
Теперь Закон о снижении заработной платы депутатов и сенаторов будет ожидать подписи президента Польши Анджея Дуды.
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Як я їх усіх ненавиджу ! Ці їхні "обнімашки", поцілунки "в десна", кнопкодавство, "показ мод" і просто протирання штанів !... І що ще більше допікає,що за цю погань знову проголосують на наступних виборах ! І знову будуть "обнімашки", поцілунки і кнопкодавство, брехня і обіцянки--цяцянки. Люди, чи ви сліпі, чи дурні ?! Ви не бачите скільки роботящих людей тікає з країни ? Хто залишиться -- пенсія ? Ті самі пенси, які "роблять погоду" своїм голосуванням на виборах, а потім плачуться, що пенсія в них мала і все таке дороге, що вижити не можна. Питаєш, а чого голосуєш за того, чи іншого ? Відповіді вбивають : "А він так гарно говорить...", "А вона пообіцяла...", і т.д. Що тут скажеш ? Люди заслужили на таку владу, яку самі собі вибрали ! Тож "кушайте -- не обляпайтесь !"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОчередь нардепов к Порошенко, беседа Грынива и Балоги с "Оппоблоком" и Кужель в гостях у БПП, - день работы ВР 7 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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