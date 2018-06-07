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 Общество, За рубежом
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 "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО

7 июня в России проходит очередная Прямая линия с Владимиром Путиным. Как и в прежние годы, россияне засыпают президента обращениями и просьбами решить их проблемы. Накопились вопросы и у жителей аннексированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу "Крым.Реалии" подготовило подборку обращений и жалоб жителей оккупированного полуострова, чтобы адресовать их главе РФ.

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Издание отмечает, что все обращения на прямую линию объединяет одно – люди устали добиваться справедливости на местном уровне и теперь уповают на Путина, как на последнюю инстанцию.

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 01

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 02

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 03

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Некоторые комментаторы уже имеют опыт обращения к Путину. И этот опыт – негативный.

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 04

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 05

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 06

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 07

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 08

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 09

Боль глубокого и тяжелого разочарования: в оккупированном Крыму готовили челобитные к Прямой линии с Путиным 10

Кроме того, издание отмечает, что на Прямую линию впервые за последние десять лет не пригласили зрителей. По сообщению пресс-службы Кремля, это сделали для того, чтобы "по максимуму сосредоточиться на вопросах телезрителей".

Источник: https://censor.net.ua/p3070268
 
 
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Это ватное население рейха пытается достучаться до сцаря.
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"Что у кого болит, тот о том и говорит...". Сходи на экспертизу, проверь свою генетику... А то, не дай бог, придут "хохлофошизды", проверят, а у тебя в крови - еврейские корни!... Или стреляться, или в концлагерь... А ты же так "жидов" ненавидел...
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Агась,пуйлу со дна постучало преданное быдло. А пуйло люк откроет и испражнится. Скрепы,однако... Почти хокку получилось. Люблю Альошу Ступєна.
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Как-то в момент хренового периода в жизни экспромтом сочинил хокку, которое друзья и знакомые оценили на отлично.
И хоть хокку было личным и выражало тлен и экзистенциальную безысходность... Но в контексте крымской ситуации оно звучит уже как язвительное издевательство:

Живёшь ты на свете,
Лучших времён ожидаешь...
Сосни-ка х*йца.
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Можна вже констатувати- Кримський курорт зачинено.
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Я бы тоже хотел задать вопрос "Путину на прямой линии". Только если это линия в виде штыря от земли до неба.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 4 мин.4 минуты назад

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Крым. Жители Ялты сегодня устроили массовую истерику в соцсетях из-за наноремонта дорог по ГОСТам оккупантов. Ремонтом это, конечно, язык не повернется назвать. Вся лента ВКонтакте сегодня в таких фото, которые сопровождаются гневными комментариями - всё не перескринить"Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным - Цензор.НЕТ 3015
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"...надєжда распЙАта бєспомощьностью...", пише кацапка.
===
А ти, кацапко, вважала, що за все буде відповідати лише "паспЙАтий_мальчік"? Дійшла черга до ваших совкових "надЄжд". Не забудьте зняти "распЙАтую_надєжду" та надати сюжет кацапоТБ.
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Причому, "целАвалі со скучним ліцом". За єто дєнєґ нє дадут (с)
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Теперь сцарь не принимает холопов,
Все челобитные только через его любимый сортир.
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Hannelore Weidner‏ @porzellan2013

После строки об уменьшении кол-ва школ при Путине, я бы поместила строку об увеличении кол-ва храмов при Путине...больше, чем уменьшение школ!

"Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным - Цензор.НЕТ 9677
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Представляю, когда х*йло подохнет, какие будут народные гулянья!!! Аж за свою печень переживаю, ибо 1-2-мя днями это не ограничится "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным - Цензор.НЕТ 7863
Господи, подари нам этот праздник в этом году!!!!!!!!
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за свою печень можете не переживать . там такой запас двойников что они уже наверное и не помнят который из них настоящий . в любом случае это коллективное падло будет жить долго "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным - Цензор.НЕТ 3902
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Ну да, современные технологии и майклу джексону позволяют до сих пор гастролировать.
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Хахлы, ну явно же видно, что это снемали в три часа ночи в феврале месяце исчо при укрофижиздобиндеравцах, а ныне намКрыш забит пад завязку баХатыми русскавыми турЫстами, которые едёт по намкрышскому мосту нескончаемым патёкам камаздов!
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Владимир Владимирович!!!! ...Я пенсионер с Вологды, мне 70 лет, болен и вынужден платить за капремонт моего дома, который начнут делать после моей смерти. А теперь вопрос!!! Сколько можно терпеть издевательства натовских генералов на юге Сирии, а конкретно, по существу - в Идлибе???
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Прямая линия Владимира Владимировича всегда совпадает с его прямой кишкой.
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самым большим праздником для расиян будет когда они увидят его прямую линию на экране кардигорафа, баянов не хватит!
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как хорошо руские луди стоят, как живые.
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А Цензор исправляется ( тьху-тьху-тьху и постучал по дереву). В предыдущие годы вот это ежегодное ссание в глаза лохторату от хуйла выкладывал чуть ли не пофразово.
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Они жили в "избушках на курьих ножках", чтобы до них медведи не добрались и не включили в своё меню...
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Крымчаки, как там турист, попер косяком по мосту ??!! =)))))
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*/* "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным - Цензор.НЕТ 816
Президент РФ В. Путин в 12 часов с небольшим в 16-й раз начал общение с россиянами в формате прямой линии. Но на этот раз в зале нет никого из зрителей.
Таково нововведение этого года - в зале в Гостином дворе не предусмотрены места для тех, кто раньше мог задать вопрос президенту. Кроме самого Путина и ведущих - Кирилла Клейменова (Первый канал) и Андрея Кондрашова (ВГТРК) - там присутствуют лишь волонтеры. Они, вероятно, будут создавать одобрительную реакцию зала во время ответов президента. А все вопросы, просьбы и жалобы народа выводятся на интерактивные экраны в студии в виде SMS, MMS и видеозвонков.
Причина такого отдаления главы государства от народа, с которым он уже почти не видится, официально не называется. Однако если раньше существовал хоть какой-то шанс задать Путину не запланированный и не отрепетированный заранее вопрос, то теперь он сведен практически к нулю. Еще одной причиной "удаленного общения" президента со своими гражданами называлась необходимость смены формата этого мероприятия - если нельзя поменять содержание, то можно изменить хотя бы форму.
Ну, а россияне, которые критикуют удерживающего власть стареющего президента, считают, что за Путина сильно боится ФСО (Федеральная служба охраны), а сам Путин боится людей.
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Слабоумные , вспомните Крым летом 2013 года . Для чего путлу звонить ?
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"Боль глубокого и тяжелого разочарования" - у меня товарищ примерно в таких выражениях высказывался, когда после "бурной ночи" с "шикарной бабой", триппер подцепил... Лечился месяца три... А потом последствия - импотенцию - года два... А я ему говорил - "Саша, она тебе нада?..."
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Этих лечим четыре года . Не помогает . Болезнь перешла в хроническую стадию .
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Следующий раз Владимир Путин примет вопросы радиозрителей...
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Як маленькі діти віоґять у доброго дядю.
А цар він такий..............
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО
 
 
 
 
 
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