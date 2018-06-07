 "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу "Крым.Реалии" подготовило подборку обращений и жалоб жителей оккупированного полуострова, чтобы адресовать их главе РФ.

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Издание отмечает, что все обращения на прямую линию объединяет одно – люди устали добиваться справедливости на местном уровне и теперь уповают на Путина, как на последнюю инстанцию.

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Некоторые комментаторы уже имеют опыт обращения к Путину. И этот опыт – негативный.

Кроме того, издание отмечает, что на Прямую линию впервые за последние десять лет не пригласили зрителей. По сообщению пресс-службы Кремля, это сделали для того, чтобы "по максимуму сосредоточиться на вопросах телезрителей".