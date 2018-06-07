 "Боль глубокого и тяжелого разочарования": в оккупированном Крыму готовили "челобитные" к Прямой линии с Путиным. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, по этому поводу "Крым.Реалии" подготовило подборку обращений и жалоб жителей оккупированного полуострова, чтобы адресовать их главе РФ.
Издание отмечает, что все обращения на прямую линию объединяет одно – люди устали добиваться справедливости на местном уровне и теперь уповают на Путина, как на последнюю инстанцию.
Некоторые комментаторы уже имеют опыт обращения к Путину. И этот опыт – негативный.
Кроме того, издание отмечает, что на Прямую линию впервые за последние десять лет не пригласили зрителей. По сообщению пресс-службы Кремля, это сделали для того, чтобы "по максимуму сосредоточиться на вопросах телезрителей".
И хоть хокку было личным и выражало тлен и экзистенциальную безысходность... Но в контексте крымской ситуации оно звучит уже как язвительное издевательство:
Живёшь ты на свете,
Лучших времён ожидаешь...
Сосни-ка х*йца.
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https://www.google.ru/search?q=Мировые+сми+о+педофилии+путина&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiroYfvpMHbAhWPZlAKHVgfAwkQ_AUIDCgD&biw=1138&bih=764&dpr=1.13
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Еще
Крым. Жители Ялты сегодня устроили массовую истерику в соцсетях из-за наноремонта дорог по ГОСТам оккупантов. Ремонтом это, конечно, язык не повернется назвать. Вся лента ВКонтакте сегодня в таких фото, которые сопровождаются гневными комментариями - всё не перескринить
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А ти, кацапко, вважала, що за все буде відповідати лише "паспЙАтий_мальчік"? Дійшла черга до ваших совкових "надЄжд". Не забудьте зняти "распЙАтую_надєжду" та надати сюжет кацапоТБ.
Все челобитные только через его любимый сортир.
Тётя Роза @Anakoyher 6 ч.6 часов назад
Вот он прорыв. Сухим языком цифр. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1616998491747282&set=a.139246362855843.29003.100003114416008&type=3&theater …
После строки об уменьшении кол-ва школ при Путине, я бы поместила строку об увеличении кол-ва храмов при Путине...больше, чем уменьшение школ!
Господи, подари нам этот праздник в этом году!!!!!!!!
Вебкамера Судак
Президент РФ В. Путин в 12 часов с небольшим в 16-й раз начал общение с россиянами в формате прямой линии. Но на этот раз в зале нет никого из зрителей.
Таково нововведение этого года - в зале в Гостином дворе не предусмотрены места для тех, кто раньше мог задать вопрос президенту. Кроме самого Путина и ведущих - Кирилла Клейменова (Первый канал) и Андрея Кондрашова (ВГТРК) - там присутствуют лишь волонтеры. Они, вероятно, будут создавать одобрительную реакцию зала во время ответов президента. А все вопросы, просьбы и жалобы народа выводятся на интерактивные экраны в студии в виде SMS, MMS и видеозвонков.
Причина такого отдаления главы государства от народа, с которым он уже почти не видится, официально не называется. Однако если раньше существовал хоть какой-то шанс задать Путину не запланированный и не отрепетированный заранее вопрос, то теперь он сведен практически к нулю. Еще одной причиной "удаленного общения" президента со своими гражданами называлась необходимость смены формата этого мероприятия - если нельзя поменять содержание, то можно изменить хотя бы форму.
Ну, а россияне, которые критикуют удерживающего власть стареющего президента, считают, что за Путина сильно боится ФСО (Федеральная служба охраны), а сам Путин боится людей.
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https://www.google.ru/search?q=Мировые+сми+о+педофилии+путина&newwindow=1&client=opera&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiroYfvpMHbAhWPZlAKHVgfAwkQ_AUIDCgD&biw=1138&bih=764&dpr=1.13
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А цар він такий..............