 Коммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за "халатного отношения оператора к жизням людей", - Белоцерковец. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на нардепа и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, основными аргументами для проведения демонтажа являются: несоблюдение мер безопасности оператором, что привело к падению человека с троллея, а также подготовка к строительству новой канатной дороги.

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Белоцерковец сообщил, что оператор "купил" упавшего с троллея мужчину, который в итоге дал ложные показания, что он якобы упал с дерева.

"Также соответствующие службы фиксировали множество жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска. Но аудитория FB предоставила фото, на котором четко видно, как с упавшего отстегивают оборудование. Это доказывает халатное отношение оператора к жизням людей в погоне за заработком", - написал депутат.

Также, по его словам, ведется подготовка к строительству новой канатной дороги.

"Город находится в активной фазе проектирования, а значит, скоро начнутся различные подготовительные работы. Напомню, что эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь", - пояснил Белоцерковец.





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