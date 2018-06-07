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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:демонтаж (99) канатная дорога (10) Киев (15982) Белоцерковец (36)

 Коммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за "халатного отношения оператора к жизням людей", - Белоцерковец. ФОТО

В четверг, 7 июня, власти Киева демонтировали троллей через Днепр, соединяющий правый берег и Труханов остров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на нардепа и советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца, основными аргументами для проведения демонтажа являются: несоблюдение мер безопасности оператором, что привело к падению человека с троллея, а также подготовка к строительству новой канатной дороги.

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Белоцерковец сообщил, что оператор "купил" упавшего с троллея мужчину, который в итоге дал ложные показания, что он якобы упал с дерева.

"Также соответствующие службы фиксировали множество жалоб от клиентов, которые неоднократно зависали во время спуска. Но аудитория FB предоставила фото, на котором четко видно, как с упавшего отстегивают оборудование. Это доказывает халатное отношение оператора к жизням людей в погоне за заработком", - написал депутат.

Также, по его словам, ведется подготовка к строительству новой канатной дороги.

"Город находится в активной фазе проектирования, а значит, скоро начнутся различные подготовительные работы. Напомню, что эта канатная дорога соединит Арку, Труханов остров и Почтовую площадь", - пояснил Белоцерковец.

Коммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за халатного отношения оператора к жизням людей, - Белоцерковец 01
Коммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за халатного отношения оператора к жизням людей, - Белоцерковец 02

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Коммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за халатного отношения оператора к жизням людей, - Белоцерковец 03

Источник: https://censor.net.ua/p3070257
 
   
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Думаю, чиїх троллів, і чому демонтували, а не деактивували.
Треба б менше часу проводити в інтернеті...
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ага. а то, что троллей демонтировали над Днепром(!), вообще никаких вопросов не вызывает. Коммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за "халатного отношения оператора к жизням людей", - Белоцерковец - Цензор.НЕТ 3295 где ж троллям ещё быть как не над Днепром?
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Я ж не по складам читаю, на відміну від декого.
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Если бы таких порохотролей как ты убрали с Цензора, было бы замечательно.
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Канат с холмов в низ, на остров над рекой. Пристёгиваешься и съезжаешь. Впечатлительным перед аттракционом рекомендуется сходить в туалет.
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Если все было незаконно - как этот аттракцион проработал хотя бы 1 день? Сколько налогов было перечислено в бюджет? Был ли договор аренды земли под посадочную площадку этого аттракциона?
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Блин, не демонтировали, а забанили. Эх, сяло ниасвальтираванаё. )
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***
- дорогая, мне посуду мыть или ты потом сама помоешь?
- хорошо мой любимый.
- уточни пожалуйста: "хорошо.... мой любимый", "хорошо.... мой... любимый"
или "хорошо мой..... любимый"?
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Прочитал заголовок и охренел. Представил какие-то мифологически-фэнтезийные скульптуры над Днепром.
Только потом понял, что имелось в виду )))
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Аттракцион действовал точно года два, может чуть более. В выходные, летом, при хорошей погоде всегда очередь. Место прибыльное. Делайте выводы. А что был обрыв, так это техника, всегда что то будет неожиданное
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вот бы ещё с цензора троллей демонтировали.
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ну понятное дело...пацаны на этом бабки рубили а доляху в кмда не заносили....вот и пострадали
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКоммунальщики демонтировали троллей над Днепром из-за "халатного отношения оператора к жизням людей", - Белоцерковец. ФОТО
 
 
 
 
 
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