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Все про:Госпогранслужба (2834) Харьковщина (1125)

 Сотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод. ФОТО

Пограничники Харьковского отряда, по предварительной информации оперативных сотрудников Восточного регионального управления, обнаружили и демонтировали трубопровод, ведущий на территорию РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Так, по данным ведомства, накануне от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении трубопровода, который возможно был оборудован через государственную границу на территорию РФ в Волчанском районе Харьковской области.

Сотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод 01

"Пограничники отдела "Волчанск" совместно с оперативниками сразу же отправились на место для проверки информации и обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров. Он был оборудован на поле, усеянном зерновыми культурами. Предварительно установлено, что вероятно трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО

Отмечается, что в настоящее время трубопровод на территории Украины демонтован. Проводятся дополнительные следственные действия с целью установления лиц, возможно причастных к использованию этого трубопровода.

Сотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3070255
 
 
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за "кришу" перестали платити, сволочі, - пришлось "абнаружіть". )))
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подключить к ней канализацию и перекачивать туда Сотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод - Цензор.НЕТ 9250
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Не канализацию, а хим, био и ядерные отходы!
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або нітрогліцерин, причому можна в обидві сторони. Одразу по воронці виявили би хто при ділі, правда кримінальну справу не було би вже на кого заводити.
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наверное все таки "с" а не "на")
подогнать камаз-ассенизатор и дунуть туда))
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Надо было продолжать качать, но уже в доход государства
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Бензин в Раше дешевле, чем у нас. Может, наоборот, перекачивали из Раши бензин? Сотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод - Цензор.НЕТ 1120
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Тема не раскрыта. Остаются вопросы.
1. Направление перекачки.
2. Куда на нашей стороне ведёт труба. Неужели трудно было пройти в направлении вдоль трубы и посмотреть?
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Вероятно что без пограничников укладка такой трубы не обошлась - старый не передал новому Співробітники Харківського прикордонного загону виявили та демонтували трубопровід, що веде на територію РФ - Цензор.НЕТ 8789
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Наиболее вероятно, трубу вывели из эксплуатации и решили со списанного хлама получить бонус по службе - зачет за успешно проведенную операцию.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод. ФОТО
 
 
 
 
 
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