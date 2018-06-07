 Сотрудники Харьковского погранотряда обнаружили и демонтировали ведущий на территорию РФ трубопровод. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Так, по данным ведомства, накануне от оперативных сотрудников Восточного регионального управления Государственной пограничной службы поступила информация об обнаружении трубопровода, который возможно был оборудован через государственную границу на территорию РФ в Волчанском районе Харьковской области.

"Пограничники отдела "Волчанск" совместно с оперативниками сразу же отправились на место для проверки информации и обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров. Он был оборудован на поле, усеянном зерновыми культурами. Предварительно установлено, что вероятно трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО

Отмечается, что в настоящее время трубопровод на территории Украины демонтован. Проводятся дополнительные следственные действия с целью установления лиц, возможно причастных к использованию этого трубопровода.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы