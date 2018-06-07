EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  3569  39
Все про:Facebook (224) искусство (187) Россия (69527) художник (100) ЧМ-2018 (136)

 Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018. ФОТО

Страница известного киевского иллюстратора и художника Андрея Ермоленко, который создал альтернативную серию плакатов WorldCup FIFA2018, заблокировала администрация Facebook.

Об этом он сообщил в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український тиждень".

Читайте также: В Европарламенте к ЧМ-2018 представили карту России с местами содержания политзаключенных

По словам самого художника, его страницу заблокировали сразу после того, как серия плакатов, призывающих к бойкоту Чемпионата мира по футболу 2018 в России, начала активно распространяться в сети.

Художник создал ряд иллюстраций, изобразив на них, в частности, катастрофу рейса MH-17, тюрьму с колючей проволокой, бомбежку сирийского Алеппо и окровавленного "волка -забивалу" - талисман российского чемпионата.

Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 01
Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 02
Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 03

Смотрите также: "#банутые наглухо", - немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. ВИДЕО

Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 04
Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 05
Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 06

Читайте также: ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков на Донбассе

Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 07
Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 08
Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 09

Таким образом художник призывает бойкотировать чемпионат в России.

В связи с блокировкой в Facebook появилась инструкция того, как можно снять запрет - пользователи должны обратиться к администрации Facebook с просьбой снять блок и аргументировать это.

Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 10

Напомним, что ранее украинцев призвали не ехать на ЧМ-2018 в РФ из-за опасности задержания и возможной агрессии.

Национальная общественная телекомпания Украины (НСТУ) решила не транслировать Чемпионат мира по футболу, однако позже стало известно, что право на трансляцию матчей выкупил телеканал "Интер".

Вместе с тем, Верховная Рада рассмотрит постановление о запрете для телеканалов на трансляцию ЧМ-2018.

Источник: https://censor.net.ua/p3070217
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хорошие работы. Очень доходчиво и отлично раскрывает суть россии.
 показать весь комментарий
 
 
Плакаты супер. Цукерберг- еврей. Добавить нечего.
 показать весь комментарий
 
 
некуй тебе тут вонять,скотинка крепостная.. Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 5069
 показать весь комментарий
 
На стадионах, построенных северокорейскими рабами, разве можно праздновать?.
В стране, которая убивает, ворует, брешет разве место для свята?.
Чемпионат, который московия купила у ФИФА не может быть праздником.
 показать весь комментарий
 
Давид Самойлов - тоже еврей... Прочитай его стихотворение "Бандитка"... Не надо делить людей на "плохие нации" и "хорошие"... В каждой нации есть и плохие и хорошие люди... И даже они, в зависимости от твоего собственного восприятия и твоей системы морали, могут быть разными...
 показать весь комментарий
 
 
Круто. Всё в корень. Задушил лишнехромосомных! Респект.
 показать весь комментарий
 
 
Людина використовувала напис FIFA 2018 . Цей напис захищений авторським правом та належить організації.
В Штатах в Нього ще й відсудили б пару мільйонів.
Але нам ще далеко до цього поняття.
 показать весь комментарий
 
 
весь мир едет на футбол, фифа ожидает огромные прибыли, а этот человек фактически наносит финансовый ущерб.
 показать весь комментарий
 
 
Я проти Параші та хотів щоб цей чемпіонат перенесли , та в світі діють свої закони , але підписавши свої малюнки логотим,який захищений авторськими правами,ти їх порушуєш.
 показать весь комментарий
 
 
Этот человек показал правду.
А ты в спам парашенец
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасні плакати ! ФСБук філіал ФСБ і СВР, а Сцукенберг - резидент.
 показать весь комментарий
 
 
К слову о увеличении личной охраны Цукерберга...
 показать весь комментарий
 
 
Плакаты очень сильные..А блокировка на ФБ это лишнее доказательство, что "весь мир (не) с нами"..(
 показать весь комментарий
 
 
А что рашка еще хотела? Страна агрессор , убийца , террорист. И в то же время у нее проходит ЧМ 2018. Абсурд.
 показать весь комментарий
 
 
Как заблокировали, так и разблокируют. А вообще, достали они со своими блокировками. Личными данными торгуют, но при этом изображают из себя суперморальных. Лицемерие сплошное.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
шлёпнуть его теперь могут.
Лучше охрану нанять художнику. Не поможет, конечно, но всё же.
 показать весь комментарий
 
та довбана цукер-ліцо-кніга на пострадянщині модерується кремлємодерами
доки це триватиме - нахєр ліцокнігу
нехай цукер з ватніками в ясна цьомкається
 показать весь комментарий
 
 
"мордокнига" таке ж лайно, як і засоби для метання - коров'ячі пляцки - у Мордорі. Ніколи в "мордокнизі" не був зареєстрований і іншим не раджу.
 показать весь комментарий
 
ну ФБ активно за рашку топил удаляя посты приверженцев и патриотов Украины, особенно в напряженных 2014-2015 годах...
И сейчас продолжает...

 показать весь комментарий
 
 
ФІФА підтримує терорестичну організацію РФ Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 5559

Цукерберг злив дані користувачів для ФСБ Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 5559
 показать весь комментарий
 
 
Andriy Yermolenko
45 хв ·

Дякую вам друзі!!!! Мене розбанили)))))))) дякую вам велике))))))))) З мене плакат!

425Ви, Taras Berezovets, Антон Санченко і 422 інші особи Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018 - Цензор.НЕТ 11
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх