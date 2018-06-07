 Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018. ФОТО

Об этом он сообщил в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український тиждень".

Читайте также: В Европарламенте к ЧМ-2018 представили карту России с местами содержания политзаключенных

По словам самого художника, его страницу заблокировали сразу после того, как серия плакатов, призывающих к бойкоту Чемпионата мира по футболу 2018 в России, начала активно распространяться в сети.

Художник создал ряд иллюстраций, изобразив на них, в частности, катастрофу рейса MH-17, тюрьму с колючей проволокой, бомбежку сирийского Алеппо и окровавленного "волка -забивалу" - талисман российского чемпионата.







Смотрите также: "#банутые наглухо", - немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. ВИДЕО







Читайте также: ФИФА запретила российской певице Чичериной выступать на ЧМ-2018 из-за поддержки боевиков на Донбассе







Таким образом художник призывает бойкотировать чемпионат в России.

В связи с блокировкой в Facebook появилась инструкция того, как можно снять запрет - пользователи должны обратиться к администрации Facebook с просьбой снять блок и аргументировать это.

Напомним, что ранее украинцев призвали не ехать на ЧМ-2018 в РФ из-за опасности задержания и возможной агрессии.

Национальная общественная телекомпания Украины (НСТУ) решила не транслировать Чемпионат мира по футболу, однако позже стало известно, что право на трансляцию матчей выкупил телеканал "Интер".

Вместе с тем, Верховная Рада рассмотрит постановление о запрете для телеканалов на трансляцию ЧМ-2018.