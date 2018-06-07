 Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018. ФОТО

Об этом он сообщил в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Український тиждень".
По словам самого художника, его страницу заблокировали сразу после того, как серия плакатов, призывающих к бойкоту Чемпионата мира по футболу 2018 в России, начала активно распространяться в сети.
Художник создал ряд иллюстраций, изобразив на них, в частности, катастрофу рейса MH-17, тюрьму с колючей проволокой, бомбежку сирийского Алеппо и окровавленного "волка -забивалу" - талисман российского чемпионата.
Таким образом художник призывает бойкотировать чемпионат в России.
В связи с блокировкой в Facebook появилась инструкция того, как можно снять запрет - пользователи должны обратиться к администрации Facebook с просьбой снять блок и аргументировать это.
Напомним, что ранее украинцев призвали не ехать на ЧМ-2018 в РФ из-за опасности задержания и возможной агрессии.
Национальная общественная телекомпания Украины (НСТУ) решила не транслировать Чемпионат мира по футболу, однако позже стало известно, что право на трансляцию матчей выкупил телеканал "Интер".
Вместе с тем, Верховная Рада рассмотрит постановление о запрете для телеканалов на трансляцию ЧМ-2018.
В стране, которая убивает, ворует, брешет разве место для свята?.
Чемпионат, который московия купила у ФИФА не может быть праздником.
В Штатах в Нього ще й відсудили б пару мільйонів.
Але нам ще далеко до цього поняття.
А ты в спам парашенец
Лучше охрану нанять художнику. Не поможет, конечно, но всё же.
доки це триватиме - нахєр ліцокнігу
нехай цукер з ватніками в ясна цьомкається
Facebookу позор
И сейчас продолжает...
Цукерберг злив дані користувачів для ФСБ
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Дякую вам друзі!!!! Мене розбанили)))))))) дякую вам велике))))))))) З мене плакат!
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