EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Киевские новости, Фоторепортаж
  688  7
Все про:КГГА (2017) Киев (15975) митинг (2244) памятник (1773) память (761)

 Родственники погибших воинов вышли на митинг в центре Киева с требованием предоставить исторический статус Стене памяти погибших: "Срамить память наших героев мы не дадим". ФОТОрепортаж

У Стены памяти возле Михайловского златоверхового монастыря собираются семьи украинских воинов погибших в войне с Россией на Донбассе. Затем они намерены выйти с протестом под здание КГГА с требованием предоставить Стене памяти и близлежащей территории официальный статус охраняемого объекта.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

По словам организаторов, сегодня соберется гораздо больше родственников погибших воинов, чем на предыдущем митинге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Киева пообещали убрать мусорные баки от Стены памяти на улице Трехсвятительской, а виновные будут наказаны

Родственники погибших воинов вышли на митинг в центре Киева с требованием предоставить исторический статус Стене памяти погибших: Срамить память наших героев мы не дадим 01

"Желание участвовать изъявили представители практически из всех областей и городов Украины. Те, кто не смогут приехать, прислали свои видео-обращения к власти в Фейсбуке", - сообщила волонтер Вероника Сокол.

На сегодняшний момент возле Стены нет биотуалетов и больших мусорных баков, которые были установлены там накануне. Большой мусорный бак перенесен на противоположную сторону улицы в парк. Парковка для автомобилей остается по-прежнему под Стеной памяти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация с мусорными баками и туалетами на этом месте повторяется каждый год, - инициатор создания Стены памяти на Михайловской волонтер Нетесов

Вместе с тем, возле Стены установили лавочки и небольшие мусорные урны, которых ранее здесь не было.

"Мы были шокированы, когда увидели( что здесь чисто. – Ред.). Здесь раньше здесь вообще никогда не убиралось. Мы требуем сохранить это состояние (чистоты. – Ред.) навсегда. Также убрать парковку и установить видеокамеры для предотвращения вандализма. Также мы хотим, чтобы Стене и близлежащей территории предоставили статус памятной территории. Здесь не должны проводиться каждый день увеселительные мероприятия, государственные или церковные праздники – пожалуйста. Срамить память наших героев (раньше возле стены памяти находились увеселительные заведения, в которых жарили шашлыки. – Ред.) мы не дадим", - добавила волонтер Сокол.

Также они требуют установить козырьки и круглосуточное освещение над каждой стелой. Кроме того, установить в начале и конце Стены национальный флаг Украины (траурный).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это Герои Украины, которые дали возможность нам работать, учиться, жить", - родственники погибших на войне с Россией требуют исторического статуса Стене памяти погибших Героев в Киеве. ВИДЕО

Родственники погибших воинов вышли на митинг в центре Киева с требованием предоставить исторический статус Стене памяти погибших: Срамить память наших героев мы не дадим 02

Публичное обращение к властям зачитал Николай Шанский, глава ОО "Єдина родина Чернігівщини". В частности, в обращении отмечается, что ни в одной стране мира власти не относятся к памяти своих героев так, как в Киеве.

В свою очередь волонтер инициативы "Экспедиция 200" Павел Нетесов поблагодарил всех родственников за то, что они смогли приехать со всей Украины и извинился перед ними за действие и отношение киевских властей к памяти погибших.

В 10.50 митингующие выдвинулись колонной по ул. Владимирской в сторону здания КГГА на ул. Крещатик.

Родственники погибших воинов вышли на митинг в центре Киева с требованием предоставить исторический статус Стене памяти погибших: Срамить память наших героев мы не дадим 03

По состоянию на 11.30, колонна митингующих дошла до здания КГГА и объединилась с колонной родственников погибших героев, которые собирались под зданием КГГА. На данный момент под КГГА митингуют более 100 членов семей погибших воинов.

Они минутой молчания почтили память украинских героев.

Полковник в отставке Николай Шанский, отец погибшего воина Андрея Шанского, отметил, что КГГА пошла на сотрудничество с родственниками, начав благоустройство территории возле Стены памяти.

Протестующие передали киевским властям свои требования состоящие из 16 пунктов. Они предлагают, чтобы была создана рабочая группа, которая до 18 июня разработала бы план реализации требований родственников погибших героев.

Источник: https://censor.net.ua/p3070214
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это уже как минимум 4 митинг под КМДА за сегодня. Вот бы они объединились и бросили Боксера в мусорный бак!
 показать весь комментарий
 
ну все это специально делается - нагнуть украинский народ и сломать его стержень окончательно...
Попробовали бы какой нибудь еврейский памятник так осквернить к примеру.....
 показать весь комментарий
 
 
Жаль, соболезнования родственникам. А что реально хотели, если уже через года полтора после начала войны АТО, Офшоренко заявлял что и без волонтёров бы справились, а волонтёрят ребята до сих пор. Что и без добровольцев, добробатов бы остановили Путлека и его орду. Сейчас добровольцев Матиос и его коррумпированные прокуроры втихаря на Донбассе судят и по тюрьмам. Зато бывшие рыги в Раде, сепарасты . которые звали Путлера и проводили рехферендумы мэры городков и в радах обл и районых заседают и как и раньше ненавидят Украину.
 показать весь комментарий
 
 
пафосные речи... пафосная "вечная память"... пафосная "благодарность защитникам"
а на деле?
неужели родственники погибших просят что-то запредельное, дорогостоящее
ёпэрэсэтэ!!!
властьимущие (или имеющие?) внимательно посмотрите на свои хатынки-небоскребы и аллеи-парки с цветами и зеленью и фонтанами вокруг них
(вам же есть с чем сравнивать!!! ну?) и облагородьте ЭТО место Памяти в Киеве
(не позорьтесь жлобы)
 показать весь комментарий
 
 
там, рядом, Дипломатическая академия ..может туда бачки приставить...бістрее додумаються,куда их прибрать!
 показать весь комментарий
 
 
Это надо быть сознательным моральным уродом что бы такое сотворить. Уволить нахрен через бросание в те мусорные баки.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиРодственники погибших воинов вышли на митинг в центре Киева с требованием предоставить исторический статус Стене памяти погибших: "Срамить память наших героев мы не дадим". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх