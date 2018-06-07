 Стрельба на рынке в Николаеве: полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.

"6 июня около 21:00 на территории рынка "Юлиана" в Центральном районе города между местным жителем и еще несколькими неизвестными лицами произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия.

В результате происшествия 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному правонарушению, их доставили их в отдел полиции", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте, потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления.

Предварительно по данному факту следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.