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 Стрельба на рынке в Николаеве: полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта на территории рынка в Николаеве, в ходе которого мужчина получил телесные повреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.

"6 июня около 21:00 на территории рынка "Юлиана" в Центральном районе города между местным жителем и еще несколькими неизвестными лицами произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия.

В результате происшествия 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному правонарушению, их доставили их в отдел полиции", - сказано в сообщении.

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Стрельба на рынке в Николаеве: полиция открыла уголовное производство 01

Отмечается также, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте, потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления.

Предварительно по данному факту следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3070199
 
 
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UA Ярослав Волохов
Да это правда, в США периодически бывает стрельба в школах, которая оборачивается несколькими или несколькими десятками трупов. Это конечно плохо, но ни разу за всю историю США там не было диктатуры, не было е*ного великого вождя, не было концлагерей, не было репрессий. А все потому, что до зубов вооруженный народ хрена с два поведешь на бойню, как покорных овец. В итоге американцы платят малой кровью за то, чтобы не было большой крови. А вот наши предки отдали комми оружие, а потом ели своих детей. Заплатили 4-мя миллионами жертв за то, чтобы не стреляли в школах.
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є десятки прямо протилежних прикладів і величезна кількість країн де "без зброї" демократія не гірше ніж у США.
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UA Ярослав Волохов
Беда в том, что рожденные свободными голосуют за кандалы. Сегодня у них отберут оружие, а завтра начнут разгонять их мирные собрания. И что они сделают, чтобы этому помешать? Оружие ведь это власть. Самая первобытная, самая грубая власть. Власть насилия. Но при этом она также базовая и самая эффективная. Все остальные виды власти проистекают из этой первобытной власти насилия. Любой король до тех пор король, пока у него за плечами стоит армия, готовая убивать по его приказу. Если у него нет силы, то ни корона, ни титулы, ни поколения царственных предков ему не помогут.
А раз по конституции вся власть принадлежит народу, то личный ствол это и есть кусочек той самой власти, положенной каждому по основному закону. А если оружие есть только у силовиков, то значит власть в стране принадлежит не народу а силовикам.
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Как же, жди. Петя страх как боится переворотов. Он знает как это бывает. Он же его сам устроил.) А с оружием быдло всю его нацгвардию постреляет.
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А чего Пете бояться переворотов. Он грамотный и состоятельный человек, организовал свой бизнес без криминала. Его продукция ценится в нас и за границей. Работал при Кравчуку, Кучме, при Вона, при Вин и все как-то было мирно. Это, если Вы с Уераины, нужно Вам бояться. Он себя и свою семью прокормит. Тем более он ничего не украл, как покрали все шахты и заводы другие "ОЛИГАРХЫ". А нацгвардия защищает от запоберековцев и ихних рабов. Это мое мнение.
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А вдруг например Лысый Пастор захочет захватить власть и объявит Петю тираном и агентом Кремля? Лысому прохвосту пальца в рот не клади.
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Организовал свой бизнес без криминала. И даже папа Пети сидевший за хищения в в особо гигантских размерах ничего не отжимал.
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Любопытно, сколько Петя потратил на Майдан. Наверняка немалую часть своих миллионов.
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Розігнати можно тільки рабів, причому не залежно від того озброєні вони чи ні. На Майдані, фактично, не було зброї, але й не було рабів - розігнали?
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Воно тобі треба, з цим сміттям спілкуватись?
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да Бог його знає.
Мабуть ні, краще піду ще філіжанку кави упью...
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А я знаю как все было. Этот рынок принадлежит азерам. Патриоты снова хотели показать "кто в хати господарь", но что-то пошло не так.
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Наверно теперь С14 разгромит и этот рынок. Надеюсь что эти азеры знают что свободовцев можно купить незадорого.
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типичные "разборки", возрождение рэкета идет просто стремительно.
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да, для россиянина под японским флагом, это у вас в Расее азера держат рынки и у вас всех покупают и продают. поэтому меньше тявкайте а то забанят.
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Эти азеры, владельцы рынка, уже не первый раз устраивают разборки с местными со стрельбой и избиением.
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О кацапчик,ты я смотрю грамотей))
Не знал что Аваков на рынке на Третьей слободской да еще и с полевой кухни торгует))
Не лепи горбатого японец недоделаный))
Это ты своим усурийским зайцам такую херню чеши))
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Твоя жопа видать от азеров пострадала,раз ты так их не любишь))Признайся,сколько раз садился на кутак азеру?)))
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Так на 3-й Слободской рынок вроде же снесли ?! Откуда фото с павильонами?!
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Снесли на Первой Слободской,уже давео,тот что у Сельпо был,а на Третьей рынок все в ажуре))
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Ринком це архітектурне творіння назвати важко. Духота страшна, понабудували МАФів і об'єднали в одне ціле.
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Там все валяют и металлические заборы стояли на прошлой неделе. Что в ажуре ??
Что стреляют?!
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Николаев окончательно превратился в криминальный отстойник 😈
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Не став писати заяв бо зна - толоку від того буде замало, або самому в карних справах світитись зась.
Скоріш за все чолов'яга сам знайде ушльопків і закінче почату справу.
А відморозків таких зараз по всій країні мама не горюй... Особливо бісять "водятли". Сцуко, автівку купило, а розуму ніхто не продає. Їзде, як заманеться - абияк. Ще й не дай Бог криво глянути на полудурка. Розмов не може бути, вони не вміють розмовляти; зразу за ствол, бита вже не в тренді.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба на рынке в Николаеве: полиция открыла уголовное производство. ФОТО
 
 
 
 
 
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