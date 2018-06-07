 Стрельба на рынке в Николаеве: полиция открыла уголовное производство. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Николаевской области.
"6 июня около 21:00 на территории рынка "Юлиана" в Центральном районе города между местным жителем и еще несколькими неизвестными лицами произошел словесный конфликт, который впоследствии перерос в драку в ходе которой один из участников применил оружие, как предварительно известно, травматического действия.
В результате происшествия 39-летнего местного жителя с непроникающими ранениями и телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители установили трех лиц, причастных к указанному правонарушению, их доставили их в отдел полиции", - сказано в сообщении.
Отмечается также, что потерпевший и участники конфликта отказываются давать какие-либо объяснения об инциденте, потерпевший также отказывается и от написания заявления о совершении преступления.
Предварительно по данному факту следователями начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Да это правда, в США периодически бывает стрельба в школах, которая оборачивается несколькими или несколькими десятками трупов. Это конечно плохо, но ни разу за всю историю США там не было диктатуры, не было е*ного великого вождя, не было концлагерей, не было репрессий. А все потому, что до зубов вооруженный народ хрена с два поведешь на бойню, как покорных овец. В итоге американцы платят малой кровью за то, чтобы не было большой крови. А вот наши предки отдали комми оружие, а потом ели своих детей. Заплатили 4-мя миллионами жертв за то, чтобы не стреляли в школах.
Беда в том, что рожденные свободными голосуют за кандалы. Сегодня у них отберут оружие, а завтра начнут разгонять их мирные собрания. И что они сделают, чтобы этому помешать? Оружие ведь это власть. Самая первобытная, самая грубая власть. Власть насилия. Но при этом она также базовая и самая эффективная. Все остальные виды власти проистекают из этой первобытной власти насилия. Любой король до тех пор король, пока у него за плечами стоит армия, готовая убивать по его приказу. Если у него нет силы, то ни корона, ни титулы, ни поколения царственных предков ему не помогут.
А раз по конституции вся власть принадлежит народу, то личный ствол это и есть кусочек той самой власти, положенной каждому по основному закону. А если оружие есть только у силовиков, то значит власть в стране принадлежит не народу а силовикам.
Мабуть ні, краще піду ще філіжанку кави упью...
Не знал что Аваков на рынке на Третьей слободской да еще и с полевой кухни торгует))
Не лепи горбатого японец недоделаный))
Это ты своим усурийским зайцам такую херню чеши))
Что стреляют?!
Скоріш за все чолов'яга сам знайде ушльопків і закінче почату справу.
А відморозків таких зараз по всій країні мама не горюй... Особливо бісять "водятли". Сцуко, автівку купило, а розуму ніхто не продає. Їзде, як заманеться - абияк. Ще й не дай Бог криво глянути на полудурка. Розмов не може бути, вони не вміють розмовляти; зразу за ствол, бита вже не в тренді.