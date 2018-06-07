 Автобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Правоохранители предварительно установили, что на автодороге государственного значения "Стрый-Черновцы", водитель рейсового автобуса "Иван", осуществляя перевозку пассажиров по маршруту "Ивано-Франковск-Калуш", двигаясь в направлении Калуша, начал обгон грузовика марки "ЗИЛ-130", выехав на полосу встречного движения. Именно в это время водитель "ЗИЛа", груженный песком, который двигался с ним в попутном направлении, начал совершать поворот налево. Это привело к столкновению транспортных средств вследствие чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров также перевернулся.

В результате ДТП, по предварительным данным, один пассажир автобуса 1987 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончалась в лечебном учреждении, еще более 10 человек получили травмы.

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Начато досудебное расследование.



