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 Автобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 6 июня около 16:30, в с. Майдан Тысменицкого района. Погибла пассажир автобуса 29-летнего возраста, еще более 10 человек были травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Ивано-Франковской области.

Правоохранители предварительно установили, что на автодороге государственного значения "Стрый-Черновцы", водитель рейсового автобуса "Иван", осуществляя перевозку пассажиров по маршруту "Ивано-Франковск-Калуш", двигаясь в направлении Калуша, начал обгон грузовика марки "ЗИЛ-130", выехав на полосу встречного движения. Именно в это время водитель "ЗИЛа", груженный песком, который двигался с ним в попутном направлении, начал совершать поворот налево. Это привело к столкновению транспортных средств вследствие чего грузовик перевернулся сразу, а автобус съехал в лесополосу, где через несколько метров также перевернулся.

Автобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция 01

В результате ДТП, по предварительным данным, один пассажир автобуса 1987 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончалась в лечебном учреждении, еще более 10 человек получили травмы. 

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Автобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция 02

Начато досудебное расследование.

Автобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция 03
Автобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3070185
 
 
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При повороте харит в боковое зеркало посмотреть? Или ума для этого не хватает? Почему на грузовиках 99% малограмотных и недалёких? И не только на грузовиках, к сожалению.
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Какой нормальный человек будет работать на трупе ЗИЛ 130??? Только спившийся неудачник...
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многие водители они об этом не думают (смотреть в зеркало заднего обзора) из-за отсутствия мозга
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Тим хто радить водієві вантажівки дивитися в дзеркало, раджу згадати, що обгін на перехресті заборонено. Водій автобуса навіть якщо вантажівка не вмикала поворот мав на всякий випадок дочекатися поки проїде перехрестя, а тоді вже здійснювати обгін.
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стільки аварій з автобусами .....
при союзі щоб сісти за кермо автобуса треба було 20 років без аварий на грузовому...
а зараз людей возять навіть такі яким велосипед неможливо довірити
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Почему до сих пор на наших дорогах ездят эти трупы ЗИЛ 130, 131, КРАЗ, КАМАЗ. А как же растаможка только Евро 5??? Как обычно, щикаладные вместо того чтобы сделать нормально, сделали какую то невменяемую показуху. Ну каким требованиям может соответствовать машина, которой 40 лет? Давайте уже или запретите эксплуатацию всех трупов до Евро 2 или разрешите разтаможку любых машин любых лет, так как ДАФ ХФ 95 Евро 2 намного безопаснее и меньше выбросов чем ЗИЛ 130 Евро -5!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтобус столкнулся с грузовиком на Ивано-Франковщине: один человек погиб, еще 10 получили травмы, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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