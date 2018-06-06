 Чиновник Госгеокадастра задержан на Донетчине при получении 6,4 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.





Чиновник требовал от частного предпринимателя 6 400 гривен за несоздание препятствий при регистрации и дальнейшем согласовании землеустроительной документации. Взяточника задержали в служебном кабинете непосредственно после получения оговоренной суммы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Госгеокадастра задержан на Луганщине за получение 30 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством).

Также читайте: Вымогательство за аренду земли на Харьковщине курирует руководитель местного Госгеокадастра Оберемок, - бизнесмен и волонтер Кожемяко