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 Чиновник Госгеокадастра задержан на Донетчине при получении 6,4 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Прокуратурой совместно с СБУ за получение взятки задержан начальник междугородного управления в гг. Краматорск и Дружковка Главного управления Госгеокадастра в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Чиновник Госгеокадастра задержан на Донетчине при получении 6,4 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Чиновник требовал от частного предпринимателя 6 400 гривен за несоздание препятствий при регистрации и дальнейшем согласовании землеустроительной документации. Взяточника задержали в служебном кабинете непосредственно после получения оговоренной суммы.

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Чиновник Госгеокадастра задержан на Донетчине при получении 6,4 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере сопряженное с вымогательством).

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Источник: https://censor.net.ua/p3070106
 
 
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пока лошкам вешают лапшу про "не дадим продавать землю" при чем друг другу,эту землю давно купили,те кто больше всего верещит
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