 Полиция в Хмельницком прекратила деятельность банды, которая собирала дань с перевозчиков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
Установлено, что члены группы "обложили" данью водителей всех маршрутных автобусов, которые были вынуждены, заезжая каждый раз на территорию автовокзалов, платить денежные средства в сумме 25 гривен за остановку, посадку и высадку пассажиров. Водителям, которые отказались выполнять такие преступные требования, члены группы повредили их транспортные средства: разбили окна, порезали колеса и запретили заезжать на территории автовокзалов. В результате своей деятельности злоумышленники ежемесячно с четырех автовокзалов областного центра получали 160 000 гривен, а за полгода их деятельности сумма достигла одного миллиона гривен.
Кроме того, пытаясь придать законность своим акциям, злоумышленники действовали под прикрытием общественной организации. В ходе проведенных обысков у членов преступной группы изъяли печать и удостоверение этой ГО.
Во время спецоперации работники полиции задержали двух ранее судимых жителей Хмельницкого, 42 и 43 лет, которые были организаторами группы, а также пять ее активных членов - ребят 20-25 лет спортивного телосложения, которые подыскивали сверстников для сбора "дани" и сами занимались вымогательством средств.
Во время ряда обысков, которые были одновременно проведены у членов группы, правоохранители изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, блокноты с учетными записями, а также пневматическое и холодное оружие, бить, кастеты, боевые патроны.
Сейчас правоохранители работают над установлением всех членов группы и их преступных связей. Также мужчин проверяют на причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории области.
Семь членов группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.