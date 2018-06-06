 Полиция в Хмельницком прекратила деятельность банды, которая собирала дань с перевозчиков. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

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Установлено, что члены группы "обложили" данью водителей всех маршрутных автобусов, которые были вынуждены, заезжая каждый раз на территорию автовокзалов, платить денежные средства в сумме 25 гривен за остановку, посадку и высадку пассажиров. Водителям, которые отказались выполнять такие преступные требования, члены группы повредили их транспортные средства: разбили окна, порезали колеса и запретили заезжать на территории автовокзалов. В результате своей деятельности злоумышленники ежемесячно с четырех автовокзалов областного центра получали 160 000 гривен, а за полгода их деятельности сумма достигла одного миллиона гривен.

Кроме того, пытаясь придать законность своим акциям, злоумышленники действовали под прикрытием общественной организации. В ходе проведенных обысков у членов преступной группы изъяли печать и удостоверение этой ГО.

Во время спецоперации работники полиции задержали двух ранее судимых жителей Хмельницкого, 42 и 43 лет, которые были организаторами группы, а также пять ее активных членов - ребят 20-25 лет спортивного телосложения, которые подыскивали сверстников для сбора "дани" и сами занимались вымогательством средств.







Во время ряда обысков, которые были одновременно проведены у членов группы, правоохранители изъяли деньги, полученные от преступной деятельности, блокноты с учетными записями, а также пневматическое и холодное оружие, бить, кастеты, боевые патроны.

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Сейчас правоохранители работают над установлением всех членов группы и их преступных связей. Также мужчин проверяют на причастность к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений на территории области.

Семь членов группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Расследование осуществляется в рамках уголовного производства, открытого по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.