 СБУ задержала в Мариуполе террориста "ДНР". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель Мариуполя в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где занимал "пост" разведчика. Находясь в составе "минометного расчета" террористов злоумышленник участвовал в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции.

Став свидетелем многочисленных преступлений против гражданского населения и мародерства со стороны террористов, житель Донетчины решил покинуть ряды бандформирования. Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинской власти территории.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.



