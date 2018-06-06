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Все про:боевик (16281) Мариуполь (3504) СБУ (12568)

 СБУ задержала в Мариуполе террориста "ДНР". ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что житель Мариуполя в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям, где занимал "пост" разведчика. Находясь в составе "минометного расчета" террористов злоумышленник участвовал в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции.

Став свидетелем многочисленных преступлений против гражданского населения и мародерства со стороны террористов, житель Донетчины решил покинуть ряды бандформирования. Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинской власти территории.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в Мариуполе. В рамках открытого уголовного производства задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

СБУ задержала в Мариуполе террориста ДНР 01
СБУ задержала в Мариуполе террориста ДНР 02

Источник: https://censor.net.ua/p3070082
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
І як наш форумчанин Шевченко знаходиться поруч з таким бидлом ?
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А от ти би вийшов один на один із справжнім яничаром Оттоманської імперії? Протримаєшся приблизно 3 секунди.
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Некоторое время боевик скрывался от правоохранительных органов на подконтрольной украинскому власти территории: https://censor.net.ua/p3070082

Это как понимать? Он от дырявых правоохранительных органов скрывался? Или от наших?
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Судя по импозантным галифе, этот сепар являлся как минимум командиром батальона.
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ничего. сейчас этот руснявый ляшок напишет заяву на шыкаладное сбу с просьбой считать его охранником блохпоста на дыре и переместителем грузов - торговым партньором лолиты маланской. И соевые его отпустят , потому что его ждут дома.
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Отпустят, к Голубану в часть примут служить. Верные кадры Лолите нужны.
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Вот ей богу, этой новости не читал, только название и дай угадаю - этот сепаротеррорюга дежурил на блок-посте.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ задержала в Мариуполе террориста "ДНР". ФОТО
 
 
 
 
 
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