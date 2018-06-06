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 Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев. ФОТО

В оккупированном гибридными войсками РФ Донецке произошло резонансное ДТП с участием одного из полевых командиров "ДНР".

Об этом сообщил в Facebook волонтер Анатолий Токарев, информирует Цензор.НЕТ.

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По его данным, авария случилась в районе площади Свободы - там столкнулись маршрутка и мотоцикл, которым управлял Владимир Жога (более известный по позывному Воха), возглавивший батальон "Спарта" после уничтожения предыдущего главаря "Моторолы" (Арсения Павлова).

Сам "Воха" сильно пострадал и был отправлен в реанимацию, а его спутница погибла на месте, пишет волонтер.

По сообщению оккупационных СМИ, террористу сделали ряд сложных операций и перевели в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. 

Главарь банды Спарта Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев 01Главарь банды Спарта Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев 02

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Главарь банды Спарта Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев 03

Источник: https://censor.net.ua/p3070075
 
   
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Судя по тому, сколько и какие железки висят на этом хЕрое, головы у него и вправду не было. Имбецил классический, хорошо бы выжил и посмотрел на жиСть с другой стороны. Идиоты, не понимают, что всё возвращается, праздник шакала - недолгая штука.
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Большинство людей не связывают между собой события их жизни , а значит не делают выводы! Им в голову не приходит мысль , что случившееся с ними есть возмездие или предупреждение свыше!
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Ватная вошь попала в реанимацию..а..ха..ха..ха
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют и прячут через Мальдіви на Панамскіх офшорах, а потом на эті деньгі випускают канфети в Ліпецку і платят налогі в Россію, а значіт делают торговлю на краві!
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что то крестов и наград маловато, надо же по больше а то свои зачмырят Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токараев - Цензор.НЕТ 8040
Дебил Бл........
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пусть на лифте ездит , тогда в реанимацию не попадет Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токараев - Цензор.НЕТ 6054
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правильно, моторыла без реанимации обошелся!
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Сподіваюсь, що якщо і виживе - весь остаток життя буде срати під себе..
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В "лугандонии" очередная зачистка...?!... Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токараев - Цензор.НЕТ 7872
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пузо в крестах-голова в кустах. Как же полюбляют эти имбицилы обвешивать себя "левыми" побрякушками! Совок на генном уровне.
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Чому всі донецькі баби фарбуються у радикально чорний або радикально білий колір?
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Тоже заметил. Если сажевый черный цвет волос - то скорее всего ОРДЛО
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"Владимир Жога (более известный по позывному Воха)"

Позывной "Жопа" больше бы подошло. Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токараев - Цензор.НЕТ 1607
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спасибо...(это Небесам... они все помнят)
нехай от вохи
останется....немнохо
и не на долхо
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Воха! Не отставай!
А то Моторыло уже там вовсю пыжит твою "спутницу" пока ты телепаешься между небом и землей...
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уже это очкочленец не воха, он обычная полу зажмуренная мандавоха.
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так все руские свинособаки карликовые пигмеи. Они высокими не вырастают, мешает наследственный алкоголизм, плохой климат и недостаточное питание.
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на лифте безопаснее ездить, правда моторылла? Ватажок банди "Спарта" Воха потрапив до реанімації через ДТП в окупованому Донецьку, - волонтер Токарев - Цензор.НЕТ 7607
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлаварь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев. ФОТО
 
 
 
 
 
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