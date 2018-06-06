 Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook волонтер Анатолий Токарев, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, авария случилась в районе площади Свободы - там столкнулись маршрутка и мотоцикл, которым управлял Владимир Жога (более известный по позывному Воха), возглавивший батальон "Спарта" после уничтожения предыдущего главаря "Моторолы" (Арсения Павлова).
Сам "Воха" сильно пострадал и был отправлен в реанимацию, а его спутница погибла на месте, пишет волонтер.
По сообщению оккупационных СМИ, террористу сделали ряд сложных операций и перевели в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Дебил Бл........
Позывной "Жопа" больше бы подошло.
нехай от вохи
останется....немнохо
и не на долхо
А то Моторыло уже там вовсю пыжит твою "спутницу" пока ты телепаешься между небом и землей...