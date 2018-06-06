 Главарь банды "Спарта" Воха попал в реанимацию из-за ДТП в оккупированном Донецке, - волонтер Токарев. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook волонтер Анатолий Токарев, информирует Цензор.НЕТ.

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По его данным, авария случилась в районе площади Свободы - там столкнулись маршрутка и мотоцикл, которым управлял Владимир Жога (более известный по позывному Воха), возглавивший батальон "Спарта" после уничтожения предыдущего главаря "Моторолы" (Арсения Павлова).

Сам "Воха" сильно пострадал и был отправлен в реанимацию, а его спутница погибла на месте, пишет волонтер.

По сообщению оккупационных СМИ, террористу сделали ряд сложных операций и перевели в отделение реанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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