 Голосующий за четырех Кацуба и беседа "Оппоблока" , - день работы ВР 6 июня. ФОТОрепортаж

После выступления народных депутатов в начале заседания Рады, народные избранники продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.

По состоянию на конец сегодняшнего пленарного заседания нардепы смогли рассмотреть 1871 поправку из 1927.

Закрывая пленарное заседание, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что завтра, 7 июня, на утреннем пленарном заседании состоится голосование за законопроект об Антикоррупционном суде.

Стоит отметить, что украинцев призвали прийти в четверг, 7 июня, под ВР на митинг в поддержку законопроекта об Антикоррупционном суде: "Назад дороги нет, мы должны перейти к новым правилам игры".

Вместе с тем, в кулуарах Верховной Рады нардеп (НФ) Антон Геращенко заявил: "Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью".

Также сегодня стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. В связи с этим, представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Вадим Денисенко (БПП) заявил: "В Раде есть голоса для отставки Данилюка".

День работы ВР 6 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады 6 июня.

Глава фракции БПП Артур Герасимов и Александр Долженков ("Оппоблок").

Александр Дубинин (внефракционный) в футболке с надписью "#FreeSentsov".

Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") здоровается с коллегой.

Трибуна и президиум ВР: спикер ВР Андрей Парубий (стоит в президиуме) общается с Владиславом Голубом (внефракционный, стоит под президиумом в белом реглане) и Сергеем Власенко ("Батькивщина", стоит под президиумом и показывает на часы).

Иван Мирный ("Оппоблок", слева) с коллегой.

Беседа нардепов в секторе "Оппоблока": Юрий Мороко ("Оппоблок", сидит вполоборота, первый слева в верхнем ряду), Владимир Гусак ("Оппоблок", крайний справа в верхнем ряду), Юрий Воропаев ("Оппоблок", сидит, первый слева в нижнем ряду), Сергей Матвиенков ("Оппоблок", крайний справа в нижнем ряду).

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (БПП) представляет с трибуны Рады законопроект об Антикоррупционном суде.

Владимир Кацуба ("Видродження") проголосовал за себя и четверых своих коллег.

В частности, нардеп проголосовал за Олега Кулинича ("Видродження"), Виктора Остапчука ("Видродження") и еще двух народных избранников.

В это время Рада продолжала рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк беседует с коллегой по фракции Аленой Бабак.

Александра Кужель ("Батькивщина") покидает сессионный зал.

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко (справа) беседует с представителем президента Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).

Жестикуляция спикера Парубия.

Фото: Цензор.НЕТ.