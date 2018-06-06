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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Голосующий за четырех Кацуба и беседа "Оппоблока" , - день работы ВР 6 июня. ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 мая, в Раде состоялось лишь утреннее пленарное заседание. После обеда нардепы традиционно будут работать в комитетах.

После выступления народных депутатов в начале заседания Рады, народные избранники продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде

По состоянию на конец сегодняшнего пленарного заседания нардепы смогли рассмотреть 1871 поправку из 1927. 

Закрывая пленарное заседание, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что завтра, 7 июня, на утреннем пленарном заседании состоится голосование за законопроект об Антикоррупционном суде.

Стоит отметить, что украинцев призвали прийти в четверг, 7 июня, под ВР на митинг в поддержку законопроекта об Антикоррупционном суде: "Назад дороги нет, мы должны перейти к новым правилам игры"

Вместе с тем, в кулуарах Верховной Рады нардеп (НФ) Антон Геращенко заявил: "Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью".

Также сегодня стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. В связи с этим, представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Вадим Денисенко (БПП) заявил: "В Раде есть голоса для отставки Данилюка". 

День работы ВР 6 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 01

Пленарное заседание Верховной Рады 6 июня.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 02

Глава фракции БПП Артур Герасимов и Александр Долженков ("Оппоблок").

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 03

Александр Дубинин (внефракционный) в футболке с надписью "#FreeSentsov". 

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 04

Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") здоровается с коллегой.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 05

Трибуна и президиум ВР: спикер ВР Андрей Парубий (стоит в президиуме) общается с Владиславом Голубом (внефракционный, стоит под президиумом в белом реглане) и Сергеем Власенко ("Батькивщина",  стоит под президиумом и показывает на часы).

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 06

Иван Мирный ("Оппоблок", слева) с коллегой. 

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 07

Беседа нардепов в секторе "Оппоблока": Юрий Мороко ("Оппоблок", сидит вполоборота, первый слева в верхнем ряду), Владимир Гусак ("Оппоблок", крайний справа в верхнем ряду), Юрий Воропаев ("Оппоблок", сидит, первый слева в нижнем ряду), Сергей Матвиенков ("Оппоблок", крайний справа в нижнем ряду). 

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 08

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (БПП) представляет с трибуны Рады законопроект об Антикоррупционном суде.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 09

Владимир Кацуба ("Видродження") проголосовал за себя и четверых своих коллег.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 10

В частности, нардеп проголосовал за Олега Кулинича ("Видродження"), Виктора Остапчука ("Видродження") и еще двух  народных избранников.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 11

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 12

В это время Рада продолжала рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде. 

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 13

Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк беседует с коллегой по фракции Аленой Бабак.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 14

Александра Кужель ("Батькивщина") покидает сессионный зал.

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 15

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко (справа) беседует с представителем президента Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).

Голосующий за четырех Кацуба и беседа Оппоблока , - день работы ВР 6 июня 16

Жестикуляция спикера Парубия.

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/p3070060
 
 
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"Кнопкодавство" як процвітало, так і процвітає.. Нічого не зроблено для чесного та персонального голосування.. Чим теперішні "кнопкодави" кращі або гірші "кнопкодавів" часів овоча?
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три калеки в два ряда...
кого там просят-требуют-умоляют... поддержать антикоррупционный закон?
этих нищих душой миллионеров
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а на последнем фото можно увидеть, как шлюха парубий делает свое любимое КУ.
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Очень хочется вытащить этих скотов за ноги на площадь, заголить их жирные жопы и выпороть, как галимых саботажников!
Устроили себе гламурно-жлобский клуб за наш счёт - и в х...й не дуют. Одно другого гаже...
И эти люди(?) устанавливают нам правила жизни!
Противно как-то на душе...
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.............................................така рада - це сором України.................................................................
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГолосующий за четырех Кацуба и беседа "Оппоблока" , - день работы ВР 6 июня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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