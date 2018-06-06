 Голосующий за четырех Кацуба и беседа "Оппоблока" , - день работы ВР 6 июня. ФОТОрепортаж

После выступления народных депутатов в начале заседания Рады, народные избранники продолжили рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.
По состоянию на конец сегодняшнего пленарного заседания нардепы смогли рассмотреть 1871 поправку из 1927.
Закрывая пленарное заседание, спикер ВР Андрей Парубий заявил, что завтра, 7 июня, на утреннем пленарном заседании состоится голосование за законопроект об Антикоррупционном суде.
Стоит отметить, что украинцев призвали прийти в четверг, 7 июня, под ВР на митинг в поддержку законопроекта об Антикоррупционном суде: "Назад дороги нет, мы должны перейти к новым правилам игры".
Вместе с тем, в кулуарах Верховной Рады нардеп (НФ) Антон Геращенко заявил: "Конечную редакцию закона об Антикоррупционном суде комитет будет готовить вечером-ночью".
Также сегодня стало известно, что премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду на увольнение с должности министра финансов Александра Данилюка. В связи с этим, представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Вадим Денисенко (БПП) заявил: "В Раде есть голоса для отставки Данилюка".
День работы ВР 6 июня в объективе парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 6 июня.
Глава фракции БПП Артур Герасимов и Александр Долженков ("Оппоблок").
Александр Дубинин (внефракционный) в футболке с надписью "#FreeSentsov".
Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") здоровается с коллегой.
Трибуна и президиум ВР: спикер ВР Андрей Парубий (стоит в президиуме) общается с Владиславом Голубом (внефракционный, стоит под президиумом в белом реглане) и Сергеем Власенко ("Батькивщина", стоит под президиумом и показывает на часы).
Иван Мирный ("Оппоблок", слева) с коллегой.
Беседа нардепов в секторе "Оппоблока": Юрий Мороко ("Оппоблок", сидит вполоборота, первый слева в верхнем ряду), Владимир Гусак ("Оппоблок", крайний справа в верхнем ряду), Юрий Воропаев ("Оппоблок", сидит, первый слева в нижнем ряду), Сергей Матвиенков ("Оппоблок", крайний справа в нижнем ряду).
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (БПП) представляет с трибуны Рады законопроект об Антикоррупционном суде.
Владимир Кацуба ("Видродження") проголосовал за себя и четверых своих коллег.
В частности, нардеп проголосовал за Олега Кулинича ("Видродження"), Виктора Остапчука ("Видродження") и еще двух народных избранников.
В это время Рада продолжала рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде.
Глава фракции "Самопомич" Олег Березюк беседует с коллегой по фракции Аленой Бабак.
Александра Кужель ("Батькивщина") покидает сессионный зал.
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко (справа) беседует с представителем президента Порошенко в Раде Ириной Луценко (БПП).
Жестикуляция спикера Парубия.
Фото: Цензор.НЕТ.
кого там просят-требуют-умоляют... поддержать антикоррупционный закон?
этих нищих душой миллионеров
Устроили себе гламурно-жлобский клуб за наш счёт - и в х...й не дуют. Одно другого гаже...
И эти люди(?) устанавливают нам правила жизни!
Противно как-то на душе...