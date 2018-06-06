 Дело "титушковода" Крысина: суд отказал адвокатам в отводе судьи Леонтюк. ФОТОрепортаж

Как сообщает из зала суда корреспондент Цензор.НЕТ, сторона защиты утверждает, что судья Леонтюк неправильно сообщала адвокатам о запланированных судебных заседания по делу и поэтому считает обоснованным трехразовое отсутствие защитников в суде.

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Также адвокат ходатайствовала о передаче дела в Шевченковский суд.

Прокуроры в свою очередь отметили, что все три адвоката были заблаговременно уведомлены о расписании заседаний, и что они ставили свою подпись в соответствующем документе.

Также им на адрес проживания и работы направлялись уведомления о месте и времени заседаний, а следовательно по мнению прокуратуры они сознательно не приходили, надеясь, что их подзащитного отпустят 29 мая из под стражи.

Заслушав все стороны суд отказал в удовлетворении ходатайства об отводе.

Следующее заседание, которое будет вести судья Леонтюк, состоится 8 июня.



Адвокат Татьяна Гнатюк





Прокуроры Донской и Малашич



Мать и вдова Вячеслава Веремия



Судья Просалова

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, после чего Генеральная прокуратура, которая просила для него шесть лет лишения свободы, подала апелляцию на решение суда. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.