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Все про:Житомирщина (564) коррупция (7135) Луценко (7031) ГФС (2596)

 Прокуратура проводит обыски у руководителей ГФС Житомирщины, - Луценко. ФОТО

Прокуратура проводит обыск у руководителей Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области", - написал Луценко, добавив фото помещения с разложенными на мебели и полу купюрами по 200 и 500 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2017 году в Украине наказали 1700 коррупционеров, - Луценко

Прокуратура проводит обыски у руководителей ГФС Житомирщины, - Луценко 01

Прокуратура проводит обыски у руководителей ГФС Житомирщины, - Луценко 02

Источник: https://censor.net.ua/p3070005
 
 
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разложил ровным слоем.... - может будет там 3 - 5 тыс, если в долларах... Прокуратура проводить обшуки у керівників ДФС Житомирщини, - Луценко - Цензор.НЕТ 6587

Понты на ровном месте - может это личные деньги...

Ты доказательства выложи чухонец, что эти деньги не законны....
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Законны, конечно.
У всех мусоров и налоговиков жёны и мужья становятся очень талантливыми бизнесменами, а мамы-пенсионерки - блестящими инвесторами в недвижимость.
Вероятно мусарня и налоговая проводят эффективные тренинги по предпринимательству и инвестициям, а сами ж мусора и налоговики не могут заниматься бизнесом - вот и учат своих родственников
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Га-га-га, а помните этот цирк с *им нужно поднять зарплаты, а то они взятки брать будут*? Подняли. А они пуще прежнего берут.
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Та отож.

Треба було з підняттям зарплати одразу й строк за хабарництво підвищувати кратно з обов'язковою конфіскацію у всієї родини.
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Якось бідненько Прокуратура проводить обшуки у керівників ДФС Житомирщини, - Луценко - Цензор.НЕТ 940
Мабуть свої розклав Прокуратура проводить обшуки у керівників ДФС Житомирщини, - Луценко - Цензор.НЕТ 8673
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А как там кабинеты в ДФС Украины в Киеве ?
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Цей маланець Луценко краще би похвастався скільки за 4 роки на нари посадила влада майдану казнокрадів та зазначив на які терміни. А так це - картинки для лохів, щоб прицмокнули ось який херой Луценко. Коли казнокради відкупляються від суддів легким переляком та кейсом зелених - то вся ця вистава коту під хвіст і вже тільки викликає злий сміх у народу.
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Мабуть хтось с сотрудников,боявся,що вдома хранить опасно свои сбережения, накопленные бабушкой.Тому хранил в сейфе на работе
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокуратура проводит обыски у руководителей ГФС Житомирщины, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
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