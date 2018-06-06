 Прокуратура проводит обыски у руководителей ГФС Житомирщины, - Луценко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области", - написал Луценко, добавив фото помещения с разложенными на мебели и полу купюрами по 200 и 500 гривен.
Понты на ровном месте - может это личные деньги...
Ты доказательства выложи чухонец, что эти деньги не законны....
У всех мусоров и налоговиков жёны и мужья становятся очень талантливыми бизнесменами, а мамы-пенсионерки - блестящими инвесторами в недвижимость.
Вероятно мусарня и налоговая проводят эффективные тренинги по предпринимательству и инвестициям, а сами ж мусора и налоговики не могут заниматься бизнесом - вот и учат своих родственников
Треба було з підняттям зарплати одразу й строк за хабарництво підвищувати кратно з обов'язковою конфіскацію у всієї родини.
Мабуть свої розклав