 Прокуратура проводит обыски у руководителей ГФС Житомирщины, - Луценко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Чистим кабинеты руководства ГФС Житомирской области", - написал Луценко, добавив фото помещения с разложенными на мебели и полу купюрами по 200 и 500 гривен.

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