 Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Роман Лихачев в Facebook.
"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал он.
Лихачев уверен, что суицид активиста грубо и цинично инсценирован.
"Николай Бычко был активным членом громады Эсхара и основным администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". В группе он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка, борьбе с фактами коррупции. Последний его пост (в Facebook. - Ред.) был посвящен реконструкции родника за счет средств местных жителей. Кроме того, молодой человек не раз поднимал проблему загрязнения местных водоемов компанией "АВА Сервис 2017" в очистные сооружения КП "Вода Эсхара", принимал участие в рассмотрении резонансных вопросов на сессии громады. 16 мая он написал, что для выявления возможных нарушений, которые были установлены в том числе и их инициативной группой в Эсхар приезжала экологическая комиссия", - сообщил правозащитник.
Когда его спросили как ему удалось победить коррупцию, то Бокасса ответил: "Я взятки принимаю самими коррупционерами, и готовлю их себе на ужин (дело было как раз за ужином)...не хотите еще кусочек мяса? "
А в Корее Президентоы через одного за коррупционеры...
для безбожника вопрос только в цене вопроса
Порох - мудак, если что.
А от президента только бла-бла вместо реальной борьбы с коррупцией. Да он по сути и является гарантом коррупции.
10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;
11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;
14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
Фима Звягильский удрал в Израиль,не подскажете?
А громадянським суспільством бидло стати не хоче? Щоб не скиглити, а не приховувати свою позицію на вулиці, хочаб?
Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
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И как идет расследование? Хотя вполне возможно этих бандюков крышуют правоохранители и вряд ли это дело будет раскрыто также как и дело Николая Бычко. С такими деятелями как Луценко и Аваков беспредельщики всегда найдут себе крышу, были бы деньги.