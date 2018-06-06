 Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Роман Лихачев в Facebook.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал он.



Фото: Лихачев/Facebook

Лихачев уверен, что суицид активиста грубо и цинично инсценирован.

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"Николай Бычко был активным членом громады Эсхара и основным администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". В группе он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка, борьбе с фактами коррупции. Последний его пост (в Facebook. - Ред.) был посвящен реконструкции родника за счет средств местных жителей. Кроме того, молодой человек не раз поднимал проблему загрязнения местных водоемов компанией "АВА Сервис 2017" в очистные сооружения КП "Вода Эсхара", принимал участие в рассмотрении резонансных вопросов на сессии громады. 16 мая он написал, что для выявления возможных нарушений, которые были установлены в том числе и их инициативной группой в Эсхар приезжала экологическая комиссия", - сообщил правозащитник.