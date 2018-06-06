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 Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник. ФОТО

Во вторник, 5 июня, вечером в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным местного активиста по борьбе с коррупцией Николая Бычко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил правозащитник Роман Лихачев в Facebook.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - написал он.

Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник 01
Фото: Лихачев/Facebook

Лихачев уверен, что суицид активиста грубо и цинично инсценирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начальника одного из райотделов полиции на Херсонщине нашли мертвым, - полиция

"Николай Бычко был активным членом громады Эсхара и основным администратором группы "Инициативная молодежь Эсхара". В группе он выкладывал посты о развитии и жизни родного поселка, борьбе с фактами коррупции. Последний его пост (в Facebook. - Ред.) был посвящен реконструкции родника за счет средств местных жителей. Кроме того, молодой человек не раз поднимал проблему загрязнения местных водоемов компанией "АВА Сервис 2017" в очистные сооружения КП "Вода Эсхара", принимал участие в рассмотрении резонансных вопросов на сессии громады. 16 мая он написал, что для выявления возможных нарушений, которые были установлены в том числе и их инициативной группой в Эсхар приезжала экологическая комиссия", - сообщил правозащитник.

Под Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069952
 
 
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То все не разделенная любовь виновата.Молодой,горячий.
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Вороненков удрал в Киев,а через 2 дня Жириновский в эфире у Соловьева сказал : он труп...,Совпадение? Не думаю..
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богом забытый поселок,алкаши и наркоманы,тэс,дышашая на ладан и ноль перспективы для развития,время там остановилось
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Коррупцию победил в Мировой истории только один человек...Бенито Муссолини,правда при этом он замочил в сортире 2 миллиона итальянцев
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ещё был Фидель, 300 000 за пару дней и коммунизм на 70 лет..
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А потом комиссар Котанио с ней боролся, но проиграл.
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Про генерала Бокассу забыл
Когда его спросили как ему удалось победить коррупцию, то Бокасса ответил: "Я взятки принимаю самими коррупционерами, и готовлю их себе на ужин (дело было как раз за ужином)...не хотите еще кусочек мяса? "
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Ще Гітлер.Франко.Піночет і багато інших патріотів своїх країн
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А что ж Чили не стала второй Южной Кореей?
А в Корее Президентоы через одного за коррупционеры...

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По сравнению с остальным континентом колумбий-венесуэл-гондурасов это Южная Корея
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Та не так уж и победил. Під Харковом знайшли повішеним місцевого активіста Миколу Бичка, який боровся з корупцією, - правозахисник - Цензор.НЕТ 8153 Коррупцию нельзя победить один раз и навсегда: победил и успокоился. С ней нужно бороться всегда и нельзя расслабляться.
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коррупция интернациональна: "раз Бога нет - можно украсть. Само собой, по-умному..."
для безбожника вопрос только в цене вопроса
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При чому тут СБУ та прокуратура? Чи ти до себе кличеш?
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С 1917 по 1923 год в сссрк погибло 30 миллионов красных белых эссеров кадетов офицеров капиталистов фабрикантов помещиков Баринов и прочий сброд...,а что толку? Під Харковом знайшли повішеним місцевого активіста Миколу Бичка, який боровся з корупцією, - правозахисник - Цензор.НЕТ 8868
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Сброд? Ты предпринимателей , офицеров называешь сбродом?! А на смену им пришли кто?! Хуйловцы - от Ленина до вовки . Нищие мозгами и генетические уроды, которые давят и сеичас порядочных и с мозгами, заменяя их на мразь. Мразью легче управлять, мразь не кинется защищать свои права и достоинства, потому что их у мразей нет и другим не позволят.
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И ПРОЧИЙ СБРОД ,предпринимателей я указал раньше...я слепой и то вижу
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Senator S 01a656ec "Прочий сброд" - это вы имели виду - крестьянство? Или людей вся вина которых была в том, что папы или мамы были из "благородных" - не сморкались в шторы и не разговаривали с людьми при помощи матерка и имели за спиной гимназию или реальное училище?
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Ну конечно, под сбродом понимаются люди не голубых кровей, не белой кости, те с которыми на заднем дворе хозяева жизни творили разные чудеса.
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Все потому что у нас невежество и наглость в почете.
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Погоди...помещиков надо было ликвидировать это однозначно, тех кто отстаивал дворянские привелегии до кучи, левые эсеры такие же беспредельщики как и большевики и их не жалко, монархистов и кадетов тех вообще в первую очередь как украинофобов...под вопросом анархисты, правые эсеры...украинские социалисты тоже вопрос в связи с умышленным развалом армии приведшим к большевисткой оккупации...
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Речь Брежнева Леонид Ильич, скажите кого вам, в таком случае было бы жалко? Только себя?
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узнаваемый приемчик наших соседей..., "харьковские власти" быстро учатся, благо, граница-то рядом...
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Касьянова с его беспилотниками для армии тоже прихватывать и идти проспаться?
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Всіх вас переб'ють, перевішають, перестріляють, передушать, переріжуть - ви ж хохли. Якась дурепа на форумі побажає замордованому "царства небесного" і на цьому суспільний резонанс завершиться.
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70 лет советской власти и 20 после превратили людей методом селекции в подлых, глупых, преступных, завистливых существ! Ничего личного - закон природы
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Который уже по счету? Каждый день убийствоПолиция на приезжала почти час... Ета власть конченная. Не имеет права в будущем вообще идти на выборы.
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После революции (которая типа против коррупции) против этой самой коррупции бороться стало опасно для здоровья. Совсем молодой пацан. Куда мы катимся...
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Революция закончилась контрреволюцией- дело не было доведено до конца. Результат революции смена гос-строя (собственность и система распределения дохода в государстве). Олигархический капитализм в Украине. В России государственный капитализм- превратившийся в империалистическую форму
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хватит революций. Ты обычный запивало, думаешь тебя кто то подержит, после такого кидалова? Сомневаюсь, максимум сотня на майдане. Люди отвернулись от таких как ты
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В последнее время мне стало казаться, что эта революция (в той форме, в какой она была) вообще была ошибкой, инспирированной кацапами (судя по результатам) с использованием одного очень мутного сектора, непонятно откуда появившегося и так же тихо практически сошедшего на нет в настоящее время. А вообще пора завязывать с майданами, умные учатся на чужих ошибках...
Порох - мудак, если что.
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Нужно объявлять войну коррупционерам-убийцам и массово делать с ними то что они сделали с Николаем Бычко.
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Все просто. Про каждого корупционера надо сразу выкладывать данные в интернет, от туда никуда не денутся.
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Так, так, вони Інтернету так бояться, як заєць бубна.
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Гепа Допы Харьков и область сколько лет имеют?Они искоренят,ждите карман ШИРЕ
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Ужас. И это подтверждение что коррупция в Украине рулит и идет на все чтобы ей никто не мешал. С неугодными не церемонятся. Мрази.

А от президента только бла-бла вместо реальной борьбы с коррупцией. Да он по сути и является гарантом коррупции.
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а где й президента в обязанностях борьба с коррупцией?може то другие органы должны работать?не?
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Президент назначает силовой блок. Все, кто должны бороться с коррупцией назначены ним лично.
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президент не назначает весь силовой блок-то ты брешешь.

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;
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И.О премьер министра Украины миллиардер герой Украины на шахтерских жизнях Ефим Звягильский в 1993 году с трибуны ВР сказал : всё давно продано и украдено до нас.....
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А почему
Фима Звягильский удрал в Израиль,не подскажете?
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Срочно выписать себе комиссара Катани из Италии и знаменитую Прокуроршу Судью Карлу дель Понте из Швейцарии,коррупция сдохнет за сутки...
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С начало самоубийство режиссера, а сейчас этого борца, все занимались хорошим и общим делом, но жизнь их короткая.
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На жаль, багато українців не можуть жити чесно. Хоч пару рулонів туплетного паперу, але стирити у держави...
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Багато українців вірять що просто "повертають своє"...
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Много украинцев честно живут, на зарплату и на подработку. Нет дома работа или не рентабельная, в Польшу. Хули виноваты иди в опу
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Орендувати на рік Китайський уряд. П'ятсот тисяч чинуш-корупціонерів-бандюганів розстріляють і буде порядок.
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Специально для скавчащих профессиональных плакальщиц. В ваши дурнуватые головы не приходит мысль, что до настоящего времени Украина представляла собой две не равные стороны одного целого, где одна из сторон начиная с 90х привыкла только брать и ни чего взамен стране и обществу не отдавать. Благодаря народу Украины зажглись и зажигаются все больше огоньков освещающих эти прожорливые морды и пока не будет столько света, что ни одна харя не останется в тени, будет и сопротивление и убийства активистов. А огоньки эти разносятся все больше и дальше в том числе и благодаря, пусть и не идеальной, однако идущей в правильном направлении политики Украины. А вешать всех собак на дну сторону или человека.... совсем ума нет? Один в поле не воин, а с гнидами всепропальцами и врагов не надо.
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Не треба зайве хвилюватися - все буде добре. Перший номер Реала під час візиту на віллу бачив короля Іспанії.
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Бидло з переляку збилось водинтур і побігло за добре відомим пройдисвітом. Але за чотири роки бидло зрозуміло, що їх ведуть зовсім не туди, куди обіцяли, а на шкуродерню. Вже видно, що з стада висмикують найкращіх, а для сміливих і відданих влаштували бійні в штучних казанах. Але бидло лише скиглить.
А громадянським суспільством бидло стати не хоче? Щоб не скиглити, а не приховувати свою позицію на вулиці, хочаб?
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ХНР вирішила не віддавати ОНР пальму першості у питанні кацапосепаратизму
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Знову інсценіровка самогубства. Вчора режисер Леонід Кантор "застрелився" а через 5 днів прем'єра його фільму "Міф" у Парижі. Питання хто буде стрілятися перед прем'єрою свого фільму??
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Задайте себе вопрос: А почему эти инсценировщики не боятся подчиненных Авакова, Луценко и украинских судов? Ответ очевиден - отсутствие результатов профессиональной работы.
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Антип, ти страждаєш плосколобієм. Повісити активісти і сказати, що він покінчив життя самогубством - це і є результат "профессиональной работы".
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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30 марта 2018 года В Киеве на базе Святошинского озера №15 во время ночного дежурства неизвестные убили активиста ГО "Беличанский рыбак" Николая Ярему.

Перед этим активисты ГО "Беличанский рыбак" пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием не допустить кровопролития из-за попытки рейдеров захватить Святошинские озера.
__________________________
И как идет расследование? Хотя вполне возможно этих бандюков крышуют правоохранители и вряд ли это дело будет раскрыто также как и дело Николая Бычко. С такими деятелями как Луценко и Аваков беспредельщики всегда найдут себе крышу, были бы деньги.
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война против инициативных и патриотов поднялась во весь рост, бандитско-ментовский спрут зачищает раздражителей перед "правильными" выборами.
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Патріотів викрадають і вбивають як під час Майдану бо при владі ригоанал пєця -ірод мальдівсько-оффшорний. Спадковість влади зберіглася- ті самі методи, те саме лицемірство, цинізм, беззаконня і свавілля Системи. Той самий олігархічний криміналітет при владі
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б-дь какой ужас. Самое главное я уверен что все знают кто главный подозреваемый. Как были преступники у власти так и остались.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПод Харьковом нашли повешенным местного активиста Николая Бычко, который боролся с коррупцией, - правозащитник. ФОТО
 
 
 
 
 
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