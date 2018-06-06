 Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 чел., из них от ГСЧС 22 ед. тех. и 130 чел.

Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи.

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Кроме того в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чонобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).



Фото: пресс-служба ГСЧС

Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.