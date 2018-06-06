 Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 чел., из них от ГСЧС 22 ед. тех. и 130 чел.
Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).
Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи.
Кроме того в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).
В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).
На промышленной площадке Чонобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).
Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.
Это наверное Григорович свой Сталкер 2 пиарит.
Пожежа не остання.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-44375930
Там все видно...
Лес вырезают гектарами под ноль)))
Якобы унечтожен пожаром...
Куда этот лес девается угадайте сами....
хозяин ЗОНЫ...
Есть такое лицо)
Под ним и вылов рыбы в пром маштабах...и метал...
Были и строй материалы...но уже все разобрали...
32 года каждой весной и осенью по всей Украине сами же украинцы устраивают маленькие пожары. С момента аварии на Чернобыле 64 сезона пожаров, костров, сжигания мусора, листьев, травы. Тотально, повсеместно. Неделями стоит смог в городах и селах. Радиация, почти вся таблица Менделеева, смог, гарь - это везде, на улице, в домах, еде, легких.
И всем пофиг. 64 сезона поднятия всего с земли и упоенного вдыхания этого.
Но стоило загореться 10 га в Чернобыле, так тут же - всем закрыть окна, сидеть дома, мне кум брата жены написал! И понеслись белки-истерички по Фейсбуку.
Если вы так беспокоитесь о своем здоровье, то лучше дрючьте соседей и звоните пожарным когда рядом с вами горит. Это намного опасней для вас и вашей семьи
Отсюда: www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/78347.html
У місті Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).
У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24.1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год).
На промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50.7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).
Филипп Духлий