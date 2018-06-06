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Все про:пожар (3215) ЧАЭС (336) ГСЧС (1539)

 Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Чернобыльской зоне по состоянию на 6:00, по данным авиаразведки, наблюдаются отдельные очаги горения и задымления на площади около 5 га.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 35 ед. тех. и 150 чел., из них от ГСЧС 22 ед. тех. и 130 чел.

Авиацией ГСЧС с начала работ осуществлено 27 сбросов (114 тонн) из них самолетами АН-32П осуществлено 10 сбросов воды (80 тонн), вертолетом Ми-8 осуществлено 17 сбросов воды (34 тонны).

Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС 01

Силы и средства сосредоточены в районе с. Копачи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС. ФОТО

Кроме того в ГСЧС сообщили, что радиационный фон в Киеве составляет 11 мкР / час (безопасный уровень - до 30 мкР / ч).

Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС 02

В городе Чернобыль радиационный фон составляет 22,45 мкР / ч (безопасный уровень - до 50 мкР / ч).

На промышленной площадке Чонобыльской АЭС радиационный фон составляет 44,27 мкР / ч (безопасный уровень - до 140 мкР / ч).

Тушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС

Напоминаем, что 5 июня в 10:10 в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га.

Источник: https://censor.net.ua/p3069950
 
 
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Бред какой-то: в Киеве и в Чернобыле- разный уровень "безопасного" радиационного фона.... Вроде как давно не при совке живем, а методы одурачивания всё те же.
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Шоколадная банда врет как всегда. Конечно же радиационный фон повышен - ведь если горят деревья, которым больше 40-50 лет, то продукты их горения будут содержать радиацию.
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Та да. В многомиллионном Киеве ни у кого нет дозиметров кроме ГСЧС.
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Уже с "рыжего леса" мутантов набижало жуть
Это наверное Григорович свой Сталкер 2 пиарит.
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Передавали, що ліс підпалили. Начебто були знайдені смолоскипи.
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Ксения, я тільки що розмовляв з товаришем... Він працює в тій зоні... Спитав про "підпал". Він тільки посміявся. Сказав - якщо підпал, то Петрука (бугра" головного в зоні), треба "брать за задницю", бо він має "навар" від крадіжок лісу, а "кінці в воду ховає...", списуючи на пожежі...
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холодний ты о чем , ничего не понял .. чё пишешь , пиво пьешь ?
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хм, первая новость не о положении на фронте? Погибшие воскресли, тролли возрадовались.
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Запалили кацапи. Пожежу явно привязали до прогнозу погоди. Мало розгорітися і сьогодні, сильний північний вітер мав би нести продукти горіння іна Київ. Але МНСники молодці. Вчасно впоралися. Ставимо "+".
Пожежа не остання.
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у жоппоблока есть традиция , каждый год - 6 июня ходить в лес в Чернобыле и поджигать лес .... чтобы потом разгонять инфу на аналах интер и срана юа чтобы все уезжали и закрывали окна ... и богуцкая вчера высерла , куда смотрит СБУ ... все умрём .. ходила по соседям закрывала форточки
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Хуже горящего леса под Чернобылем может быть, например, такое состояние детской клиники Охматдет...
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Если шоколадная банда сказала, что радиационный фон не повышен, значит повышен однозначно.
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Но словам святой девы с косой в волосах верим беспрекословно.
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шоколадная банда там строит могильник .. ей невыгодно такой страдать ерундой ... жоппоблок быкует , у них традиция зраду заводить каждый год на 6 июня
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Ездим через год на гробки в зону...
Там все видно...
Лес вырезают гектарами под ноль)))
Якобы унечтожен пожаром...
Куда этот лес девается угадайте сами....
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И кто же это сделал?))))

хозяин ЗОНЫ...
Есть такое лицо)
Под ним и вылов рыбы в пром маштабах...и метал...
Были и строй материалы...но уже все разобрали...
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Ну, как бы, карпатские леса -- тоже вроде как государству принадлежат. Однако -- государство ли вырубает там лес и продает? Чудится мне, что не оно.
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Дон'т паник!

Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні триває, радіаційний фон не перевищено, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8936

Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні триває, радіаційний фон не перевищено, - ДСНС - Цензор.НЕТ 891132 года каждой весной и осенью по всей Украине сами же украинцы устраивают маленькие пожары. С момента аварии на Чернобыле 64 сезона пожаров, костров, сжигания мусора, листьев, травы. Тотально, повсеместно. Неделями стоит смог в городах и селах. Радиация, почти вся таблица Менделеева, смог, гарь - это везде, на улице, в домах, еде, легких.

И всем пофиг. 64 сезона поднятия всего с земли и упоенного вдыхания этого.

Но стоило загореться 10 га в Чернобыле, так тут же - всем закрыть окна, сидеть дома, мне кум брата жены написал! И понеслись белки-истерички по Фейсбуку.

Если вы так беспокоитесь о своем здоровье, то лучше дрючьте соседей и звоните пожарным когда рядом с вами горит. Это намного опасней для вас и вашей семьи

Отсюда: www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/78347.html

У місті Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год).

У місті Чорнобиль радіаційний фон складає 24.1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год).

На промисловому майданчику Чонобильської АЕС радіаційний фон складає 50.7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Филипп Духлий
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТушение пожара в Чернобыльской зоне продолжается, радиационный фон не превышен, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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