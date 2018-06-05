 Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.
По данному факту следственным управлением полиции области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители установили, что за 2,5 тысячи долларов неправомерной выгоды чиновник пообещал не создавать искусственные препятствия в изготовлении разрешительной документации и в дальнейшем оказать содействие в приватизации земельного участка.
Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно с военной прокуратурой Львовского гарнизона задержали председателя одного из сельских советов области во время получения взятки.
1. Выделить участок воину АТО.
2. Закопать там, в сторонке, главу сельсовета.
а львовщина между усем прочим - енто же сосредоточение укр патриотов -
самых сознательных укр граждан,
не то, что в данецке.
Если бы чиновник имел меньше возможностей принимать решения, а просто исполнял законы, принятые Радой (будущие, если по нынешним он может такое делать), то не за что было требовать взятку...