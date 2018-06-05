 Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данному факту следственным управлением полиции области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители установили, что за 2,5 тысячи долларов неправомерной выгоды чиновник пообещал не создавать искусственные препятствия в изготовлении разрешительной документации и в дальнейшем оказать содействие в приватизации земельного участка.

Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно с военной прокуратурой Львовского гарнизона задержали председателя одного из сельских советов области во время получения взятки.

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