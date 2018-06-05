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Все про:взятка (3835) земля (1455) Львовщина (1441) Нацполиция (7553)

 Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция разоблачила на взятке главу сельсовета на Львовщине. Чиновник требовал $2,5 тысячи у участника Антитеррористической операции за выделение земельного участка площадью 0,12 га.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

По данному факту следственным управлением полиции области открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители установили, что за 2,5 тысячи долларов неправомерной выгоды чиновник пообещал не создавать искусственные препятствия в изготовлении разрешительной документации и в дальнейшем оказать содействие в приватизации земельного участка.

Работники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно с военной прокуратурой Львовского гарнизона задержали председателя одного из сельских советов области во время получения взятки.

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Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция 01
Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция 02
Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция 03
Глава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3069942
 
   
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Есть оригинальное решение данной проблемы:
1. Выделить участок воину АТО.
2. Закопать там, в сторонке, главу сельсовета.
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о-о-о, львовщина засветилась - потребовал взятку -

а львовщина между усем прочим - енто же сосредоточение укр патриотов -
самых сознательных укр граждан,
не то, что в данецке.
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"чиновник пообещал не создавать искусственные препятствия в изготовлении разрешительной документации Источник: https://censor.net.ua/p3069942"

Если бы чиновник имел меньше возможностей принимать решения, а просто исполнял законы, принятые Радой (будущие, если по нынешним он может такое делать), то не за что было требовать взятку...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГлава сельсовета на Львовщине требовал у участника АТО $2,5 тысячи за выделение земельного участка, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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