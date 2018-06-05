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Все про:Мариуполь (3504) митинг (2242) экология (946)

 "Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более тысячи жителей Мариуполя вышли на митинг – флешмоб "Хочу дышать, за чистый воздух". Мероприятие состоялось сегодня на площади Свободы в центре города.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ  в Мариуполе.

Организаторами выступили несколько экологических активистов города. Их цель - привлечь внимание общества и центральной власти к экологической проблеме Мариуполя, вызванную вредным воздействием металлургических комбинатов на окружающую среду. (В городе работают 2 промышленных гиганта, - "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" и "Металлургический комбинат "Азовсталь"", - прим. ред).

"Мы требуем перестать экономить на нашем здоровье и сделать производство менее губительным, как, в странах Евросоюза. А пока наши комбинаты думают только о прибыли и планируют увеличить объемы производства, а значит вырастут и выбросы вредных веществ", - рассказал один из организаторов акции Валерий Аверьянов.

На самом митинге собравшиеся скандировали "Мы хотим дышать" и "Ринат фильтруй". Призыв был адресован собственнику металлургических комбинатов Ринату Ахметову модернизировать производство, уменьшив объем вредных выбросов. Многие жители пришли в медицинских масках, что символизировало загрязненный воздух в городе.

Также участники провели флешмоб, в котором продемонстрировали как город накрывает дымом, импровизированная смерть касается каждого жителя и тот умирает. Организаторы зачитали манифест и собрали подписи, с требованием к заводам повлиять на экологическую ситуацию в Мариуполе. По словам организаторов, сегодня был только первый шаг и они продемонстрировали мягкую форму протеста. Если их не услышат, они готовы к более решительным действиям.

Также читайте: Каждый год из-за загрязнения воздуха в мире умирают 7 млн человек, - ВОЗ

Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 01
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 02
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 03
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 04
Хочу дышать, - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб 05

Источник: https://censor.net.ua/p3069930
 
   
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Когда это там был чистый воздух? Если воздух станет чистым, то 70% населения останутся без работы.
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предыдущий массовый митинг заставил ахметку закрыть один из самых грязных цехов Азовстали - аглофабрику. Сейчас ахметовцы снова борзеют, конвертерное производство безбожно чадит, а останавливать производство и делать полный капремонт не хотят, плюс комбината ильича аглофабрика чадит , плюс шлаковую гору на берегу Азовского моря уже такую насыпали, что левобережный район уже за ней не видно ... потому мариупольцы вновь напомнили рыжему "Мариуполь не донбасс, экоужас не для нас"
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Был один раз в МАриуполе, приятные в общении люди, но не приятное количество вонючих труб на протяжении всей дороги.Украинцам и бедным и богатым пора понять что мы в ответе за то что после себя оставим.Понятно что кацопездолу покуй , емуб баб сиськатых Ди браги с вискарем шотландским.
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А фильтры поставить собственник не хочет???Он уже на 111позиций в верх за прошлый год рванул в списках милиардеров.
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там в ЕС импортную древесину на радиоактивность проверяют? Кто знает?

"Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб - Цензор.НЕТ 5639 Микола Білошицький‏ @MykolaDoktor 2 ч.2 часа назад
Пожежа в Чорнобилі:
Горить понад десять гектарів у районі "Факелу" (Рудого лісу): це найбільш забруднена територія.
Скоріш за все має місце підпал, щоб приховати сліди незаконної вирубки смертельно радіоактивного лісу.
Знайдено факели, якими вірогідно здійснювався підпал.

"Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб - Цензор.НЕТ 3608

"Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб - Цензор.НЕТ 2468
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ще і брешуть про 0.10 в Києві, 0.10 в Києві не буває, трохи більше всеж таки
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Хотите дышать? Ребята, а чего вы не дышите? Все просто. Вова Бойко по приказу Рината снял очистные на ММК и поставил на заводе в Словакии. Потому что там люди, а вы б...ло. Вот и весь сказ.
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Позовите еще Ахметова пускай погудит "Хочу дихати", - у Маріуполі відбувся екологічний мітинг-флешмоб - Цензор.НЕТ 4941
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Мариуполь- город моей мечты. Мечтаю там больше никогда в жизни не побывать.
"Маленькая Вера" там снималась, если кто не в курсе:

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В 80-м нас из КПИ погнали в Жданов поднимать єкономику! Никогда не забуду єти дьімьі - синие, красньіе, желтьіе - радуга! Народ бухал флакушки - одеколон. Жили в общаге с "химиками". Нормальньіе парни. Работали на ЖБК 2 месяца. Мне бьіло 20 и меня такие вещи не пугали, но заглянуть в Марик - увольте!
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Это какой народ, В Мариуполе, бухал одеколон??? Вы это бросьте! Химики- то иное дело. Они- могли и имели полное право. А народ мариупольский, да в 1980-м... харчами очень даже перебирал. И с презрением смотрел на таганрогские и ростовские автобусы. Знаменитые- "колбасные рейсы" к нам...
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Я в курсе. Я этому Ваське Пичулу, который эту срань снял- морду бил. Не единожды, на правах одноклассника и соседа. Не единожды. Было- за что. Но... ладно. Он уже помер... и в мучениях. Потому- Царствие ему Небесное.
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Андрей, я эту срань (не "Веру", а дымы от ахметкиных комбинатов) лично глотал много раз (к счастью, каждый раз недолго) и больше не желаю. Сочувствую людям, которые с этим живут. "Хочу дихати", - у Маріуполі відбувся екологічний мітинг-флешмоб - Цензор.НЕТ 5329
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Так я ж- не спорю. Но, честно говорю: не замечаю. Возможно- верное место проживания- Самый Запад Мариуполя, проспект Строителей. Кстати, этот флеш-моб- виден был из моих окон, жена рассказала, только что.
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Согласен, там меньше чувствуется. Но вот в самом центре бывает воняет так, что дышать нечем. Особенно ночью под выбросы с 2-х комбинатов всех цветов и размеров (один как от тактического ядерного взрыва "повезло" повидать и понюхать). Мне там пришлось в гостинице "спать", привык с открытой форточкой, но тут чуть не помер. Так на другой день сдал её и перебрался за город.
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Не только снималась, но и тягалась.)))) А по поводу ужастиков в Мариуполе, то такое сейчас на половине юговосточной Украины и никто не вякает, потому что жрать хочется. А кто видел Турцию изнутри, а не в анталии, тот знает, что там покруче Марика бывает. Про Индию я уже молчу -там есть места такая жопа, что Марик действительно курорт.
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Есть такое! Вы совершенно правы! Особенно- в Индии...
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Ахметка только для террористов жрать возит за деньги обычных украинцев с которых сдирает.
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Я, в Мариуполе 58 год. Катаюсь во всему городу. Не замечаю никаких выбросов. Исключение- набережная Кальмиуса, возле "Азовстали". Вот там(!!!)... вот там- ДА! Даже очки велосипедные какой-то хренью запотевают, отчего видимость резко падает. Приходится останавливаться и протирать.
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Андрей, вот домны "Азовстали", а вот жилой район рядом с ними. Я там лично бывал. Пыль всех цветов радуги там в палец толщиной, где её не убирают.
"Хочу дихати", - у Маріуполі відбувся екологічний мітинг-флешмоб - Цензор.НЕТ 4247
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Плюсую! Это- то самое, о чем я и говорил. Тока противоположный берег Кальмиуса. Это фотка с Правого берега, так называемого. Если коротко, то я не совсем представляю: КАК ТАМ МОЖНО ЖИТЬ.
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иш ты, чо захоели, дышааать. а ну не вякать, на рахметова пахать и роттердам платить!
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В рот те дам им а не платить.))) А с этого все и начинается - сперва дышать, потом хлебать, гулять, ипать и тарахтеть. Сперва всяких вольностей и побольше, а заканчивается гдето в канаве в собственной блевоте.)))
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Хочу дышать", - в Мариуполе провели экологический митинг-флешмоб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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