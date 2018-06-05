 Полиция Одессы объявила в розыск подозреваемых в нападении на активиста Устименко. ФОТО

Об этом сообщается на сайте ГУ, передает Цензор.НЕТ

"Просим всех, кто владеет какой-либо информацией относительно указанных лиц, их места пребывания и т.д., сообщить в полицию по телефонам: (048) 779-40-61, (048) 779-49-61, (048) 779-43-05 или 102", - указано в сообщении.

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Напомним, двое неизвестных 5 июня напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко.