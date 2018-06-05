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Все про:нападение (1511) Одесса (4969) розыск (599) автомайдан (227)

 Полиция Одессы объявила в розыск подозреваемых в нападении на активиста Устименко. ФОТО

Главным управлением Национальной полиции в Одесской области разыскиваются лица, которые обоснованно подозреваются в совершении правонарушения, совершенного сегодня на Фонтанской дороге.

Об этом сообщается на сайте ГУ, передает Цензор.НЕТ

"Просим всех, кто владеет какой-либо информацией относительно указанных лиц, их места пребывания и т.д., сообщить в полицию по телефонам: (048) 779-40-61, (048) 779-49-61, (048) 779-43-05 или 102", - указано в сообщении.

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Полиция Одессы объявила в розыск подозреваемых в нападении на активиста Устименко 01
Полиция Одессы объявила в розыск подозреваемых в нападении на активиста Устименко 02

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Напомним, двое неизвестных 5 июня напали на лидера одесского отделения "Автомайдана" Виталия Устименко.

Источник: https://censor.net.ua/p3069925
 
   
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Ага. "Одеська поліція" вже стала іменем, коли треба назвати щось брехливе і підступне, до кого звертатись нема ніякого сенсу, бо вони беруть участь у всіх злочинах.
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Проверьте телефонные трафики обТруханого.... А затем - когда эти бандиты покинули территорию Украины через крымскую границу.
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Сейчас трюханопорохоботы расскажут правду. Устименко напал на двух одесских мальчиков
в трусиках, побился о них головой, а потом выхватил нож и гнался за ними, но не догнал
и от злости вогнал себе нож ниже пояса.
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фашики расейские(независимо от гражданства)...с таким покроем бороды.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Одессы объявила в розыск подозреваемых в нападении на активиста Устименко. ФОТО
 
 
 
 
 
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