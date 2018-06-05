 С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

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"С 1 июля в Кабинет Министров Украины заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний. Это документ на 1 страницу, что простым языком должен объяснять последствия от принятия решения. Фактически, будет описывать кому выгодно, а кому - нет. Кто будет поддерживать, или кто будет против", - написал он.

"Для государственной службы это дело новое, поэтому для того чтобы эти документы были качественными госслужащих нужно научить. Сегодня мы... тренируем первую из 6-ти групп государственных служащих. Воспринимается значительно лучше, чем мы ожидали, поэтому у меня еще больше оптимизма, что за лето правительственные процедуры существенно качественно изменятся", - отметил Гончарук.

"Имеем фантастическую возможность коренным образом изменить качество работы Правительства. Очень надеюсь, что закон "Об антикоррупционном суде" примут и команда в Офисе Премьера не изменится. Страна меняется. Работаем!" - резюмировал глава офиса эффективного регулирования.

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