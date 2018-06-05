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Все про:документ (268) Кабмин (10501) реформы (3014)

 С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук. ФОТОрепортаж

Это документ на 1 страницу, что простым языком должен объяснять последствия от принятия решения. Фактически, будет описывать кому выгодно, а кому - нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

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"С 1 июля в Кабинет Министров Украины заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний. Это документ на 1 страницу, что простым языком должен объяснять последствия от принятия решения. Фактически, будет описывать кому выгодно, а кому - нет. Кто будет поддерживать, или кто будет против", - написал он.

"Для государственной службы это дело новое, поэтому для того чтобы эти документы были качественными госслужащих нужно научить. Сегодня мы... тренируем первую из 6-ти групп государственных служащих. Воспринимается значительно лучше, чем мы ожидали, поэтому у меня еще больше оптимизма, что за лето правительственные процедуры существенно качественно изменятся", - отметил Гончарук.

"Имеем фантастическую возможность коренным образом изменить качество работы Правительства. Очень надеюсь, что закон "Об антикоррупционном суде" примут и команда в Офисе Премьера не изменится. Страна меняется. Работаем!" - резюмировал глава офиса эффективного регулирования.

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С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 01
С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 02
С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 03
С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 04
С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 05
С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 06
С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 07

С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук 08

Источник: https://censor.net.ua/p3069921
 
 
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Хорошие инновации! Честно, мне понравилось...
Но есть одно НО!
Позволят ли можновладці, чтобы это прошло и закрепилось?!
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одни чиновники другим чиновникам будут какую то херню рисовать а мы за все это будем платить!! токо вопрос в том а мне как гражданину нахера эта херня надо?!! я и без подсказок могу разобраться для чего и зачем напринимали каких то бумаг, тут большой фантазии не надо у нас все делается просто и потупому!!
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так ужо 4 года описывают как выгодно жить по-новому и какие положительные и потужни реформы! шо изменится? описывать то будут "свои"!
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почему Порошенко не хочет сделать базу НАТО где-то под Харьковом? что мешает?
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А хочет ли НАТО иметь базу где-то под Харьковом? Какой в этом смысл для НАТО? Объясни если сможешь.
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Даешь министерство прогнозов влияний.
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Имитация бурной деятельности на полу зачетная......
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1. "Офис эффективного регулирования" этого кекса - тупая копия места проведения любого тренинга ( причем достаточно бюджетная копия).

Главное - доска побольше, фломастеры поярче, фоновая музыка - "на подкорку", запахи - соответствующие.
2. Проверка любого закона на его коррупционную составляющую - норма даже для стран-соседей Украины.

В чем революция?
ИМХО: статья типичная "джинса".
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Ну, "если бы сейчас была открыта дискуссия", то ПОПа вам бы легко доказал, что это "одно із фундаментальних здобутків революції гідності"
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Кто эти люди на фотографиях ?
Какое отношение они имеют к маланскому Кабмину ?
При чём здесь революция - кардинальный слом существуюшей системы власти ?
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Або чокнуті романтики або феєричні довбо*би. Скоріше друге.
Бо у такий спосіб прагнути змінити психологію поведінки і мислення радянського чиновника, яким по суті є нинішній "порохнявий" чиновник, це все одно, що читати "злодію в законі" моральний кодекс будівника комунізму"
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Не, это действительно фантастика! За такое нужно давать Нобелевскую премию! Вы только представьте - каждый закон будет иметь объяснение, для чего он нужен, какие плюсы и минусы он принесет. А ведь до этого все законы принимались "на авось". Так что теперь точно заживем как люди.
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Господи, счастье то какое, что у нас есть Порошенко. Гений! Он ловит шпионов, разоблачает диверсантов Путина, умело обманывает врага, торгуя с ним сладкой продукцией, доводя таким орбразом супостата до ожирения и преждевремнной смерти.
Наше "Светлое солнце" проводит 144 реформы!!! (одновременно!).
А как говорит, как говорит...! Прямо поет аж заслушаешься.
А мой сосед (негодяй), говорит, что мол когда он слушеает Порошенко, то хочет съездить ему каблуком "по наглому воровскому еб*лу". Представляете? Так и говорит. Ну что ему на это сказать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныС 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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