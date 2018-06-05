 С 1 июля в Кабмине заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний, - глава офиса эффективного регулирования Гончарук. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.
"С 1 июля в Кабинет Министров Украины заработает революционная новация - к каждому проекту нормативного акта начнут готовить прогнозы влияний. Это документ на 1 страницу, что простым языком должен объяснять последствия от принятия решения. Фактически, будет описывать кому выгодно, а кому - нет. Кто будет поддерживать, или кто будет против", - написал он.
"Для государственной службы это дело новое, поэтому для того чтобы эти документы были качественными госслужащих нужно научить. Сегодня мы... тренируем первую из 6-ти групп государственных служащих. Воспринимается значительно лучше, чем мы ожидали, поэтому у меня еще больше оптимизма, что за лето правительственные процедуры существенно качественно изменятся", - отметил Гончарук.
"Имеем фантастическую возможность коренным образом изменить качество работы Правительства. Очень надеюсь, что закон "Об антикоррупционном суде" примут и команда в Офисе Премьера не изменится. Страна меняется. Работаем!" - резюмировал глава офиса эффективного регулирования.
Но есть одно НО!
Позволят ли можновладці, чтобы это прошло и закрепилось?!
Главное - доска побольше, фломастеры поярче, фоновая музыка - "на подкорку", запахи - соответствующие.
2. Проверка любого закона на его коррупционную составляющую - норма даже для стран-соседей Украины.
В чем революция?
ИМХО: статья типичная "джинса".
Какое отношение они имеют к маланскому Кабмину ?
При чём здесь революция - кардинальный слом существуюшей системы власти ?
Бо у такий спосіб прагнути змінити психологію поведінки і мислення радянського чиновника, яким по суті є нинішній "порохнявий" чиновник, це все одно, що читати "злодію в законі" моральний кодекс будівника комунізму"
Наше "Светлое солнце" проводит 144 реформы!!! (одновременно!).
А как говорит, как говорит...! Прямо поет аж заслушаешься.
А мой сосед (негодяй), говорит, что мол когда он слушеает Порошенко, то хочет съездить ему каблуком "по наглому воровскому еб*лу". Представляете? Так и говорит. Ну что ему на это сказать?