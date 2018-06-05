 Налоговой милицией на Кировоградщине ликвидировано два крупных "конвертационных центра". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается:"В обоих случаях схема действовала следующим образом: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем деньги снимались и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконной услуги. Оборот средств одного из конвертцентров составил около 180 млн грн., второго - 275 млн. грн.

Во время проведения 16 санкционированных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного производства изъято 495 тыс. грн. наличными, 44 печати "фиктивных" предприятий, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую об их противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается"..

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