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Все про:конвертцентр (292) налоговая (751) ГФС (2596)

 Налоговая милиция на Кировоградщине ликвидировала два крупных "конвертационных центра" с оборотом 455 млн грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили два "конвертационных центра", которые функционировали на территории Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областей и г. Киева, и предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается:"В обоих случаях схема действовала следующим образом: реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги.

В дальнейшем деньги снимались и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы передавались заказчикам незаконной услуги. Оборот средств одного из конвертцентров составил около 180 млн грн., второго - 275 млн грн.

Во время проведения 16 санкционированных обысков в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях фигурантов уголовного производства изъято 495 тыс. грн. наличными, 44 печати "фиктивных" предприятий, компьютерную технику, мобильные телефоны, финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую об их противоправной деятельности.

Досудебное расследование продолжается"..

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Налоговая милиция на Кировоградщине ликвидировала два крупных конвертационных центра с оборотом 455 млн грн 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069910
 
 
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А а а, у нас в налоговой ещё милиция?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговая милиция на Кировоградщине ликвидировала два крупных "конвертационных центра" с оборотом 455 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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