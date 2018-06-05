 Экс-депутат Госдумы Пономарев создал компанию Trident для осуществления инвестиций в страны Восточной Европы: по итогам первого дня торгов рыночная капитализация составила более $219 млн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

Читайте: Приглашаю вас быть соавторами и соучредителями украинского успеха, - Порошенко на встрече с представителями испанского бизнеса

"Наконец в полную силу запущен проект, над которым я работал последние четыре года – с того момента, как для меня оказалась закрыта Россия. Вчера созданная мной с моими друзьями и партнерами два года назад компания Trident Acquisitions сделала IPO на бирже NASDAQ (под символом TDACU). Trident Acquisitions Corp. (www.tridentacquisitions.com) – компания, зарегистрированная в США для осуществления инвестиций в природные ресурсы, прежде всего газ и нефть, Восточной Европы (Украина, Польша, Румыния) и Черноморского бассейна за счет продажи своих акций инвесторам", - написал он.

"Это специальная инвестиционная компания (SPAC), которая изначально создана в качестве публично торгуемой. В отличие от инвестиционных фондов, которые создаются на определенный срок и обычно покупают по отдельности несколько пакетов акций в других частных компаниях без их преобразования, Trident ищет одно предприятие, с которым он должен осуществить слияние, вывести тем самым последнюю на биржу, чтобы потом уже объединенная компания начала инвестировать в конкретные проекты развития. Сейчас все собранные нами деньги депонированы на счету компании, но не могут быть использованы ни для чего другого, кроме как осуществления инвестиций. Основная идея Trident – принесение американского капитала и технологий в восточноевропейские проекты природных ресурсов, финансовая поддержка обретения регионом энергетической независимости. Приоритетное внимание Trident будет уделять проектам на территории Украины", - отметил Пономарев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Нужно, чтобы инвестиции составляли 25% ВВП Украины"

"Почему для инвестиций выбрана Украина? Я убежден, что современная Украина – одна из самых экономически недооцененных стран мира. Война с Россией, отсутствие развитых инвестиционных механизмов и внутреннего фондового рынка отсекают от страны целый пласт инвесторов, которые могли бы принести в национальную экономику значимые инвестиционные ресурсы. Trident станет первой компанией, торгующейся на NASDAQ, опирающейся преимущественно на украинский промышленный потенциал, и может стать крупнейшим с времен Майдана пришедшим в страну промышленным инвестором. И да – во время презентации компании инвесторам мы много говорили с международными финансовыми структурами об их взгляде на проблемы страны, и не верьте скептикам - люди готовы рисковать деньгами, несмотря ни на какие войны, когда видят понятные им механизмы инвестирования и отсутствие у менеджмента порочных олигархических связей. А для Украины, в свою очередь, сейчас нет ничего важнее иностранных инвестиций, и с политической, и с экономической точки зрения...По итогам первого дня торгов рыночная капитализация Trident составила более 219 миллионов долларов", - резюмировал Пономарев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Московская биржа и ее ПО внесены в украинский санкционный список



