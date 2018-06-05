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 Политика Украины
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Все про:биржа (80) инвестиции (825) США (13778) Пономарев Илья (44)

 Экс-депутат Госдумы Пономарев создал компанию Trident для осуществления инвестиций в страны Восточной Европы: по итогам первого дня торгов рыночная капитализация составила более $219 млн. ФОТО

Американская компания Trident Acquisitions, созданная экс-нардепом российской Госдумы Ильей Пономарёвым, вышла на IPO и собирается инвестировать в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Facebook.

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"Наконец в полную силу запущен проект, над которым я работал последние четыре года – с того момента, как для меня оказалась закрыта Россия. Вчера созданная мной с моими друзьями и партнерами два года назад компания Trident Acquisitions сделала IPO на бирже NASDAQ (под символом TDACU). Trident Acquisitions Corp. (www.tridentacquisitions.com) – компания, зарегистрированная в США для осуществления инвестиций в природные ресурсы, прежде всего газ и нефть, Восточной Европы (Украина, Польша, Румыния) и Черноморского бассейна за счет продажи своих акций инвесторам", - написал он.

"Это специальная инвестиционная компания (SPAC), которая изначально создана в качестве публично торгуемой. В отличие от инвестиционных фондов, которые создаются на определенный срок и обычно покупают по отдельности несколько пакетов акций в других частных компаниях без их преобразования, Trident ищет одно предприятие, с которым он должен осуществить слияние, вывести тем самым последнюю на биржу, чтобы потом уже объединенная компания начала инвестировать в конкретные проекты развития. Сейчас все собранные нами деньги депонированы на счету компании, но не могут быть использованы ни для чего другого, кроме как осуществления инвестиций. Основная идея Trident – принесение американского капитала и технологий в восточноевропейские проекты природных ресурсов, финансовая поддержка обретения регионом энергетической независимости. Приоритетное внимание Trident будет уделять проектам на территории Украины", - отметил Пономарев.

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"Почему для инвестиций выбрана Украина? Я убежден, что современная Украина – одна из самых экономически недооцененных стран мира. Война с Россией, отсутствие развитых инвестиционных механизмов и внутреннего фондового рынка отсекают от страны целый пласт инвесторов, которые могли бы принести в национальную экономику значимые инвестиционные ресурсы. Trident станет первой компанией, торгующейся на NASDAQ, опирающейся преимущественно на украинский промышленный потенциал, и может стать крупнейшим с времен Майдана пришедшим в страну промышленным инвестором. И да – во время презентации компании инвесторам мы много говорили с международными финансовыми структурами об их взгляде на проблемы страны, и не верьте скептикам - люди готовы рисковать деньгами, несмотря ни на какие войны, когда видят понятные им механизмы инвестирования и отсутствие у менеджмента порочных олигархических связей. А для Украины, в свою очередь, сейчас нет ничего важнее иностранных инвестиций, и с политической, и с экономической точки зрения...По итогам первого дня торгов рыночная капитализация Trident составила более 219 миллионов долларов", - резюмировал Пономарев.

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Экс-депутат Госдумы Пономарев создал компанию Trident для осуществления инвестиций в страны Восточной Европы: по итогам первого дня торгов рыночная капитализация составила более $219 млн 01
Экс-депутат Госдумы Пономарев создал компанию Trident для осуществления инвестиций в страны Восточной Европы: по итогам первого дня торгов рыночная капитализация составила более $219 млн 02

Экс-депутат Госдумы Пономарев создал компанию Trident для осуществления инвестиций в страны Восточной Европы: по итогам первого дня торгов рыночная капитализация составила более $219 млн 03

Источник: https://censor.net.ua/p3069902
 
 
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С ворьём у власти и дикой коррупцией Украина погибнет ,поэтому мы ВСЕ должны встать и дать пинка под зад барыгам а если нет ,то будет много маленьких удельных княжеств а Украины не будет !!!
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а ты что-то умеешь Олежек - ну кроме скупки краденных сахара и бензина...?)
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Только скрытого фсбшника Пономарёва Украине не хватало
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Ильюша решил подербанить немного Украину!
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цікаво, а хто ж користується цими Glusco і Amic?
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а хочете ще більше зради? в нас взагалі майже все паливо - російське, перелите в литовські чи білоруські бочки і перепродане нам з наваром.
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ну,во первых,не перелитое,а после переработки,мы сырую нефть не покупаем "Україна - одна з найбільш економічно недооцінених країн світу": екс-депутат Держдуми Пономарьов створив компанію Trident для здійснення інвестицій в країни Східної Європи - Цензор.НЕТ 9343.и это товар литовский и белорусский.когда были проблемы у минска с поставками из россии-они перерабатывали венесуэльсткую нефть.а могут любую другую(ну,которая подходит по техусловиям).
так что это не зрада-а банальное непонимание функционирования рыночной экономики
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Нет-российскому антрациту. Нет-российскому газу.Нет-бензину из российской нефти.Да- 16.12.2016 08:53

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Этот тип может разведать и пробурить скважину только в бюджете Украины.
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Основною метою проведення IPO є отримання так званого «засновницького прибутку» - прибутку, отримуваного засновниками акціонерних товариств у вигляді різниці між сумою від продажу випущених акцій і капіталом, дійсно вкладеним ними в акціонерне підприємство. Шото воно таке IPO и з чим його їдять? - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Американские политологи выразили мнение, что возможная встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа сыграет в пользу Москвы и ничего не даст Вашингтону.

Так, по словам бывшего заместителя помощника госсекретаря США Ричарда Каузларича, тот факт, что Белый дом планирует встречу с российским лидером, работает исключительно на руку президенту России.
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Он рассчитывает продать Украину подороже...)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЭкс-депутат Госдумы Пономарев создал компанию Trident для осуществления инвестиций в страны Восточной Европы: по итогам первого дня торгов рыночная капитализация составила более $219 млн. ФОТО
 
 
 
 
 
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