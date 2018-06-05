 Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на 17:30, авиацией ГСЧС совершено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами АН-32П совершено 3 сбросы воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 4 сбросы воды (10 тонн)", - сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили украинцев о высоком уровне пожарной (5 класса) опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.





Фото - Наталка Левіна / Facebook