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Все про:пожар (3215) Чернобыль (324) Зона отчуждения (83) ГСЧС (1539)

 Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС. ФОТО

В Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) около 10:10 вторника произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара в лесной массив на площади около 10 га.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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"По состоянию на 17:30, авиацией ГСЧС совершено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами АН-32П совершено 3 сбросы воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 4 сбросы воды (10 тонн)", - сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили украинцев о высоком уровне пожарной (5 класса) опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.

Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС 01
Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС 02

Фото - Наталка Левіна / Facebook

Источник: https://censor.net.ua/p3069884
 
 
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А я-то думаю, чому у оточуючих як не хвіст, так присоски як у кровососа відростати почали...
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Где президент, почему не тушит пожар?,Ющенко ,что ему не указ?
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А вы и дальше сокращайте пожарные команды в Зоне и переводите на работу на пилораму в Дитятки.
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А когда выйдет сталкер 2, жду не дождусь!?
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Треба терміново пиляти ліс у всіх лісгоспах України, аби не "горіло".
Саме такими методами працюють у всіх міністерствах.
А на справді треба дати подихати тим димом гаранту, може радіація примусить його мозок думати, особиво коли дим буде йти на Київ його 4 млн. населенням.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОколо 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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