 Около 10 га леса и сухой травы горит в Зоне отчуждения, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 17:30, авиацией ГСЧС совершено 7 сбросов воды (34 тонны). Из них самолетами АН-32П совершено 3 сбросы воды (24 тонны), вертолетом Ми-8 осуществлено 4 сбросы воды (10 тонн)", - сообщили в ведомстве.
Ранее синоптики предупредили украинцев о высоком уровне пожарной (5 класса) опасности на всей территории Украины в связи с жаркой погодой и малым количеством осадков.
Фото - Наталка Левіна / Facebook
Саме такими методами працюють у всіх міністерствах.
А на справді треба дати подихати тим димом гаранту, може радіація примусить його мозок думати, особиво коли дим буде йти на Київ його 4 млн. населенням.