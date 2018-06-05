 Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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По предварительным данным, полицейский автомобиль ехал по улице Вадима Гетьмана в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах. Как оказалось, за рулем Mitsubishi сидел гражданин Нигерии, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, а срок временного удостоверения иностранца уже истек. Более того, у правоохранителей появились предположения, что нигериец находится в состоянии наркотического опьянения, так как присутствуют все признаки.

В аварии пострадавших нет. На место прибыло несколько экипажей полиции.





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