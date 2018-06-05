 Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".
По предварительным данным, полицейский автомобиль ехал по улице Вадима Гетьмана в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах. Как оказалось, за рулем Mitsubishi сидел гражданин Нигерии, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, а срок временного удостоверения иностранца уже истек. Более того, у правоохранителей появились предположения, что нигериец находится в состоянии наркотического опьянения, так как присутствуют все признаки.
В аварии пострадавших нет. На место прибыло несколько экипажей полиции.
Если даже евробляхи запретят для украинцев, нигерийцы, арабы и прочие чурки как ездили, так и будут ездить на евробляхах абсолютно законно, на основе Стамбульской конвенции. Эту конвенцию отменить в Украине невозможно, т.к. она регламентирует не только вопросы автомобильного транспорта, но и воздушного, морского и ж/д.----------------------------------------------------------------------------------
После того, как Петя и Ринат создали схему "ВРоттердам +", многие поняли, что украинский народ можно жарить бесконечно...
Порохобляхеры, продолжайте дальше платить Пете, Святашу и Васадзе!
Ланос - ваше фсё...
Первый по ходу 3,14дар. Т.к. постоянно прижимался сзади. Пердел что бы обогнать. Я пропустил дебила. Оно обогнало следующую машину на пешеходном. Жаль мусора заняты стояли уже. Оформляли.
Второй летел при обгоне по встречной( мне в лоб) и моргал что бы я уступил.
Третий на светофоре встал рядом в левом ряду а на зеленый включил правый поворот и начал перестраиваться мне в бочину выжимая меня на обочину. Т.к. оленина не увидела на впередистоящей машине включенный левый поворотник.
И это ТРИ!! сука эпизода с ОДНИМ человеком за 20 минут.
НАВЕДИТЕ БЛЕАТЬ УЖЕ ПОРЯДОК С НИМИ !!!!
дайте приказ по ГАИ @бать нещадно.
Половина зассыт выезжать а вторую отловят на штрафплощадки таможни.
Более чем уверен что и тебя иногда кто то на дороге за Моисеева считает)))
Не неси х...ю!)))
есть и на нормальных номерах.
ты читать умеешь?
яописал КОНКРЕТНЫЙ случай. И да, за эти 20 минут не попалось ни одного 3,14дара на укр. регистрации.
Совпадение??? ))
Хоть щось людське сьогодні в новинах буде?
Наверное спешил на вручение "премии Дарвина")))
2.без прав
3. литовской регистрации
4. протаранил полицейскую Skoda
Интересно это максимальное комбо или можно еще круче? )))