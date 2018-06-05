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 Киевские новости
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Все про:ДТП (4849) Киев (15970) Нигерия (64) Нацполиция (7553)

 Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda. ФОТО

Во вторник, 5 июня, на улице Вадима Гетьмана в Киеве Mitsubishi врезался в полицейский автомобиль Skoda Rapid. Пострадавших нет. Есть подозрение, что водитель легковушки находился под действием наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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По предварительным данным, полицейский автомобиль ехал по улице Вадима Гетьмана в первом ряду со включенными проблесковыми маячками. На высокой скорости в него врезался Mitsubishi Outlander на еврономерах. Как оказалось, за рулем Mitsubishi сидел гражданин Нигерии, у которого не было водительского удостоверения и документов на автомобиль, а срок временного удостоверения иностранца уже истек. Более того, у правоохранителей появились предположения, что нигериец находится в состоянии наркотического опьянения, так как присутствуют все признаки.

В аварии пострадавших нет. На место прибыло несколько экипажей полиции.

Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda 01
Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda 02

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Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda 03
Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda 04
Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda 05

Источник: https://censor.net.ua/p3069876
 
 
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спасибо за хорошее настроение, читал заголовок и ржал!
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ага, я тоже! Нигериец в Киеве на тачке с литовскими номерами...
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В нього хоч страховка громадянської відповідальності МТСБУ була? Чи будуть менти за державний кошт відновлювати Шкоду?
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А в України з Нігерією хіба безвіз? Як нігерієць в'їхав до України на машині з литовськими номерами? Це ж він в Україні купив іномарку на литовських номерах? Як литовська фірма оформила собі водія з Нігерії без прав? Тобто права є, він їх просто не показує!
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Выменял на пачку необычного порошка. Как в старой рекламе.
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в аренду, на литовських бляхах, можна мабуть матюки написати їх в базі український поліції нема?) на фб було одна українка каталася номер перегорнутий на бляхах.
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Вот это я понимаю! Настоящий "винегрет" Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda - Цензор.НЕТ 311
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заголовок звучит как начало анекдота
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Это знак . Пора что-то решать с "евробляхуями" .
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Порохобляхеры и сочувствующие им!
Если даже евробляхи запретят для украинцев, нигерийцы, арабы и прочие чурки как ездили, так и будут ездить на евробляхах абсолютно законно, на основе Стамбульской конвенции. Эту конвенцию отменить в Украине невозможно, т.к. она регламентирует не только вопросы автомобильного транспорта, но и воздушного, морского и ж/д.----------------------------------------------------------------------------------
После того, как Петя и Ринат создали схему "ВРоттердам +", многие поняли, что украинский народ можно жарить бесконечно...
Порохобляхеры, продолжайте дальше платить Пете, Святашу и Васадзе!
Ланос - ваше фсё...
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Задело ? Это хорошо . Нарушил - отвечай ! Этого надо добиться . Такие , как ты , "чурки" и др. убивают людей .
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... а также распинают мальчиков и уничтожают снегирей! Поэтому несите ваши денежки автомобильным олигархам, дорогие порохобляхеры!)
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А якби він на тротуар виперся і збив кого? Ти би теж аплодував?
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Ну если бы он пэтю сбил,або югика,або сеню то я бы ещё и расцеловал анчутку ... Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda - Цензор.НЕТ 394ну а когда мусорам хреново мне всегда хорошо и чем им хреновей,тем мне лучше - от такой понимаешь парадокс ... Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda - Цензор.НЕТ 598
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Шо,прямо так плохо ? Нігерієць без прав на Mitsubishi Outlander литовської реєстрації протаранив у Києві поліцейську Skoda - Цензор.НЕТ 5602 ну попробуй накатить грамм 150,должно попустить ... Нігерієць без прав на Mitsubishi Outlander литовської реєстрації протаранив у Києві поліцейську Skoda - Цензор.НЕТ 6520
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Зірки на колінах вологою серветкою протри.
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Ты с такими вещами не шути ,бо ребята со звёздами на коленях могут тебе очко потереть до дыма ... Нігерієць без прав на Mitsubishi Outlander литовської реєстрації протаранив у Києві поліцейську Skoda - Цензор.НЕТ 3958
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сегодня утром в теч. 20ти минут по пути на работу встретилось ТРИ ушлепка на бляхах:

Первый по ходу 3,14дар. Т.к. постоянно прижимался сзади. Пердел что бы обогнать. Я пропустил дебила. Оно обогнало следующую машину на пешеходном. Жаль мусора заняты стояли уже. Оформляли.
Второй летел при обгоне по встречной( мне в лоб) и моргал что бы я уступил.
Третий на светофоре встал рядом в левом ряду а на зеленый включил правый поворот и начал перестраиваться мне в бочину выжимая меня на обочину. Т.к. оленина не увидела на впередистоящей машине включенный левый поворотник.

И это ТРИ!! сука эпизода с ОДНИМ человеком за 20 минут.

НАВЕДИТЕ БЛЕАТЬ УЖЕ ПОРЯДОК С НИМИ !!!!
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как??? Там уже армия как у кацапов ... больше 1млн
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да очень просто.
дайте приказ по ГАИ @бать нещадно.
Половина зассыт выезжать а вторую отловят на штрафплощадки таможни.
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Если человек моральный пид...с то номера тут не при чем
Более чем уверен что и тебя иногда кто то на дороге за Моисеева считает)))
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А на обычных номерах...нак все ангелы?))))
Не неси х...ю!)))
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о.. бляхер вскрылся)
есть и на нормальных номерах.
ты читать умеешь?

яописал КОНКРЕТНЫЙ случай. И да, за эти 20 минут не попалось ни одного 3,14дара на укр. регистрации.

Совпадение??? ))
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Усилия Авакова дали свои плоды. Экзотические.
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Аваков - папа полицейского пофигизма, скажем так.
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И что интересно, что нигеру ничего не будет.
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покрасьте его в белый цвет и отпустите..
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Так нельзя . Могут обвинить в расизме . Человека с загорелой шкурой пожурят и отпустят ... в джунгли .
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по давней традиции - сварят в масле и съедят, как Патриса Лумумбу. никакого расизма, национальные традиции.
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Патриса Лумумбу забили ногами... Но он не ездил без прав.
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ну почему?за машину спросят материально,тот кто ему ее дал...
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Мабуть все ..імно світу стікається в нашу країну.
Хоть щось людське сьогодні в новинах буде?
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Нигериец без прав на японской Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил чешскую Skoda украинской полиции - глобализация Нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda - Цензор.НЕТ 6222
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... на почве внезапно возникшего чувства неприязни, нигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda. Ё ....
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Годное начало для анекдота! А дальше ещё смешнее?
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Даешь на дороги Украины в борьбе с мусорами - нигерийцев!!!!!! Они наверное воспринимают мусоровозы за носорогов!!!!!!!
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Полициянты нигерийцев так же боятся как и чеченов? Чем усьо закончится? Потом вертолёты ментовские чечены и нигерийцы сбивать будут?
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Поскольку с ниггера взять нечего предлагаю унтерменьша отправить в зоопарк к макакам отрабатывать ремонт мусорской тачки
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Не можна. Нетолерантно. Треба йому водійське посвідчення подарувати і нову машину віддати.
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В этой новости все прекрасно)))
Наверное спешил на вручение "премии Дарвина")))
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Дожили! Даже Приезжие папуасы чхать хотели на наши законы. Страна безграничных возможностей....
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Мусора значит очень медленно двигались,разглядывались по сторонам как бы до кого доипаться,а тут негр вдул сзади
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Спасибо, шо не сожрал. У них там практикуется. Нігерієць без прав на Mitsubishi Outlander литовської реєстрації протаранив у Києві поліцейську Skoda - Цензор.НЕТ 1993
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1.Нигериец
2.без прав
3. литовской регистрации
4. протаранил полицейскую Skoda

Интересно это максимальное комбо или можно еще круче? )))
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиНигериец без прав на Mitsubishi Outlander литовской регистрации протаранил в Киеве полицейскую Skoda. ФОТО
 
 
 
 
 
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