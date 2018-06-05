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 Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО

В Объединенных силах продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и боеспособности всех сил и средств сектора безопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook. 

В нем отмечается, что одним из первоочередных приоритетов командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев является повышение способности систем противовоздушной обороны ОС.

"Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10". Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель. Российское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал около 100 танков террористов недалеко от временно оккупированного Луганска

Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 01
Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 02
Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 03
Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3069846
 
   
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Сейчас набегут зрадогниды и будут заводить "патроны для зенитки дорогие, лучше бы пенсию моей маме подняли" Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6793
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Ага, срочно все на Майдан против киевской хунты.
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Судячи з залишків БПЛА збивали ракетою ЗРК Тор, а не ЗУ-23.
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да , збили патріоти ,
а не диванні порохоботи Радіотехнічні війська збили безпілотник найманців РФ "Орлан-10" під Бахмутом, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5256
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Пока зрафилы ноют, порохоботы ВАТА ШОУ купили еще два тепловизорных снайперских прицела для ВСУ:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYlqUWrE0I
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У тебя в педерассии люди даже до пенсии не доживают, тем более после таких коментариев как ты оставил! Только гадить тварь умеешь, гнида педерасийская!
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точно. лично барыга карамелями закидал
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но ты же звал их...)))\так-что теперь терпи терпила...)\
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Я ходил на проукраинские митинги. И рисковал своей жизнью. Самый первый на этой войне. А война уже шла - били и резали активистов. И у меня есть свидетели. Так ,что не муди.
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кто тебе заводчику поверит - тем-более после того как в Хермании ты зарабатываешь 10 000 эвро в месяц...)))
да и херманец из тебя как из гавна пуля - сидишь сейчас наверное в горловке\это название - если что...\ и строчишь из пулемёта...)))
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Да насрать на тебя. И твои фантазии.Ты никто. А я ,герой ))
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ты просто херрой - расскажи как ты 10 000 эвро зарабатываешь в Хермании, человек живущий там просто удивился...!!!)
какой-то бомж из Даунецка так зарабатывает...)))
да и что это у такого херманца - флажок украинский...?))
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А зачем мне всяким придуркам рассказывать как я зарабатываю ? И дело даже не в том,что ты можешь что-то перенять. Ты все равно не сможешь,даже если изложить в мельчайших подробностях ))) Тут другое. Не хочу чтобы сбу лолиты вычислила кем я могу быть,чтобы выйти по следам на мое место жительство. Ходоковский ахметова, - тоже сбушник. И они сотрудничают как и раньше. И я одинаковый враг как для рашки так и для твоего шефа. Так,что бить вас буду как и прежде. Словом. Тоже оружие.
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это ты лошкам втирать будешь - и даже они внутри себя спросят, чем этот данбасянин может зарабатывать такие денжища в Хермании...)))
ты очень похож на николаевского придурка - как кровный брат...)))
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Деньжищща ? )))) Ха-ха. Десять штук,это херня. Это я ,чтобы не смущать рабочий класс на форуме. Мне дедушка из Дармштадта за проект предложил не деньгами заплатить,а машинами.Сумма шла о 1000 000 евро. И он предложил мне сразу три машины на эту сумму.Мерс SL 500,Джип Вранглер еще с квадратными фарами и Порше 911. Все не новое. Девяностых годов. Но в идеальном состоянии и пробегом не более десяти тысяч. В сухом гараже и под чехлами. Я когда увидел,у меня колени затряслись как у ротвейлера перед боем ))) Это же мои любимые тачки ! И я взял с собой друга из Бундесвера. Механика.Майор.Чтобы дедушка сюрприз не подкинул.Так когда все осмотрели и проехали,он мне сразу предложил перекупить все это у меня за 130 000 )))
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губозакаточную машинку ты хоть на эти деньги смог купить...?)))
ты хоть не позорь своё гордоё имя тролля...)))
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Давай ,каждый останется при своих машинах )))
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тебе губозакаточную данбасянину - другую тебе не купить...)))
иди зарабатывай - только не пиши чем...)))
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Радіотехнічні війська (підрозділи) ППО не збивають (не знищують), а виявляють повітряні обєкти і видають по ним ЦУ, а знищують зенітні ракетні або зенітні артилерійські частини (підрозділи)......просто уточнення. А в цілому, це дуже добре.
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Редакторам цензора надо было всего лишь внимательно прочитать сообщение штаба, ничего не додумывая
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они могли канал связи обрубить, и он сам упал...
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Вигляд його роздовбаний,скорше всього збитий.
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может помехи поставили и он упал? Тогда радиотехнические
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Ага, и при падении самоподорвался, чтоб не достаться врагу.
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Скорее всего перехватили управление "на себя". Короче, яке прикре самогубство москальського БПЛА. Амінь. Радіотехнічні війська збили безпілотник найманців РФ "Орлан-10" під Бахмутом, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5307
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Белоголовый орлан-символ США, какое-то название у беспилотника не скрепное.
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А можно переводить более корректно - не "русское командование" а "российское командование"?
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более актуально - свинособачье командование
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Шо свинья, шо собака-благородные животинки. Зачем унижать животных?
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ЙУХЛАН ...импортозамещённыйНа основі дослідження спільноти Армія SOS БПЛА Орлан-10 (бортовий № 10332), що впав 6 листопада 2016 року в Азовське море, серед складових літальних апаратів майже всі виробництва не Росії, а інших країн. Російського виробництва в літальних апаратах лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений на основі мікросхеми ADSP-BF534).Серед іншого, в досліджуваному зразку:[2]модуль GPS був виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Нoneywell.модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.передатчик RF3110 німецької компанії Municom.приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLinkантена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices)...
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Это людям было бы стыдно, кацапы не имеют человеческих чувств. Все логично: ну не могут летать транзисторы МП16 или лампы ГУ50. Оно и на земле "работает" кое-как, а другого лапотники и делать то не умеют...
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Я наконец-то понял смысл слова "импортозамещение", о котором часто любят говорить чиновники мордора. Импортозамещение - это когда импортные детали, попавшие под санкции замещают импортными деталями, которые еще не успели попасть под санкции.
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вообще-то, Совок так и делал. Освоение Сибири, нефте-газо-разведка, добыча и вообще развитие только совковыми силами были невозможны.
вот и выкручивались, заменяя или покупая через левых контрагентов.
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Чет подумалось: кабзон, пора тебе подыхать!
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-Кабздону кабздец??
-Воистину Кабздец!!!
)))
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похоже на останки расейской вангеровской солдатни
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Нее, это расисянская илита, вы же смотрите - это ответ на фотку выше. Солдатня гораздо хуже выглядит, далеко не так сохранилась.
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Чем сбивали,интересно. Не Тунгуской?
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ну не знаю Мах - но видно что попадание прямое...
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А все потому, что орлан двуглавый был. Обычно таких еще в гнезде мочат, а этот даже покукарекать успел.
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ППО в ОС відпрацювало на відмінно！Поставлені завдання командувача виконуються не тільки прикордонниками та піхотою,всі рода військ молодці！Перемога буде за нами！ Слава Україні！
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це не перша і не остання наша перемога в небі！ так тримати！
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так понимаю, в наших шахтах, где находят всё это вооружение и оборудование, не только супер условия хранения, но и машина времени есть?
Если "все это хранилось еще с СССР в шахтах", а пепелац сделан недавно, то как иначе можно объяснить? Ведь мы все знаем, что "великая расеюшка не сторона конфликта!"....
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Гыыы. А как вам такой старгый еврейский прикол??? Війська ППО збили безпілотник найманців РФ "Орлан-10" під Бахмутом, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6098

Речь идёт о мобильной пусковой установке на танковом шасси для высокоточых ракет "Тамуз", с которых недавно так-же сняли секретность. Боевая машина называется פרא ("Пэре"), т.е. "дикарь" или "дикий осёл" / "онагр". Не смотря на наличие танкового шасси, поворачивающейся башни, и подобия ствола, "пэре" не является ни танком, ни "ракетным танком".
Внишний вид служил маскировкой, а "ствол" сделан не из прочной стали, а из лёгкого металла.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВойска ПВО сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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