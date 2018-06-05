 Войска ПВО сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
В нем отмечается, что одним из первоочередных приоритетов командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев является повышение способности систем противовоздушной обороны ОС.
"Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10". Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель. Российское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба", - сказано в сообщении.
а не диванні порохоботи
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYlqUWrE0I
да и херманец из тебя как из гавна пуля - сидишь сейчас наверное в горловке\это название - если что...\ и строчишь из пулемёта...)))
какой-то бомж из Даунецка так зарабатывает...)))
да и что это у такого херманца - флажок украинский...?))
ты очень похож на николаевского придурка - как кровный брат...)))
ты хоть не позорь своё гордоё имя тролля...)))
иди зарабатывай - только не пиши чем...)))
вот и выкручивались, заменяя или покупая через левых контрагентов.
-Воистину Кабздец!!!
)))
Я столько не выпью!
Если "все это хранилось еще с СССР в шахтах", а пепелац сделан недавно, то как иначе можно объяснить? Ведь мы все знаем, что "великая расеюшка не сторона конфликта!"....
Речь идёт о мобильной пусковой установке на танковом шасси для высокоточых ракет "Тамуз", с которых недавно так-же сняли секретность. Боевая машина называется פרא ("Пэре"), т.е. "дикарь" или "дикий осёл" / "онагр". Не смотря на наличие танкового шасси, поворачивающейся башни, и подобия ствола, "пэре" не является ни танком, ни "ракетным танком".
Внишний вид служил маскировкой, а "ствол" сделан не из прочной стали, а из лёгкого металла.