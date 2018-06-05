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 Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО

В Объединенных силах продолжается работа по повышению уровня боевой готовности и боеспособности всех сил и средств сектора безопасности и обороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook. 

В нем отмечается, что одним из первоочередных приоритетов командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев является повышение способности систем противовоздушной обороны ОС.

"Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10". Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель. Русское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба", - сказано в сообщении.

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Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 01
Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 02
Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 03
Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ Орлан-10 под Бахмутом, - штаб ООС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3069846
 
   
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Сейчас набегут зрадогниды и будут заводить "патроны для зенитки дорогие, лучше бы пенсию моей маме подняли" Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6793
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но ты же звал их...)))\так-что теперь терпи терпила...)\
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Я ходил на проукраинские митинги. И рисковал своей жизнью. Самый первый на этой войне. А война уже шла - били и резали активистов. И у меня есть свидетели. Так ,что не муди.
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кто тебе заводчику поверит - тем-более после того как в Хермании ты зарабатываешь 10 000 эвро в месяц...)))
да и херманец из тебя как из гавна пуля - сидишь сейчас наверное в горловке\это название - если что...\ и строчишь из пулемёта...)))
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Да насрать на тебя. И твои фантазии.Ты никто. А я ,герой ))
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Радіотехнічні війська (підрозділи) ППО не збивають (не знищують), а виявляють повітряні обєкти і видають по ним ЦУ, а знищують зенітні ракетні або зенітні артилерійські частини (підрозділи)......просто уточнення. А в цілому, це дуже добре.
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Редакторам цензора надо было всего лишь внимательно прочитать сообщение штаба, ничего не додумывая
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они могли канал связи обрубить, и он сам упал...
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Белоголовый орлан-символ США, какое-то название у беспилотника не скрепное.
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А можно переводить более корректно - не "русское командование" а "российское командование"?
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более актуально - свинособачье командование
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ЙУХЛАН ...импортозамещённыйНа основі дослідження спільноти Армія SOS БПЛА Орлан-10 (бортовий № 10332), що впав 6 листопада 2016 року в Азовське море, серед складових літальних апаратів майже всі виробництва не Росії, а інших країн. Російського виробництва в літальних апаратах лише корпус та навігаційний приймач МНП-М7 (створений на основі мікросхеми ADSP-BF534).Серед іншого, в досліджуваному зразку:[2]модуль GPS був виробництва КНР, мікросхеми мали маркування HC4060 2H7A201 та STC 12LE5A32S2 35i.стартер-генератор PTN78020 виробництва американської компанії Texas Instruments Incorporated.двигун внутрішнього згоряння японського виробника SAITO разом з модулем запалювання 4,8-9В, 500mA.польотний контролер на мікросхемі STM32F103 QFP100 французько-італійського виробника мікроелектроніки STMicroelectronics.датчики тиску повітря реалізовані в мікросхемах MPXA4115A і MPXV5004DP американської компанії Freescale Semiconductor.також на літальному апараті встановлений датчик-компас HMC6352 американської компанії Нoneywell.модуль передачі телеметрії працює в діапазоні 902-928МГц. Управління модулем реалізоване на базі мікроконтролера ATxmega256A3 американської компанії Microchip.передатчик RF3110 німецької компанії Municom.приймач DP1205-C915 німецької компанії AnyLinkантена - 2/3 класичний чвертьхвильовий диполь на 915 МГц, вертикальна поляризація, установлена у хвостовій порожнині.GPS-модуль реалізований на базі GLONASS, GPS і QZSS приймача LEA-6N швейцарської компанії u-blox в парі з російським МНП-М7 (побудований на мікросхемі ADSP-BF534 американської компанії Analog Devices)...
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Чет подумалось: кабзон, пора тебе подыхать!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРадиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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