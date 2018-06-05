 Радиотехнические войска сбили беспилотник наемников РФ "Орлан-10" под Бахмутом, - штаб ООС. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

В нем отмечается, что одним из первоочередных приоритетов командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев является повышение способности систем противовоздушной обороны ОС.

"Указанная работа дает конкретный результат. Так, утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно обнаружили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10". Усовершенствованная система управления позволила уменьшить время на принятие решения и уничтожить вражескую воздушную цель. Русское командование оккупационных войск в очередной раз имело возможность убедиться в прочности украинских стражей неба", - сказано в сообщении.

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