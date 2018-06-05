 У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как отмечается, вчера к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что у него в кармане снаряд, и попросил срочно доставить его в участок. Мужчина заявил, что нашел боеприпас в вентиляционном отверстии своего частного дома по ул. Чкалова.

"Патрульные немедленно отвели мужчину подальше от прохожих, оцепили район возможной опасности и вызвали взрывотехников и следственно-оперативная группу. На место происшествия также прибыли сотрудники Николаевского управления Службы безопасности Украины и кинолог со служебной собакой", - говорится в сообщении.

Впоследствии, дома у мужчины правоохранители обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов: сигнальные и наземные сигнальные патроны калибра 30 мм, предметы, внешне похожие на ручные дымовые гранаты, учебно-имитационные взрыватели, взрыватели типа УДО (Ударно-дистанционный запал), предметы, внешне похожие на взрывные пакеты, применяемые для имитации взрыва ручных гранат, 243 патрона калибра 5,45 мм и более 300 - калибра 7,62 мм, 8 гранат РГД-5 и взрыватели к ним, а также заряд к ручному противотанковому гранатомету, муляжи гранат Ф-1 и РГД-5, противопехотных мин, тубусов от гранатометов.





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"Николаевец признался, что таким образом готовился к возможному началу боевых действий в Николаевской области, а взрывчатку и патроны приобрел несколько лет назад для самообороны", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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