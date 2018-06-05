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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1059) Николаев (1084) Нацполиция (7553)

 У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Николаеве правоохранительные органы обнаружили у местного жителя схрон взрывчатки и боеприпасов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Как отмечается, вчера к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что у него в кармане снаряд, и попросил срочно доставить его в участок. Мужчина заявил, что нашел боеприпас в вентиляционном отверстии своего частного дома по ул. Чкалова.

"Патрульные немедленно отвели мужчину подальше от прохожих, оцепили район возможной опасности и вызвали взрывотехников и следственно-оперативная группу. На место происшествия также прибыли сотрудники Николаевского управления Службы безопасности Украины и кинолог со служебной собакой", - говорится в сообщении.

Впоследствии, дома у мужчины правоохранители обнаружили целый арсенал взрывчатки и боеприпасов: сигнальные и наземные сигнальные патроны калибра 30 мм, предметы, внешне похожие на ручные дымовые гранаты, учебно-имитационные взрыватели, взрыватели типа УДО (Ударно-дистанционный запал), предметы, внешне похожие на взрывные пакеты, применяемые для имитации взрыва ручных гранат, 243 патрона калибра 5,45 мм и более 300 - калибра 7,62 мм, 8 гранат РГД-5 и взрыватели к ним, а также заряд к ручному противотанковому гранатомету, муляжи гранат Ф-1 и РГД-5, противопехотных мин, тубусов от гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местный житель с 82-мм миной в рюкзаке задержан на Луганщине, - Нацполиция. ФОТО

"Николаевец признался, что таким образом готовился к возможному началу боевых действий в Николаевской области, а взрывчатку и патроны приобрел несколько лет назад для самообороны", - говорится в сообщении.

В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автомобиль с арсеналом боеприпасов задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО


У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 01
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 02
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 03
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 04
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 05
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 06
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 07
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 08
У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция 09

Источник: https://censor.net.ua/p3069829
 
   
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А чего рехвормированные полицаи все тайники схронами зовут? Генетическая память НКВД?
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Настоящий патриот.
На власти с старыми пердунами генералами надеяться.......
пойду МСТу-С прикопаю.
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патриот, готовил тайники для будущего возможного партизанского движения
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Людина готувалась до захисту від ворогів - таких нагороджувати треба ! У жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4035
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ты уже приготовился - или плакатик нарисовал...?)))
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Я так понял, к полиции обратился тот у которого и нашли потом. Либо какая-то мутка от полиции, либо тому кадру место в дурке.
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- Куме, а чи правда, що у вас на горищі кулемет заховано?
- Та брешуть люди, брешуть…
- Куме, а про гармату у сараї?
- Брешуть, кажу ж, брешуть…
- Ну а про танк, на городі закопаний?
- Та кажу ж - брешуть…
- А про підводний човен у колодязі?
- А ось чого нема, того нема…
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Бред какой-то, сам себя испугался?
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сам зробив вдома арсенал - сам злякався і пішов здаватися ... ну , логічно чо... У жителя Миколаєва виявили схованку з вибухівкою і боєприпасами - готувався до можливого початку бойових дій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3079
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Готовь сани летом У жителя Миколаєва виявили схованку з вибухівкою і боєприпасами - готувався до можливого початку бойових дій, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1582похоже без заварушки не обойдётся ибо народ так больше жить не хочет,да и не может а ворьё не хочет сидеть ,значит схлестнёмся не по детски !!!
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Сепаратисткая полиция Уркаины все делает чтоб народу не чем было ответить на агрессию педирасции !
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Мужик si vis pacem, поэтому para bellum. Понять и простить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУ жителя Николаева выявили тайник со взрывчаткой и боеприпасами - готовился к возможному началу боевых действий, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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