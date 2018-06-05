 "В Украине заработал, в России - отжимают!": В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных "властей". ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, несмотря на попытки оккупантов запретить мероприятие, на центральную площадь города вышли около 400 крымчан, в том числе предприниматели, чей бизнес страдает от их давления.

В митинге приняли участие местные предприниматели, сотрудники ряда предприятий, рыночные и магазинные торговцы. люди возмущены, что магазины и рынки в оккупированном городе закрывают по решению местных "чиновников" или сотрудников МЧС.

Участники митинга держали плакаты "Заксобрание (оккупационный "парламент" города, бывший Севастопольский горсовет. - Ред.) и правительство Севастополя – в отставку!", "В Украине заработал, в России – отжимают!", "Суды в Севастополе – против людей", "Остановите судебный беспредел!", "Помогите отстоять свою собственность!" и прочими.

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При этом выступающие напомнили о коррупции и чиновничьем произволе, а также выразили недоверие оккупационному "губернатору" и высказались за создание в Севастополе "народного правительства города".

Оккупационные "власти" города предлагали митингующим перенести мероприятие с площади Нахимова в центре Севастополя на его окраину - в Камышовую бухту. Однако организатор митинга – юрист Владимир Новиков – отказался.

Подконтрольные российским оккупантам "полицейские" пытались помешать проведению митинга на площади, мотивируя это тем, что мероприятие "не согласован с "правительством" города". А также составили на Новикова протокол об административном правонарушении, его ждет разбирательство в "суде".

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