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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "В Украине заработал, в России - отжимают!": В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных "властей". ФОТОрепортаж

В оккупированный Россией Севастополе в понедельник, 4 июня, состоялся митинг против произвола оккупационных "властей" и "судов".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, несмотря на попытки оккупантов запретить мероприятие, на центральную площадь города вышли около 400 крымчан, в том числе предприниматели, чей бизнес страдает от их давления.

В митинге приняли участие местные предприниматели, сотрудники ряда предприятий, рыночные и магазинные торговцы. люди возмущены, что магазины и рынки в оккупированном городе закрывают по решению местных "чиновников" или сотрудников МЧС.

Участники митинга держали плакаты "Заксобрание (оккупационный "парламент" города, бывший Севастопольский горсовет. - Ред.) и правительство Севастополя – в отставку!", "В Украине заработал, в России – отжимают!", "Суды в Севастополе – против людей", "Остановите судебный беспредел!", "Помогите отстоять свою собственность!" и прочими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проголосовавшим на выборах президента РФ в оккупированном Севастополе выдают памятную медаль. ФОТО

При этом выступающие напомнили о коррупции и чиновничьем произволе, а также выразили недоверие оккупационному "губернатору" и высказались за создание в Севастополе "народного правительства города".

Оккупационные "власти" города предлагали митингующим перенести мероприятие с площади Нахимова в центре Севастополя на его окраину - в Камышовую бухту. Однако организатор митинга – юрист Владимир Новиков – отказался.

Подконтрольные российским оккупантам "полицейские" пытались помешать проведению митинга на площади, мотивируя это тем, что мероприятие "не согласован с "правительством" города". А также составили на Новикова протокол об административном правонарушении, его ждет разбирательство в "суде".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

В Украине заработал, в России - отжимают!: В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных властей 01
В Украине заработал, в России - отжимают!: В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных властей 02
В Украине заработал, в России - отжимают!: В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных властей 03

Источник: https://censor.net.ua/p3069820
 
   
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Первым фразу о "камнях с неба" сказал неизвестный российский путешественник, с трудом добравшийся до района Подкаменной Тунгусски в 1908 году. Но, потом к ней добавилась и нецензурная часть, когда небо неестественно засветилось...
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это ещё наследие от Украины - протестовать.

поживут немного в рузком мире - сначала на коленях, а потом за всё благодарить сцаря будут
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А почему у меня нет к ним сочувствие?
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Чего скулите? Биндер же нету!
Лучше встречайте миллионы отдыхающих. Вон они уже мчатся по мосту.
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Как сказали бы на "Севполитфоруме" - хохлизм в действии. Почему не на коленях? Шо значит вам кто-то что-то должен? И шо за манеры (явно украинские) так нагло требовать от Власти ( а Власть, как известно, от Бога) чего то там? Ну ничего, все рожи засвечены, с вами разберутся. "Этого в 101-ю комнату!".
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Ну, это ж пока еще не камни с неба. Нужно просто еще сильнее любить Хуйла.
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Одна крымчанка в ФБ написала: "Опять этим летом приедет одна пьянь и рвань"
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"В Украине заработал, в России - отжимают!": В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных "властей" - Цензор.НЕТ 8309

А что не танцуют? Агитбригаду не подвезли?
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Да прсто надо было сделать глубо-о-о-окий вдох. И-и-и-и-и-и-и РАССССС-СССССИ-ЙААААА!
Повторять нужно много раз. Тогда появляются "зеленые человечки" и всех "спасают".
И да, зато без бИндер!
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Честь...Она ведь одна. И отдавать ее кому зря,может только проститутка.
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тупіе овці, челобитную пахану на коленях подавать надо, как в екатеринбурге
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Centr00 . - да подождите вы......

Это у них еще украинские замашки остались.... - стесняются
Еще пару лет и встанут как миленькие.... - и на колени и раком..., как прикажут....
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чем это орков родная гавань не устраивает ?
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Та ну это все брехня. Десатая колонна. Хутин введи войска.
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"рыночные и магазинные торговцы"... А чего ж молчали 4 года? Надеялись на туристов россиян с толстыми кошельками, а вышел облом? Эту категорию не жаль.
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Это только начало. И никакие мосты вам не помогут.
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вот умора глядите научились В Украине говорить, бендервцев с правым сектором не надо, путин вас дебилов научит любит Украину
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Совсем охренели эти крымчане. Усомнились в правильной политике царя. При Украине плохо, пришла любимая ими россия и опять не так. Явно зажрались. Выселить их всех за 101 км от россии, и всех делов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"В Украине заработал, в России - отжимают!": В Севастополе 400 человек вышли на митинг против оккупационных "властей". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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